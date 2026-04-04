Loaded Carries: Die Übung, die dich athletischer macht

Einfacher geht’s nicht: Schnapp dir 2 Gewichte, egal ob Kettlebells oder Kurzhanteln und trage sie so lange und so weit du kannst. Mit diesem "Farmer’s Walk" und den sogenannten "Loaded Carries" veränderst du deine Körperpräsenz und bekommst eine athletische Ausstrahlung. Nicht nur durch Muskelmasse, sondern durch Körperspannung, Haltung und die Art, wie du dich bewegst.

Warum Körperspannung über deine Wirkung entscheidet Wer seinen Rumpf, seine Schultern und seinen Gang stabilisiert, wirkt automatisch athletischer. Körperspannung ist die Basis für jeden athletischen Körper. Sie sorgt dafür, dass deine Muskeln nicht nur vorhanden sind, sondern auch sichtbar arbeiten.

Studien zeigen: Übungen, die instabile Lasten oder Ganzkörper-Stabilität erfordern, erhöhen die Aktivität der Rumpfmuskulatur deutlich. Eine Untersuchung von Anderson und Behm belegt, dass instabile Belastungen die Aktivierung der Bauchmuskulatur und des unteren Rückens deutlich steigern können. Genau diese Anforderung erfüllt Loaded Carries. Sie fordern deinen Körper als Einheit, nicht einzelne Muskeln isoliert.

Loaded Carries verändern, wie dein Körper arbeitet Bei Loaded Carries arbeiten Schultern, Rumpf, Hüfte, Beine und Griff gleichzeitig. Du hast ein funktionelles Zusammenspiel aller Muskeln. Die Forschung zeigt, dass Loaded Carries die Rumpfmuskulatur stärker aktivieren als klassische Core-Übungen, weil dein Körper aktiv stabilisiert, während du dich bewegst. Schwere Lasten zwingen deine Schulterblätter in eine stabile Position, das verbessert deine Haltung nachhaltig.

Regelmäßige Loaded Carries können deine gesamte Körperwahrnehmung verändern. Du nimmst deinen Körper bewusster wahr und kannst Spannung gezielt aufbauen. Deine Schultern gehen automatisch nach hinten, deine Wirbelsäule richtet sich auf. Du wirkst größer und präsenter. Du kannst ein besseres Gefühl für Balance und Körperkontrolle entwickeln, das überträgt sich auf alle anderen Übungen.

Dein Körper kann lernen, Spannung zu halten, selbst unter Bewegung. Diese kontrollierte Kraft macht eine athletische Figur aus.

Wie du Loaded Carries in dein Training einbaust Das Beste an Loaded Carries: Sie sind flexibel einsetzbar und passen in jedes Trainingsprogramm. Hier sind 3 bewährte Methoden:

Als Finisher: Am Ende deiner Trainingseinheit 3–4 Sätze über 20–40 Meter, so schwer, dass du gerade noch kontrolliert gehen kannst

Am Ende deiner Trainingseinheit 3–4 Sätze über 20–40 Meter, so schwer, dass du gerade noch kontrolliert gehen kannst Als Warm-up: Vor dem Training 2–3 Sätze mit moderatem Gewicht, das aktiviert deine Schultern, deinen Rumpf und bereitet deinen Körper auf Belastung vor

Vor dem Training 2–3 Sätze mit moderatem Gewicht, das aktiviert deine Schultern, deinen Rumpf und bereitet deinen Körper auf Belastung vor Als Ergänzung: 2–3 Mal pro Woche als eigenständige Einheit Start-Empfehlung: Beginne mit etwa 25–30 Prozent deines Körpergewichts pro Hand. Fokus liegt auf Haltung, nicht auf maximalem Gewicht. Mit der Zeit kannst du dich steigern. Erfahrene Athleten tragen oft ihr halbes Körpergewicht oder mehr pro Hand.

FAQ: Wie du mit Loaded Carries zu einer athletischen Figur kommst Wie schwer sollte ich bei Loaded Carries starten? Beginne mit etwa 25-30 Prozent deines Körpergewichts pro Hand. Bei einseitigen Carries (Suitcase Carry) kannst du etwas weniger nehmen. Der Fokus liegt auf sauberer Haltung: Schultern zurück, Rumpf stabil, keine seitliche Neigung. Wenn du die Strecke nicht mehr kontrolliert gehen kannst, ist das Gewicht zu schwer. Bei bestehenden Rücken- oder Schulterproblemen solltest du vor dem Start ärztlichen Rat einholen. Können Loaded Carries Muskeln aufbauen? Ja, vor allem im oberen Rücken, den Schultern, im Rumpf und in den Unterarmen. Loaded Carries ist jedoch keine klassische Muskelaufbau-Übung. Der Hauptnutzen liegt in der funktionellen Kraft, Stabilität und Körperspannung. Wie oft sollte ich Loaded Carries machen? 2-3 Mal pro Woche reicht vollkommen aus. Du kannst sie als Finisher nach dem Krafttraining einbauen, als Warm-up vor dem Training nutzen oder als eigenständige Einheit durchführen. Welche Variante ist am effektivsten? Das hängt von deinem Ziel ab. Der klassische Farmers Walk (beide Hände beladen) ist ideal für Ganzkörperkraft und Griffstärke. Der Suitcase Carry (einseitig beladen) fordert deine seitliche Rumpfmuskulatur stärker und verbessert die Stabilität. Overhead Carries trainieren die Schulterstabilität.