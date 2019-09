Schwitzige Hände: Die 4 besten Tipps, die sofort gegen Schweißhände helfen

Feuchte Hände beim Händedruck? Wie unangenehm! Daran liegt's und das sind die besten Tipps gegen schwitzige Hände

Eine unangenehme Situation: Du gibst einem neuen Arbeitgeber, Kunden oder dem Schwiegervater die Hand, der verzieht das Gesicht und wischt seine Hand danach kurz über die Hose. Ein feuchter Händedruck kann für alle Beteiligten ziemlich unangenehm werden.

Aber wie soll man denn verhindern, dass die Hände anfangen, unkontrolliert zu schwitzen? Besonders wenn man Angst vor den Schweißhänden hat und deshalb nur noch mehr schwitzt. Ein Hautarzt hat 4 effektive Tipps für uns und erklärt außerdem, wie Ärzte das Problem behandeln können.

Warum bekommt man schwitzige Hände?

Schwitzen ist erstmal etwas ganz Normales. Wenn die Körpertemperatur steigt, will der Körper das ausgleichen, indem er schwitzt. Schweißdrüsen sitzen überall am Körper, besonders viele unter den Achseln, an den Füßen und an den Händen. "Die Verteilung und Aktivität der Drüsen ist aber bei jedem individuell und hängt von genetischen Veranlagungen und der Lebensweise ab", erklärt der Hautarzt Dr. Uwe Kirschner aus Mainz. Und einige Menschen haben an den Händen eben besonders viele und aktive Schweißdrüsen, entsprechend schwitzen sie da mehr.

Wann schwitzen die Hände besonders viel?

Die Schweißproduktion wird von verschiedenen Ursachen angekurbelt. Alles, was den Kreislauf in Schwung bringt, sei es körperliche Aktivität, Koffein oder auch Stress, lässt uns schwitzen. Vielleicht hast du schon mal gemerkt, dass deine Hände feuchter sind als sonst, nachdem du einen Kaffee getrunken oder etwas Scharfes gegessen hast oder nervös warst. Es kann sogar sein, dass du deine Schweißdrüsen trainierst, zum Beispiel durch Sport. Wenn dein Körper schon gewohnt ist, schnell seine Temperatur runterregeln zu müssen, springt die Schweißproduktion auch schneller an. Wenn du dein Workout aber beendet hast oder der Kaffee einige Stunden her ist, hört das Schwitzen in der Regel auch bald wieder auf.

>>> Diese Körpergerüche solltest du nicht ignorieren