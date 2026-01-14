Trainieren fürs Gehirn: Bewegung pusht kognitive Leistung in jedem Alter

Trainiere dein Gehirn, nicht nur deine Muskeln. Mit dreimal Sport die Woche kannst du deine Gehirnleistung steigern. Das zeigt eine groß angelegte Studie der University of South Australia. Die Forschenden analysierten die Ergebnisse von über 2.700 Einzelstudien mit mehr als 258.000 Teilnehmern. Die Schlüsselerkenntnisse: Bewegung mit niedrig bis moderater Intensität bringe die größten Vorteile für Gehirn und Gedächtnis. Überraschenderweise haben demnach Yoga, Tai Chi und Exergames, also aktive Videospiele, ebenfalls bedeutsamste Effekte auf unsere Denkleistung.

Schnelle Erfolge mit Sport Der leitende Forscher Dr. Ben Singh sagt, dass die Ergebnisse ein umfassendes Verständnis darüber liefern, wie verschiedene Arten, Intensitäten und Dauer von Bewegung unser Gehirn beeinflussen. "Die Studie bestätigt, dass selbst Bewegung mit geringer Intensität wie Yoga oder Spazierengehen die kognitiven Fähigkeiten verbessern kann, sodass sie für Menschen jeden Alters und jeder Leistungsfähigkeit zugänglich ist", sagt Singh.

Du musst nicht jahrelang trainieren, um Ergebnisse zu sehen und dein Gehirn fitter zu machen. Die positiven Auswirkungen stellen sich schnell ein – schon nach ein bis drei Monaten. Die Faustregel: dreimal pro Woche, mindestens 30 bis 50 Minuten moderate Bewegung. Das kann ein lockerer Lauf oder eine Partie Basketball sein.

Die Bewegungsarten im Vergleich: Was bringt am meisten fürs Gehirn?

Deshalb macht Bewegung schlau Was genau passiert in deinem Kopf, wenn du dich bewegst? Sport erhöht die Durchblutung des Gehirns. Mehr Blut bedeutet mehr Sauerstoff und Nährstoffe für deine grauen Zellen. Besonders der Hippocampus, deine Gedächtniszentrale, profitiert davon. Bewegung regt auch die Bildung neuer neuronaler Verbindungen an. Dein Gehirn kann buchstäblich flexibler werden und Informationen schneller verarbeiten (Neuroplastizität). Das funktioniert im Kindesalter genauso wie im fortgeschrittenen Alter.

FAQ zum Brain-Boosting durch Sport Wie schnell sehe ich erste Ergebnisse bei meiner Gehirnleistung? Schneller als gedacht! Eine Studie zeigt: Klare kognitive Verbesserungen treten innerhalb von ein bis drei Monaten auf. Bei konsequentem Training kannst du bereits nach vier bis sechs Wochen bessere Konzentration und Merkfähigkeit bemerken. Welche Sportart ist am besten für mein Gehirn: Ausdauer- oder Krafttraining? Beide. Aber auch Yoga, Tai Chi und Exergames können sich positiv aufs Gehirn auswirken. Warum? Diese Sportarten kombinieren Bewegung mit Koordination, Achtsamkeit und sozialer Interaktion, also ein Dreifach-Booster fürs Gehirn. Ich bin über 50: Ist es zu spät, um mein Gehirn durch Sport zu verbessern? Absolut nicht! Das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse der Forscher: Bewegung kann die Gehirnfunktion bei allen Menschen gleichermaßen verbessern. Dein Gehirn bleibt formbar bis ins hohe Alter.