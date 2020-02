Alkoholverzicht Das passiert mit deinem Körper, wenn du eine Alkoholpause einlegst

Dein Alkoholkonsum ist aus dem Ruder gelaufen und du willst jetzt ein paar Wochen abstinent leben? So honoriert das dein Körper

Aus dem einen Feierabend-Bier sind im Laufe der letzten Monate zwei oder drei geworden? Das eine Glas Wein zum Runterkommen am Abend füllst du seit einiger Zeit doch noch ein paar Male auf? Es ist schwer, die Schraube wieder zurück zu drehen. Der beste Weg ist, eine Zeit lang ganz auf Alkohol zu verzichten. Nicht nur deine Gesundheit profitiert langfristig davon.

Das sind die Folgen von Alkohol

"Eine Alkoholpause, und wenn auch nur für ein paar Wochen, ist eine gute Idee, besonders, wenn man normalerweise mehr als die empfohlene Menge konsumiert", bestätigt Sucht-Mediziner Damon Raskin aus Los Angeles. Und diese Menge beträgt nach WHO-Empfehlung bei Männern 24 Gramm Alkohol pro Tag, das entspricht in etwa einem großen Glas Bier (500 ml enthalten 20 Gramm Alkohol) – und das auch nur 4 bis 5 Tage pro Woche.

Wer dem Alkohol entsagt, schont nicht nur seine Leber und senkt sein Risiko, an Krebs zu erkranken. Diese 5 positiven Auswirkungen auf deine Gesundheit belohnen dich bereits nach kurzer Zeit für deine Selbstdisziplin:

1. Ohne Alkohol schläfst du besser

Wer abends viel Alkohol trinkt, kennt das: Man schläft schnell ein, wacht aber nach kurzer Zeit wieder auf. Das Wiedereinschlafen fällt schwer, man dreht und wendet sich im Bett, bis man endlich in einen unruhigen Schlaf fällt. Grund dafür ist eine durch den Alkohol erhöhte Aktivität der Alphawellen im Gehirn. Diese Wellen treten vor allem dann auf, wenn du dich entspannst, meditierst, visualisierst, tagträumst. Deshalb hilft der Alkohol ja auch so gut beim "Runterkommen". Aber eben nicht beim Schlafen, dafür ist dein Gehirn zu aktiv.

Ohne Alkohol gelangst du schneller in tiefere, entspannendere Schlafphasen, erwachst mit besserer Laune und startest leistungsfähiger in den Tag.

g-stockstudio / Shutterstock.com Wer beim Essen Alkohol trinkt, isst automatisch mehr

2. Bei Alkoholabstinenz isst du weniger

Laut einer in der amerikanischen Zeitschrift "Obesity" veröffentlichten Studie gehört Alkohol zu den größten Verursachern von übermäßigem Essen. Studienteilnehmer, die während des Essens eine Infusion bekamen, die 2 Glas eines nicht allzu hochprozentigen, alkoholischen Getränks entsprachen, aßen 30 Prozent mehr als die Probanden, die eine Kochsalzlösung injiziert bekamen. Die Studienleiter folgerten, dass selbst eine nicht übermäßige Alkoholmenge bereits die Gehirnaktivität derart steigern kann, dass man Essensgeruch intensiver wahrnimmt – und darauf mit vermehrtem Essen reagiert. Deshalb: Ein Alkoholverzicht, wenn auch nur zeitlich begrenzt, lenkt nicht nur dein Trinkverhalten wieder in moderate Bahnen, auch dein Essverhalten profitiert davon.

3. Während des Alkoholverzichts wirst du abnehmen

Ohne das Bier zum Abendbrot werden nicht nur deine Essensportionen kleiner, du sparst auch die Kalorien im Alkohol. Und das sind mehr, als man bei Flüssigkeiten wie Bier oder Wein vermutet. So enthält ein Glas Weißwein zum Beispiel etwa 150 Kalorien, eine Flasche Bier 215 Kalorien und eine Margarita 300 Kalorien. Wissenschaftler der Johns Hopkins School of Public Health gehen davon aus, dass Männer etwa 433 Kalorien pro Tag zusätzlich allein durch das Trinken einer "moderaten" Menge von Alkohol zu sich nehmen. Streiche Alkohol von deinem Ernährungsplan (und ersetze ihn nicht mit einem überzuckerten Nachtisch) – dann verlierst du bestimmt ohne Anstrengung einige überschüssige Kilos.

Sergey Tinyakov / Shutterstock.com Wer auf Alkohol verzichtet, nimmt in der Regel immer einige Kilos ab

Doch Vorsicht: Alkohol pusht wie Zucker chemisch das Belohnungszentrum im Gehirn. Beide bewirken eine Ausschüttung des Glückshormons Dopamin, das vermag, dass man sich kurzfristig glücklich und zufrieden fühlt. "Man sollte nicht überrascht sein, wenn man intuitiv versucht, das gleiche Glücksgefühl, das einem Alkohol vermitteln kann, nun durch Süßigkeiten zu bekommen", warnt Dr. Raskin.

4. Nach der Alkoholabstinenz siehst du besser aus

Innerhalb von wenigen alkoholfreien Tagen wirst du bemerken, dass sich deine Haut nicht nur besser anfühlt, sondern auch besser aussieht. Grund dafür ist das Ausbleiben der harntreibenden Wirkung von Alkohol. Der vermindert nämlich, dass der Körper Wasser speichert. Und je weniger Wasser der Körper zu speichern vermag, desto trockener und knittriger wird auch die Haut. "Auch Rötungen an den Wangen und rund um die Nase beginnen zu verblassen, und Haarschuppen verschwinden", erklärt Dr. Raskin.

Dean Drobot / Shutterstock.com Vertreibe leichte Entzugserscheinungen, indem du Sport treibst

5. Weniger Alkohol macht dich aktiver

Wenn du über lange Zeit regelmäßig etwas zu viel Alkohol konsumiert hast und dir vornimmst, eine Zeit lang abstinent zu leben, kann es passieren, dass du leichte Entzugserscheinungen bekommst. "Es ist wichtig zu wissen, dass es Momente geben wird, in denen man ein Gefühl der Leere hat – und dass das verdammt reizbar machen kann", sagt Dr. Raskin.

Verharre nicht in den schlechten Emotionen. Nutze die wiedergewonnene Energie, um Aktivitäten nachzugehen, die du ansonsten aufgrund deines Alkoholpegels nicht machen konntest oder wolltest. Dreh nach dem Abendessen noch eine Runde an der frischen Luft, egal ob joggend oder spazierengehend. Melde dich im Fitnessstudio an. Oder gehe mit Freunden ins Kino, statt dösig auf dem Sofa Serien zu gucken.

"Eine Alkoholpause einzulegen, kann anfangs eine Herausforderung sein", gibt Experte Raskin zu. Aber sie lohnt sich. Deine Organe bekommen Zeit, sich zu regenerieren, du gewinnst mehr Energie im Alltag und siehst auch noch besser aus. Starte einfach! Jetzt!

Wenn du stärkere Entzugserscheinungen entwickelst, ist dein Alkoholkonsum womöglich bereits in einem klinischen Bereich. Hol dir professionelle Hilfe, zum Beispiel bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

