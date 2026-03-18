Olivenöl 2.0: Warum gutes Fett Männer gesünder altern lässt

Du investierst in Proteinpulver, Kreatin und Vitamin D? Okay. Aber es gibt einen Lifestyle-Hebel, der noch unterschätzt wird: extra natives Olivenöl. Die kleine Gewohnheit mit Genuss und Geschmack kann dein Herz schützen und deine Lebenserwartung erhöhen.

Ein Esslöffel kann zu einem geringeren Sterberisiko beitragen Ein täglicher Esslöffel extra natives Olivenöl steht laut einer Studie der Harvard T.H. Chan School of Public Health mit einem geringeren Risiko für Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen in Verbindung. Wer Olivenöl regelmäßig statt anderer Fette verwendet, profitiert von einem Plus an Herzgesundheit und Langlebigkeit – ganz im Stil der mediterranen Ernährung. Damit ist wissenschaftlich belegt: Wer täglich mehr als 7 Gramm Olivenöl konsumiert, das entspricht etwa einem halben Esslöffel, tut aktiv etwas für das gesunde Altern.

Warum Männer besonders profitieren Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache bei Männern. Das Risiko hierfür steigt bereits ab 40 deutlich an. Während viele auf Cholesterinsenker setzen, bietet Olivenöl einen natürlichen Weg.

Die darin enthaltenen Polyphenole können entzündungshemmend wirken, die Gefäße schützen und die Blutfettwerte verbessern. Vor allem, wenn du intensiv trainierst, beruflich unter Stress stehst oder proteinreich isst, kann dir ein Esslöffel Olivenöl pro Tag viele Vorteile bieten, wie eine bessere Regeneration oder Nährstoffaufnahme.

So setzt du Olivenöl richtig ein Es gibt mehrere Möglichkeiten, um seine tägliche Dosis Olivenöl einzunehmen:

morgens pur

über Salat oder Joghurt

über Gemüse oder Fleisch geträufelt

statt Butter auf Brot

statt Mayonnaise in Dressings Wichtig: 1 bis 2 Esslöffel reichen vollkommen aus. Aber die Qualität muss stimmen. Nur extra natives Olivenöl (extra virgin) bringt die volle Wirkung. Achte beim Kauf darauf.

FAQ: Was Olivenöl für deine Herzgesundheit tun kann Kann ich mit Olivenöl kochen oder verliert es dann seine Wirkung? Extra natives Olivenöl eignet sich für schonendes Braten und Dünsten. Die wertvollen Inhaltsstoffe bleiben bei moderater Hitze weitgehend erhalten. Für hohe Temperaturen (über 200 Grad) solltest du jedoch auf raffiniertes Olivenöl oder andere hitzestabile Öle ausweichen. Besser: Nach dem Kochen über das fertige Gericht träufeln. Wie viel Olivenöl ist zu viel? 1 Esslöffel täglich ist optimal. Mehr bringt keinen zusätzlichen Nutzen und liefert unnötige Kalorien. Wichtig ist, dass Olivenöl andere Fette ersetzt, nicht zusätzlich konsumiert wird. Ein Esslöffel enthält etwa 120 Kalorien. Plane das in deine Tagesbilanz ein. Ist teures Olivenöl wirklich besser? Nicht unbedingt der Preis, sondern die Qualität zählt. Achte auf die Bezeichnung „extra nativ" oder „extra virgin", auf ein aktuelles Erntejahr und eine geschützte Herkunftsbezeichnung. Gutes Olivenöl kostet meist zwischen 15 und 30 Euro pro Liter. Billigprodukte sind oft gestreckt oder minderwertig. Je grüner und bitterer das Öl, desto mehr gesunde Pflanzenstoffe enthält es. Achte auf Bio-Qualität und dunkle Glasflaschen, die das wertvolle Öl schützen.