Wie fermentierte Lebensmittel dein Mikrobiom stärken und dir mehr Energie geben

Du fühlst dich öfters energielos? Das könnte an deinem Darm liegen. Mit fermentierten Lebensmitteln kannst du die Vielfalt deines Mikrobioms erhöhen und Entzündungen senken.

Forscher der Stanford University haben in einer Studie untersucht, wie sich fermentierte Lebensmittel auf den Körper auswirken. Das Ergebnis: Eine Ernährung reich an Kimchi, Kefir, Kombucha und fermentiertem Gemüse erhöht die Diversität des Darmmikrobioms und reduziert Entzündungsmarker.

Warum dein Darm über deine Energie entscheidet Dein Darm ist viel mehr als nur ein reines Verdauungsorgan. Hier sind dein Immunsystem und deine Leistungsfähigkeit zuhause. Ein Großteil der Zellen, die Antikörper produzieren, ist nämlich in der Darmschleimhaut zu finden.

Ein gesundes Mikrobiom kann dazu beitragen, dass Nährstoffe optimal aufgenommen und ausreichend Antikörper produziert werden. Damit können Entzündungen reduziert werden. Chronische Entzündungen rauben dir Energie und verlangsamen die Regeneration nach dem Training. Über verschiedene Signalwege kommuniziert der Darm auch mit deinem Gehirn und das kann Einfluss auf Konzentration sowie Stimmung haben.

Diese fermentierten Lebensmittel solltest du kennen Fermentierte Lebensmittel sind abwechslungsreich und lassen sich mühelos in den Alltag einbauen. Hier sind die wichtigsten Player:

Kimchi: Das koreanische Nationalgericht aus fermentiertem Kohl ist reich an Probiotika, Vitamin C und Ballaststoffen. Scharf, würzig und perfekt als Beilage oder in deiner Bowl.

Sauerkraut: Der Klassiker aus Deutschland liefert Milchsäurebakterien, die dein Mikrobiom stärken. Wichtig: unpasteurisiert kaufen, damit die lebenden Kulturen erhalten bleiben. Unpasteurisierte Produkte sind für gesunde Erwachsene geeignet. Bei Immunschwäche oder Erkrankungen solltest du vorher mit deinem Arzt sprechen.

Kefir: Das fermentierte Milchgetränk ist ein Protein-Booster und enthält mehr probiotische Bakterienstämme als Joghurt. Ideal für Shakes oder als Snack.

Kombucha: Der fermentierte Tee ist erfrischend, kalorienarm und liefert Antioxidantien. Perfekt als Alternative zu Softdrinks.

Tempeh: Fermentierte Sojabohnen mit hohem Proteingehalt sind ideal für Vegetarier und Veganer.

So baust du fermentiertes Essen in den Alltag ein Es kommt nicht auf die Menge an, viel entscheidender ist die Regelmäßigkeit und Vielfalt. Beginne mit einer Portion pro Tag. Setze auf verschiedene fermentierte Lebensmittel, um unterschiedliche Bakterienstämme aufzunehmen. Fermentiertes kann zu jeder Tageszeit gegessen werden und du kannst es auch zu Hause selbst herstellen.

Wissenschaft trifft Trend: Warum fermentiertes Food jetzt wichtig ist Fermentation ist kein neuer Trend. Menschen nutzen diese Technik seit Jahrtausenden zum Haltbarmachen von Lebensmitteln. Doch erst jetzt verstehen wir die Wirkung. Die Darmforschung macht große Fortschritte. Besonders für aktive Männer, die im Job und beim Sport Höchstleistungen bringen wollen, ist die Darmgesundheit ein entscheidender Faktor.

FAQ: Was du über fermentierte Lebensmittel wissen solltest Wie viel fermentierte Lebensmittel sollte ich täglich essen? Starte mit 2 bis 3 Esslöffeln Sauerkraut oder einem Glas Kefir pro Tag. Ideal sind mehrere Portionen über den Tag verteilt. Kann ich fermentierte Lebensmittel auch beim Muskelaufbau nutzen? Absolut. Ein gesundes Mikrobiom verbessert die Nährstoffaufnahme, das heißt, dein Körper kann Proteine effizienter verwerten. Kefir und Tempeh sind zudem Proteinquellen. Sind alle fermentierten Produkte im Supermarkt gut für den Darm? Nein. Pasteurisierte Produkte enthalten keine lebenden Bakterienkulturen mehr. Achte auf unpasteurisierte Varianten aus dem Kühlregal, darin sind die probiotischen Bakterien noch aktiv. Haben fermentierte Lebensmittel Nebenwirkungen? Zu Beginn kann es zu Blähungen oder leichten Verdauungsbeschwerden kommen, da sich dein Darm an die neuen Bakterien gewöhnt. Starte langsam.