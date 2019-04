Blähungen: Das hilft gegen peinliche Körpergeräusche

Obwohl Blähungen für viele Menschen ein echtes Problem sind, möchte niemand darüber reden. Wir sagen Ihnen, was hinter den fiesen Darmwinden steckt und was Sie dagegen tun können

Mitten in der Konferenz, beim Gewichte stemmen im Studio, Zuhause auf der Couch oder gar beim Date: Regelmäßig entweicht Ihnen der ein oder andere Pups und Sie würden am liebsten im Erdboden versinken? Damit sind Sie nicht allein. Die meisten Menschen werden hin und wieder von Blähungen heimgesucht. Klar, Blähungen oder Flatulenzen, wie die unliebsamen Darmwinde fachsprachlich heißen, sind peinlich. In den meisten Fällen sind die Ursachen dafür aber harmlos.

Was sind Blähungen?

Medizinisch gesehen, sind Blähungen eine völlig normale, gesundheitlich unbedenkliche Folge von Verdauungsvorgängen. Fette, Kohlenhydrate und Eiweiße müssen vom Körper in ihre Einzelteile zerlegt werden, damit sie in den Blutkreislauf gelangen können. Dies geschieht vor allem im Magen und Dünndarm. Alles, was hier nicht vollständig zerlegt wird, gelangt weiter in den Dickdarm und somit in das Reich der Darmflora. Diese setzt sich aus unzähligen Mikroorganismen zusammen, die unseren Darm und unser Immunsystem in Balance halten. Die Bakterien ernähren sich von den Nahrungsresten und machen einiges davon noch verwertbar. Dabei entstehen Gase.

Wie viel Luft im Darm ist noch normal?

Beim Verdauen einer normalen Mahlzeit entstehen ca. 15 Liter Gas. Das meiste davon diffundiert über die Darmwand ins Blut und wird über die Lunge abgeatmet. Der Rest verlässt den Körper als Flatus – oder, wie die meisten sagen, als Pups. Ein einzelner Pups besteht aus 40 ml Gas. Oder genauer: Aus 60 Prozent Stickstoff, 15 Prozent Kohlendioxid, 20 Prozent Wasserstoff und 5 Prozent Sauerstoff. Durchschnittlich entweichen Männern 12,7 Furze pro Tag – dem einen mehr, dem anderen weniger. Solange Sie die übermäßige Gasbildung ohne Schmerzen auf natürlichem Wege loswerden können, müssen Sie sich (zumindest gesundheitlich) keine Sorgen machen. Sollte sich Ihr Bauch aber stark aufblähen oder gar schmerzen, ist das ein Zeichen dafür, dass die Gase nicht ausreichend nach außen entweichen können. Möglicherweise leiden Sie an einer Nahrungsmittelunverträglichkeit oder einer entzündlichen Magen- oder Darmerkrankung. In diesem Fall sollten Sie medizinischen Rat einholen.

Theoretisch sind die oben genannten Gase allesamt geruchlos. Doch selbst dem kleinsten Pups reichen winzige Spuren von Schwefelverbindungen, meist Schwefelwasserstoff, um sich in eine übelriechende Version seiner selbst zu verwandeln. Das Tückische: Schwefel mischt im Darm fast immer mit, denn das Element steckt in zahlreichen Aminosäuren. Aber auch der Genuss von schwefelhaltigen Lebensmitteln wie Kohl oder Lauchgemüse, trägt zum unangenehmen Geruch von Blähungen bei. Stinkende Blähungen sind aus medizinischer Sicht also ebenso unbedenklich wie ihre geruchlosen Verwandten. Doch eines haben beide gemein: Sie sind überaus unangenehm, wenn nicht sogar peinlich. Grund genug, sich einmal vor Augen zu führen, wodurch Blähungen eigentlich entstehen.