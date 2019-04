Juckende Kopfhaut: 6 Experten-Tipps gegen nervigen Juckreiz am Kopf

Ein Beitrag geteilt von André Hamann (@andrehamann) am Dez 12, 2018 um 6:29 PST

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Viel hilft viel? In diesem Falle nicht! "Zu viele Pflegeprodukte, zu häufiges heißes Waschen und Föhnen können die Kopfhaut auf Dauer aus dem Gleichgewicht bringen. Besonders gefährlich sind Shampoos mit aggressiven Tensiden die bilden den Schaum, lösen Fett und Schmutz aus dem Haar", betont Hautärztin Steinkraus. Besser geeignet hingegen sind spezielle Shampoos für sensible Kopfhaut, die mit weniger Tensiden auskommen. Auch chemische Behandlungen – zum Beispiel Colorationen – können Juckreiz auf der Kopfhaut verursachen.

Nicht nur äußeren Einflüsse wie Wärme oder Kälte können Ihre Kopfhaut belasten. Auch was Sie täglich essen, wirkt sich auf die Balance Ihrer Kopfhaut aus. Unverträglichkeiten oder aber fehlende Mineralien und Aminosäuren können Gründe für ein Kopfhautjucken sein. Lassen Sie am besten Ihr Blut auf eventuelle Mängel untersuchen, falls der Juckreiz trotz angepasster Pflegeroutine nicht verschwindet.

Sollten Sie auch anderen Stellen Ihres Körpers zu Trockenheit neigen, ist wahrscheinlich eine trockene Kopfhaut die Ursache für Ihren Juckreiz. Jeder Haartyp kann betroffen sein, egal ob dickes, dünnes, glattes oder lockiges Haar, ob Sie Schuppen haben oder nicht. Auch hier gilt: Am besten ein Shampoo speziell für sensible, trockene Kopfhaut verwenden, immer gründlich ausspülen und die Haare nicht zu heiß föhnen.

Wenn Sie sich häufig am Kopf kratzen, haben Sie möglicherweise Schuppen. Mit Schuppen und Juckreiz reagiert der Körper auf Irritationen. Schuppen können sowohl banale als auch medizinisch relevante Ursachen wie allergische Reaktionen haben. Wer talgreiche Haut und gelbliche Schuppen zu beklagen hat, sollte auf jeden Fall lieber einen Arzt aufsuchen. "Solche Schuppen entstehen häufig im Rahmen eines seborrhoischen Ekzems, eine entzündliche Hauterkrankung", erklärt Dr. Steinkraus. Ihre Ärztin oder Ihr Arzt kann spezielle Mittel verschreiben. Ein einfaches Anti-Schuppenshampoo aus der Drogerie reicht nämlich in der Regel nicht aus.

"Juckende Kopfhaut kann harmlose temporäre Ursachen haben, sie kann aber auch auf ernst zu nehmende Erkrankungen hinweisen", betont die Hautärztin Susanne Steinkraus. Es ist daher essentiell, bevor Sie Ihre Kopfhaut behandeln, zu wissen, was überhaupt das Problem ist. Doktern Sie bitte nicht zu lange an sich herum, sondern suchen Sie auf jeden Fall zeitnah eine Ärztin oder einen Arzt auf. "Die Ursachenfindung sollte immer im Vordergrund stehen", rät unsere Expertin. Je nach Ursache können unterschiedliche Hausmittel, Kosmetika oder schulmedizinische Behandlungen von großer Hilfe sein:

Milde Pflege-Produkte und weniger Styling reduzieren den Juckreiz © g-stockstudio / Shutterstock.com

Tipp 1: Steigen Sie auf eine mildere Pflege um

Checken Sie, ob Ihre Pflegeprodukte Ihre Kopfhaut reizen! Heilpraktikerin Claudia Dippel empfiehlt dafür, die Haarpflegeroutine einfach mal genau zu beobachten. Angefangen mit dem Shampoo, über Styling-Produkte bis hin zur Kopfbedeckung: Lassen Sie einzelne Dinge weg und beobachten Sie genau, ob der Juckreiz nachlässt.

"Am besten die Haare nicht jeden Tag mit Shampoo waschen und zwischendurch nur mit Wasser", so Dippel. Sie rät zu basischen Bioshampoos mit Teebaumöl oder Schwarzkümmelöl. Auch Haarseife, also Waschstücke fürs Haar, gelten als besonders schonend – übrigens auch für die Umwelt, weil Sie damit Verpackungsmüll reduzieren. Wenn Sie zusätzlich unter Schuppen leiden, sollten Sie ein spezielles Schuppen-Shampoo verwenden.

>>> Die besten Shampoos für Männer

Tipp 2: Teebaumöl-Spray zum Selbermachen

Teebaumöl ist nicht nur bei Hautunreinheiten eine Wohltat, sondern auch bei Juckreiz auf der Kopfhaut. Der Grund: Das ätherische Öl wirkt antiseptisch, also antientzündlich, weil es Bakterien und Pilze abtötet. Für ein selbstgemachtes Anti-Juckreiz-Teebaumöl-Spray nehmen Sie eine leere Sprühflasche und füllen diese mit 95 ml Wasser auf. Anschließend fügen Sie 5 ml Teebaumöl hinzu. Kräftig schütteln. Wenn Sie eine empfindliche, trockene Kopfhaut haben, sollten Sie zunächst mit einer niedrigeren Dosis Teebaumöl beginnen: 2 ml reichen dann aus.

>>> Pflege-Tipps mit Teebaumöl