Gesund Schwimmen: Mit diesen simplen Tipps schwimmen Sie gesünder und besser

So testen Sie die funktionale Beweglichkeit Ihrer Halswirbelsäule: Stellen Sie sich gerade hin, der Mund ist geschlossen, die Schultern locker. Senken Sie das Kinn so weit zur Brust, bis es das Brustbein berührt. Dr. Klingenberg: "Wenn Ihnen das nicht gelingt, sollten Sie die Beweglichkeit Ihrer Halswirbelsäule trainieren."

Schwimmen ist eine der gesündesten Sportarten überhaupt © Light Field-Studios / Shutterstock.com

Schwimm-Tipps fürs Kraulen

Am meisten Kraft, Ausdauer und Konditionen fordert das Kraulschwimmen. Diese Schwimmtechnik stärkt und fordert vor allem die Arm- und Schultermuskulatur, die den größten Anteil an der Fortbewegung leistet.

"Beim orthopädisch sinnvollen Kraulen sollte der Kopf ausgeglichen zu beiden Seiten rotieren. Doch das tun die meisten nicht, sie holen nur auf einer Seite Luft", so Dr. Klingenberg. Die richtige Technik ist also eine Frage des Atem-Rhythmus: Beispielsweise nach jedem dritten Armzug wird der Kopf mit Schulterrotation zur Wasseroberfläche gedreht und eingeatmet, und zwar im stetigen Wechsel nach links und rechts.

>>> Die besten Kraft- und Trocken-Übungen für Schwimmer

"Diese Technik setzt eine stabile Rumpfmuskulatur und eine freie Beweglichkeit der Halswirbelsäule in Rotation voraus", sagt Dr. Klingenberg. So können Sie testen, ob Sie die Voraussetzungen mitbringen: Im aufrechten Stand drehen Sie Ihren Kopf so weit nach rechts und dann nach links, bis das Kinn jeweils über dem Schlüsselbein steht. Gelingt Ihnen das nicht, werden Sie im beim Kraulschwimmen den unteren Rücken in die Drehbewegung mit einbeziehen, was ihn unnötig verdreht und dadurch belastet. Übungs-Tipp: Verbessern Sie die Beweglichkeit der Wirbelsäule, indem Sie im aufrechten Stand die Hände hinter dem Kopf verschränken und den Oberkörper abwechselnd so weit wie möglich nach links und nach rechts drehen. Am Endpunkt jeweils drei Mal tief ein- und ausatmen und mit der Ausatmung weiter rotieren.