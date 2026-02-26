Anmelden
Food
Gesunde Ernährung

Low-UPF: So viel fitter und gesünder bist du ohne Fertig- und Fast-Foods

Ultra-processed Foods
Du willst Energie für den Job, Power im Fitness-Studio und langfristig fit bleiben? Eine Harvard-Studie zeigt: Der größte Performance-Killer sind ultra-verarbeitete Lebensmittel. Mach jetzt den Kühlschrank-Check
ArtikeldatumVeröffentlicht am 26.02.2026
Als Favorit speichern
Blick aus dem Kühlschrank: Ein Mann greift nach Lebensmitteln und hält zwei Gläser in der Hand.
Foto: zeljkosantrac, Getty Images

Protein-Shake zum Frühstück, Müsliriegel zwischendurch, abends Tiefkühlpizza. Du denkst, du ernährst dich ganz okay. Doch was, wenn genau diese Alltagsentscheidungen darüber bestimmen, wie gesund du mit 70 bist?

Eine 30-jährige Harvard-Studie mit 105.000 Teilnehmenden zeigt: Nicht nur wie viel du isst, sondern wie stark verarbeitet deine Nahrung ist, entscheidet über deine Gesundheit im Alter. Je mehr Industrie-Food du zu dir nimmst, desto weniger rosig die Zukunft.

Was die Wissenschaft zu ultra-verarbeiteten Lebensmitteln sagt

Die Forschenden analysierten, wer mit 70 ohne chronische Krankheiten fit und geistig gesund blieb. Ergebnis: Nur 9,3 Prozent schafften das.

Der entscheidende Unterschied? Die Ernährung.

Wer viele "ultra-processed foods" (UPF, deutsch: ultra-verarbeitete Lebensmittel) wie Fleischprodukte, Softdrinks und Fast Food zu sich nahm, alterte schlechter. Wer auf ausgewogene Ernährung und Vollwertkost setzte, hatte 86 Prozent höhere Chancen auf gesundes Altern.

Der UPF-Effekt: jede Menge Kalorien, aber wenig Nährwert

Ultra-verarbeitete Lebensmittel sind kalorienreich und/oder nährstoffarm. Sie enthalten hohe Mengen an Zucker und Salz, chemische Zusatzstoffe, Transfette, aber kaum Ballaststoffe.

Erschreckend: Fast 60 Prozent der Kalorien stammen in den USA und in Deutschland aus Fertiggerichten, Softdrinks und Snacks. Also, direkt aus den ultra-verarbeiteten Lebensmitteln.

Gesundheitsbewusste setzen auf Energie und Nährstoffqualität

Du willst Energie, Power im Fitness-Studio, mentale Schärfe und das ohne Kalorienzählerei? Die Studie zeigte: Vollwertkost bedeutet weniger Krankheiten und länger erhaltene Leistungsfähigkeit. So geht es im Alltag:

Praxis-Checkliste zum Loslegen

1. Die 5-Zutaten-Regel

Mehr als 5 Zutaten oder unaussprechbare Inhaltsstoffe? Weg damit. Statt Fertig-Müsli wähle Rezepte mit Haferflocken, Nüssen und Obst.

2. Supermarkt-Rand statt Mittelgänge

Achte mal drauf, wie Discounter angelegt sind: Frischware außen, UPF werden meist innen positioniert. Tipp: Statt Fertigsalat greife zu Salatkopf, Tomaten, Gurken und Olivenöl.

3. Meal Prep am Sonntag

Zeitnot führt zu UPF. Eine Lösung ist, sonntags 2 Stunden vorzukochen. Statt Imbiss nimm selbst gemachte Bowl mit Quinoa, Gemüse, Kichererbsen mit ins Büro.

4. Mindestens 2 Gemüseportionen pro Mahlzeit

Die Harvard-Formel: 5 Portionen Gemüse täglich sind machbar mit 2 Portionen pro Mahlzeit. Ein Beispiel: Frühstück: Vollkornbrot mit Avocado, Tomaten und Rührei. Abends: Vollkornnudeln mit frischer Tomatensoße. Trick: Tiefkühlgemüse spart Zeit.

5. Snack-Tausch

Statt Chips greife zu Nüssen. Statt Schokoriegel nimm dunkle Schokolade (70 Prozent Kakao) und Beeren oder Energy Balls aus Datteln und Haferflocken. Diese sind in 5 Minuten fertig zubereitet.

Die häufigsten Fragen über ultra-verarbeitete Lebensmitteln (UPF)

Energy-Drinks, Fertiggerichte, Burger-Patties: UPF enthalten Zutaten, die nicht in deine Küche gehören wie zum Beispiel Emulgatoren, Geschmacksverstärker, künstliche Farbstoffe oder gehärtete Fette.

Nein! Tiefkühlgemüse oder pasteurisierte Milch sind okay. Problematisch sind Produkte mit langen Zutatenlisten und Zusatzstoffen.

Nein. 80 Prozent Vollwertkost, 20 Prozent flexibel.

Absolut! Natürliche Proteinquellen wie Eier, Fisch, Joghurt oder Hülsenfrüchte schlagen jeden Shake. Ein Beispiel: Haferflocken mit Banane, Naturjoghurt und Erdnussbutter können bis zu 25 g Protein liefern.

Fazit