Multipler Orgasmus beim Mann: So kommen Sie mehrmals zum Höhepunkt

Typisches Bild nach dem Orgamus: er ist hundemüde, sie hellwach © Nomad_Soul / Shutterstock.com

Kann jeder Mann einen multiplen Orgasmus bekommen?

"Ja, dafür sind keinerlei besondere Bedingungen nötig", erklärt Professor Marian Dunn vom Center for Human Sexuality in New York City. Es hat also nichts mit Veranlagung zu tun, allerdings mit Disziplin zum Üben. Denn den Multi-Orgasmus können Sie trainieren. Die Aufgabe lautet: Sie müssen die Refraktärzeit verkürzen oder überspringen.

Wie trainiere ich meine Fähigkeit zum multiplen Orgasmus?

Zunächst sollten Sie sich klarmachen: Ein Orgasmus ist nicht dasselbe wie eine Ejakulation. "Es gibt Ejakulationen ohne Orgasmus, überhaupt ohne das geringste angenehme Gefühl. Und umgekehrt: Es gibt rauschhafte Orgasmen ohne Ejakulation", erklärt Dunn.

Das eine hat mit dem anderen physiologisch betrachtet nichts zu tun. Die Ejakulation ist eine Sache der Genitalorgane, der Orgasmus eine Sache des Hirns. Die Muskelkontraktionen, die zur Ejakulation führen und die Nervenimpulse, die das ekstatische High auslösen, ereignen sich zwar gewöhnlich zusammen oder nur um Bruchteile von Sekunden versetzt, so dass sie dem berauschten Mann identisch erscheinen. Doch das sind sie nicht.

Da das Hormon Prolaktin nur bei der Ejakulation ausgestoßen wird, geht es darum, einen Orgasmus ohne Ejakulation zu erleben. Aufs ekstatische Gefühl müssen Sie dabei nicht verzichten: Ein Orgasmus ohne Samenerguss kann genauso intensiv sein, wie einer mit Ejakulation. Dennoch: Beim multiplen Orgasmus ist nicht jeder Orgasmus gleich stark – Sie erleben unterschiedliche Intensitätsgrade.

In 8 Schritten zum multiplen Orgasmus

Wenn Sie einen Mehrfach-Orgasmus erleben wollen, gibt es mehrere Methoden, diesen zu trainieren. Hier kommen die 8 effektivsten Techniken:

1. Trainieren sie den PC-Muskel mit der Kegel-Methode

PC steht für Pubococcygeus, zu Deutsch: Schammuskel. Dieser meist vernachlässigte Faserstrang liegt zwischen Schambein und Steißbein, zwischen Peniswurzel und Anus. Er ist samt Schwellkörpern dafür zuständig, dass es zur Erektion kommt. Bei einem Orgasmus zieht er sich mehrmals zusammen, ehe er erschlafft.