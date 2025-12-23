Anita Arneitz

Wald, Wiese oder die Welt. Hier fühlt sich Anita wohl. Wenn sie nicht im Alpe-Adria-Raum unterwegs ist und Reisestorys recherchiert, führt sie zu Hause am Wörthersee den rund 150jährigen Kräuterhof (www.kraeuterlei.at) ihrer Familie.

Als Kräuterpädagogin, Forest Therapy Guide (i.A.) und Trainerin für kreatives Schreiben bringt sie in Workshops anderen die Liebe zur Natur und Kreativität näher. Meist in Begleitung von Teilzeithund Skipper, drei Katzen und zwei frechen Zwergziegen. Sie liebt den Duft von Wildkräutern, die Ruhe im Wald, Shavasana beim Yoga und Ausflüge mit dem E-Bike – bis ans Meer.

Seit 2007 schreibt die Österreicherin als freie Journalistin mit großer Begeisterung für Buchverlage, Magazine, Zeitungen und Online-Plattformen wie HolidayCheck, Woman`s Health und Men`s Health.