Flavonoide & Co.: Welche Lebensmittel deine Lebensspanne verlängern

Du willst lange gesund leben? Dann haben wir gute Nachrichten für dich. Die Forschung zeigt: Eine polyphenolreiche Kost mit Tee, Beeren und dunkler Schokolade reduziert das Erkrankungs- und Sterberisiko effektiv.

Iss dich jung – mit Farbstoffen aus der Natur Männer, die länger leben wollen, sollten nicht nur auf Kalorien achten – sondern auf Farben. Genauer gesagt: auf die natürlichen Farbstoffe in pflanzlichen Lebensmitteln. Flavonoide, Anthocyane und andere Polyphenole sind sekundäre Pflanzenstoffe, die nicht nur antioxidativ wirken, sondern laut neuer Forschung sogar mit geringerer Sterblichkeit und besserer Gesundheit assoziiert werden.

Flavonoide – Farbgeber mit Superkräften Stell dir vor, auf deinem Teller liegen nicht nur Lebensmittel, sondern eine Art Werkzeugkasten fürs längere Leben. Die Farben in Beeren, Äpfeln, Tee oder dunkler Schokolade sind keine Deko – sie wirken wie Bodyguards in deinem Körper: Sie fangen freie Radikale ab, bremsen Entzündungen und schützen Herz und Gehirn. Sie sind wie ein unsichtbarer Trainingspartner für deine Zellen – sie pushen deine Regeneration, halten dich länger fit und sorgen dafür, dass dein Körper nicht so schnell ermüdet.

Studienergebnis: Flavonoide senken das Sterberisiko Eine große Kohortenstudie, zusammengefasst 2025 auf 'ScienceDaily', zeigt: Männer, die täglich ausreichend Flavonoide konsumieren, haben ein signifikant geringeres Risiko für einen frühzeitigen Tod. Auch das Risiko für zahlreiche Krankheiten sinkt deutlich. Dort heißt es: "Eine tägliche Aufnahme von etwa 500 mg Flavonoiden war mit einem um 16 % geringeren Risiko für die Gesamtsterblichkeit sowie mit einem um rund 10 % niedrigeren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes und Atemwegserkrankungen verbunden."

Besonders spannend: Nicht nur die Menge zählt – sondern die Vielfalt. Wer verschiedene Flavonoid-Quellen kombiniert, profitiert stärker als jemand, der nur Tee trinkt oder nur Beeren isst.

Welche Lebensmittel wirken – und wie viel davon? Die Forscher nennen eine Reihe von Lebensmitteln, die besonders reich an Flavonoiden sind:

Schwarzer und grüner Tee (2 Tassen täglich ≈ 500 mg Flavonoide)

Beeren wie Blaubeeren, Erdbeeren, Himbeeren

Äpfel und Trauben

Dunkle Schokolade (mind. 70 % Kakaoanteil)

Rotwein (in Maßen!) Entscheidend ist die Kombination: Wer beispielsweise morgens Tee trinkt, mittags einen Apfel isst und abends Beeren oder dunkle Schokolade genießt, deckt den Bedarf leicht. Die Studie zeigt außerdem, dass eine abwechslungsreiche Ernährung mit Flavonoiden nicht nur das Immunsystem stärkt, sondern auch Entzündungen reduziert und Zellalterung verlangsamt.

5 Flavonoid-Quellen und ihr Effekt laut Studie

* Mengenangaben sind Durchschnittswerte

FAQ: Die häufigsten Fragen zu Flavonoiden Was sind Flavonoide? Pflanzliche Farbstoffe (Polyphenole), die antioxidativ wirken. Sie senken das Sterberisiko und fördern gesundes Altern. Wo sind sie enthalten? Hauptsächlich in Tee, Beeren, Äpfeln und dunkler Schokolade (ab 70 %). Wie viel wird empfohlen? Etwa 500 mg täglich (z. B. 2 Tassen Tee). Wichtig ist die Vielfalt der Quellen.