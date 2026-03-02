Core-Training statt Crunches: So stärkst du deinen Rumpf richtig

Anmelden
Fitness
Krafttraining

Rumpftraining: Core-Kraft statt Crunch-Marathon
Ein starker Rumpf ist mehr als ein sichtbares Sixpack. Er ist die Basis für Kraft, Haltung, Beweglichkeit und Verletzungsprävention. Daher ist Core-Training sinnvoll
ArtikeldatumVeröffentlicht am 02.03.2026
Mann in Sportshorts macht seitliche Plank-Übung auf einer Outdoor-Trainingsfläche am Strand, im Hintergrund Fitnessgeräte und Gebäude.
Foto: Westend61, Getty Images

Crunches? Von wegen – dein Rumpf braucht mehr als nur sichtbare Bauchmuskeln! Viele Männer trainieren ihren Bauch wie ein eigenes Projekt: Sit‑ups, Leg Raises und ähnliche Übungen machen zwar müde, aber sie machen dich nicht unbedingt stabiler.

Wenn du im Training mehr Leistung willst – und im Alltag weniger Beschwerden –, brauchst du funktionelles Core‑Training statt isolierter Bauchübungen.

Was die Forschung sagt: Core‑Training wirkt – aber anders, als viele denken

Zwei aktuelle wissenschaftliche Arbeiten geben Hinweise darauf, warum funktionelles Rumpftraining sinnvoll ist.

Meta‑Analyse zu Trunk Muscle Training (TMT)

Eine große Analyse untersuchte die Effekte von Rumpftraining auf Fitness und sportliche Leistung. Das Ergebnis:

  • kleine bis moderate Verbesserungen in Kraft, Stabilität und Performance
  • besonders wirksam, wenn Übungen funktionell und kontrolliert ausgeführt werden

Studie zu spezifischen Stabilitätsübungen

Eine weitere Untersuchung zeigte, dass Übungen wie Bird Dog, Side Plank und Dead Bug die Dicke wichtiger tiefer Rumpfmuskeln – etwa Transversus abdominis (TrA) und Internal Oblique (IO) – signifikant steigern können.

Diese Muskeln sind entscheidend für:

  • Haltung
  • Kraftübertragung
  • Stabilität unter Last
  • Schutz der Wirbelsäule

Was heißt das konkret? So trainierst du deinen Rumpf richtig

Ein starker Core entsteht nicht nur durch viele Wiederholungen, sondern durch Kontrolle, Spannung und saubere Technik. Das Ziel ist nicht 'Brennen im Bauch', sondern Stabilität im ganzen Körper.

Praxis‑Checkliste: Dein funktioneller Core‑Block

1. Übungswahl

Setze auf Übungen, die mehrere Rumpfbereiche gleichzeitig aktivieren:

  • Bird Dog mit Brace – Fokus: tiefe Bauchmuskeln, Rückenstrecker, Hüftstabilität
  • Side Plank mit Hüftsenkung Fokus: seitliche Core‑Kette, Beckenstabilität
  • Dead Bug Hollow Fokus: TrA‑Aktivierung, Koordination, Anti‑Extension

Diese Übungen trainieren nicht nur Muskeln – sie trainieren Bewegungsmuster.

2. Routine

Ein funktioneller Rumpf braucht Konstanz, nicht Marathon‑Sessions. Empfehlung:

  • 2-mal pro Woche
  • 12 bis 15 Minuten pro Einheit
  • nach dem Krafttraining oder als eigene Mini‑Session

Das ist kurz genug, um realistisch zu bleiben – und lang genug, um Wirkung zu zeigen.

3. Fokus

Der wichtigste Punkt: Kontrolle statt Wiederholungszahl. Achte auf:

  • Spannung im gesamten Rumpf
  • ruhige Atmung
  • saubere Linien (Becken, Rippen, Wirbelsäule)
  • langsame, präzise Bewegungen

FAQ: Die häufigsten Fragen zu Rumpftraining

Ein stabiler Rumpf sorgt dafür, dass Kraft sauber übertragen wird, Bewegungen kontrollierter ablaufen und dein Körper Belastungen besser abfedert. Es geht nicht um ein sichtbares Sixpack, sondern darum, dass dein Rücken, deine Hüfte und deine Bauchmuskulatur als Team arbeiten und dich im Training wie im Alltag belastbarer machen.

Am effektivsten sind Bewegungen, die mehrere Rumpfbereiche gleichzeitig fordern und dich in stabile Positionen zwingen. Dazu gehören Varianten von Bird Dog, Side Plank oder Dead Bug. Sie aktivieren tiefe Muskelschichten, die bei klassischen Crunches kaum mitarbeiten.

Ein kurzer, konzentrierter Rumpfblock zwei- bis dreimal pro Woche reicht völlig aus. Entscheidend ist, dass du jede Wiederholung kontrolliert ausführst, Spannung hältst und nicht einfach Wiederholungen sammelst. Qualität schlägt Quantität.

Fazit