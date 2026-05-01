Overhead-Carries bringen Stabilität über Kopf

Gewichte über dem Kopf zu tragen, hat einen beeindruckenden Effekt: Plötzlich zeigt sich, ob dein Körper Kraft überhaupt stabil kontrollieren kann. Functional Training rückt wieder stärker in den Fokus. Immer mehr Trainierende greifen auf Übungen zurück, die echte Ganzkörperstabilität fordern – nicht nur isolierte Muskelkraft.



Ein Klassiker aus dem Strongman- und Athletiktraining rückt dabei wieder in den Fokus: Overhead-Carries. Beim Tragen eines Gewichts über dem Kopf muss der Körper Schultern, Rumpf und Hüfte gleichzeitig stabilisieren.

Hier liegt auch der Unterschied zu klassischen Kraftübungen: Nicht die Bewegung ist entscheidend, sondern die Kontrolle.

Genau diese Kombination macht die Übung so wertvoll und gleichzeitig so selten im klassischen Gym.

Was Overhead-Carries so effektiv macht Overhead-Carries sind simpel: Gewicht über Kopf bringen, stabil halten, gehen. Doch biomechanisch passiert enorm viel.

Die Übung aktiviert gleichzeitig:

Schultern (insbesondere Rotatorenmanschette & Serratus anterior)

(insbesondere Rotatorenmanschette & Serratus anterior) Core (mit hoher Aktivierung der tiefen Rumpfmuskulatur)

(mit hoher Aktivierung der tiefen Rumpfmuskulatur) Rücken (insbesondere obere Rückenstrecker & Scapula-Stabilisatoren)

(insbesondere obere Rückenstrecker & Scapula-Stabilisatoren) Hüftstabilisatoren (Gluteus Medius, Adduktoren) Das Entscheidende: Dein Körper muss permanent kleine Ausgleichsbewegungen leisten, um die Position zu halten. Diese Mikro-Anpassungen trainieren Stabilität deutlich effektiver als statische Übungen wie Planks.

Stuart McGill, einer der bekanntesten Wirbelsäulenforscher (University of Waterloo), zeigt in seinen Arbeiten zur Core-Stabilität, dass Stabilisation unter dynamischer Last funktioneller für Leistung und Verletzungsprävention ist, als isoliertes Core-Training.

Overhead-Carries liefern genau diesen Reiz: Der Körper muss Kraft übertragen, ausgleichen, stabilisieren und gleichzeitig in Bewegung bleiben.

Warum die Übung im Gym selten genutzt wird Trotz ihrer Effektivität sieht man Overhead-Carries im Fitness-Studio kaum. Das hat mehrere Gründe:

Viele Trainierende fühlen sich unsicher, ein Gewicht über Kopf zu halten und damit zu gehen. Und: Die Übung verzeiht wenig. Fehlende Schulterbeweglichkeit, schwacher Core oder instabile Hüften fallen sofort auf.

Außerdem ist die Übung anstrengender, als sie aussieht: Overhead-Carries wirken simpel, sind aber ein intensiver Ganzkörperreiz und kompromisslos ehrlich. Das schreckt viele ab.

Wie Overhead-Carries im Training eingesetzt werden Overhead-Carries sind ideal als Ergänzung zu Kraft‑ oder Athletikeinheiten.

Typische Anwendung:

kurze Strecken (20–30 m)

(20–30 m) moderates Gewicht (ca. 20–40% deines Körpergewichts, je nach Level)

(ca. 20–40% deines Körpergewichts, je nach Level) Fokus auf Haltung : Rippen unten, Core aktiv, Schulter stabil

: Rippen unten, Core aktiv, Schulter stabil 1–3 Durchgänge als Finisher oder zwischen schweren Lifts Wichtig: Qualität schlägt Gewicht. Sobald du ins Hohlkreuz fällst oder die Schulter instabil wird, ist die Last zu hoch.

Die Übung eignet sich besonders:

zur Verbesserung der Schulterstabilität

zur Core‑Aktivierung vor schweren Übungen

zur Haltungsschulung

als funktionelle Ergänzung im Athletiktraining Extra-Boost:

Einarmige Carries erhöhen die Anti-Rotationsanforderung und machen die Übung noch effektiver für deinen Core.

FAQ: Die häufigsten Fragen zu Overhead Carries Sind Overhead Carries auch für Anfänger geeignet? Ja – solange das Gewicht moderat ist und die Technik stimmt. Viele Trainer starten mit Kettlebells oder Kurzhanteln, bevor sie zu Langhanteln übergehen. Welche Muskeln arbeiten bei Overhead Carries am meisten? Vor allem Schulterstabilisatoren, Core, oberer Rücken und Hüftstabilisatoren. Die Übung ist ein echter Ganzkörper‑Stabilitätstest. Wie schwer sollte das Gewicht sein? So schwer, dass du stabil bleiben kannst – aber nicht so schwer, dass du ins Hohlkreuz fällst oder die Arme zittern. Qualität vor Last. Wofür sind Overhead Carries besonders gut? Für Schultergesundheit, Core‑Stabilität, Haltung, Kraftübertragung und funktionelle Athletik. Sie verbessern genau die Fähigkeiten, die McGill als zentral für Performance einordnet. Wie oft sollte ich Overhead Carries trainieren? Ein- bis zweimal pro Woche reichen aus – als Warm‑Up, Finisher oder Ergänzung zu schweren Lifts.