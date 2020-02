Beliebte Herrendüfte Diese Parfüms lieben Frauen bei Männern

Liebe geht … durch die Nase. Eine Info, die du dir unbedingt zu Herzen nehmen solltest. Mit Düften beeinflusst du nämlich deine Ausstrahlung. Es sollte aber nicht einfach irgendein Parfüm sein. Wir verraten dir, welche Düfte Frauen schwach werden lassen:

Orientalisch holzige Herrendüfte wirken geheimnisvoll

Verführung pur gibt es durch orientalisch-holzige Duftnuancen wie Moschus oder Sandelholz. Ihnen wird eine aphrodisierende Wirkung nachgesagt, der angeblich jede Frau verfällt. Denn holzige, leicht fruchtig-süße Noten machen dich geheimnisvoll. Gleichzeitig stehen diese Noten für geballte Männlichkeit, Souveränität und Verführung. Eine Mischung, der keiner Frau standhält.

Look Studio / Shutterstock.com Das richtige Parfüm lässt Frauen schwach werden

Moschus: Versprüht eine holzige, leicht fruchtige Note, die Verführung und vor allem Männlichkeit ausstrahlt. Seiner aphrodisierenden Wirkung verfällt angeblich jede Frau.

Amber: Ein zarter Duft, mit dem du die Frauenherzen im Nu erobern. Holzig, süß, warm und erdig. Eine Mischung, die voller Sinnlichkeit steckt.

Sandelholz: Eine Holz-Note mit geradezu erregender Wirkung. Der herb-süße Charakter macht dich geheimnisvoll – und darauf stehen Frauen.

Parfüm Beispiele:

Orientalisch-holzige Düfte sind etwa Floris No. 89 (50 ml etwa 71 Euro), ein Duftklassiker, der schon seit 1951 Frauenherzen schneller schlagen lässt, und das Colonia Oud von Aqua di Parma (100 ml etwa 187 Euro), das Sinnlichkeit und Männlichkeit verbindet.

Sportlich frische Düfte signalisieren Energie und Ehrgeiz

Frauen wollen Männer, die wissen, was sie wollen. Ehrgeizig, zielstrebig und voller Energie. Das verbinden Frauen mit so genannten Chypre-Düften. Denn die frischen Noten erinnern das weibliche Geschlecht an einen sportlich frischen Kerl, der eine unglaubliche Eleganz ausstrahlt. Charakteristisch für diese Gruppe sind Bergamotte und Patschuli:

Bergamotte: Klar, frisch und spritzig belebt der Duft der Bergamotte die Sinne. Auf Frauen wirkt diese Mischung geradezu magisch anziehend. Der erfrischende Charakter strahlt Energie und Power aus. Und an was denken Frauen da? An Erfolg natürlich! Und dass das ankommt, ist wohl schon länger bekannt.

Patschuli: Dieser Duft hat eine anregende Wirkung auf Frauen und strahlt pure Sinnlichkeit aus. Die süßlich-erdige und waldig-holzige Note lässt dich geheimnisvoll und verführerisch wirken.

Parfüm Beispiele:

Sportlich-frische Düfte sind zum Beispiel Giorgio Armani Aqua di Giò (100 ml etwa 90 Euro) und Bottega Veneta Pour Homme Essence Aromatique (50 ml etwa 67 Euro). Beide Düfte stehen für frische Natürlichkeit, die dich auf Frauen gleichzeitig stark und einfühlsam wirken lassen.

Süße Verführungen, die nach Früchten oder Schokolade duften

Die meisten Frauen sind kleine Naschkatzen. Das ist wohl der Grund, warum Gourmand-Parfüms, die von Desserts inspiriert sind, so gut ankommen. Vanille-, Schokolade-, Früchte- und Gewürznoten bringen das weibliche Geschlecht beinahe um den Verstand. Dabei werden die süßen Nuancen nur in geringer Konzentration verwendet. Aber das reicht schon, um die volle Wirkung zu entfalten.

Tonkabohne: Tonkabohne wirkt nicht nur im Essen erotisierend. Auch ihr würzig-süßer Duft, der an Vanille und Rum erinnert, macht Lust auf mehr. Er umhüllt dich mit einer warmen Ausstrahlung, in der sich Frauen einfach geborgen fühlen.

Vanille: Der absolute Klassiker unter den süßen Duftnoten ist Vanille. Neben der warmen Süße riecht sie leicht nach Holz und Tabak. In Parfüms sorgt sie für eine gewissen Tiefe, in die sich Frauen nur allzu gerne fallen lassen.

Parfüm-Beispiele:

Unter den Gourmand-Parfüms ist Pacco Rabannes One Million (50 ml etwa 66 Euro) ein absoluter Bestseller. Er lässt Frauen genauso dahinschmelzen wie die Kombination Tonkabohne und Kakao in Joop Homme Extreme (75 ml etwa 38 Euro).

Look Studio / Shutterstock.com Nicht nur der Duft an sich ist entscheidend, sondern auch wohin Sie ihn sprühen

Wie viel Parfüm soll ich auftragen?

Bitte nicht zu viel. Um die Frauen in eine Duftwolke der Verführung zu hüllen, solltest du unbedingt die Konzentration des Parfüms beachten. Ein Eau de Parfum ist stärker als ein Eau de Toilette. Deshalb reichen davon ein, zwei Spritzer. Schließlich willst du die Frauen nur betören und nicht ersticken. Beim Eau de Toilette solltest du auch nicht öfter als vier Mal sprühen.

Wo soll ich den Duft aufragen?

Übrigens: Nicht nur der Duft an sich ist entscheidend, sondern auch wohin du ihn sprühst. Denn das volle Aroma entfaltet ein Parfüm erst auf gut durchbluteten und warmen Körperregionen. Die Körperwärme aktiviert die Duftstoffe, sodass sich der Duft intensiver verbreiten kann. Nacken und Handgelenk sind dafür optimal. Aber auch auf die Haare darfst du einige Spritzer geben, besonders wenn du diese etwas länger trägst. Durch die Dynamik kannst du den Duft nämlich nach und nach abgeben. Für Männer mit Hautempfindlichkeiten gibt es auch eine Lösung: Sprühe einfach dein Einstecktuch, deine Krawatte oder deinen Schal ein.

Mit diesem Parfüm-Know-how wickelst du das weibliche Geschlecht um die Finger. Vor dem nächsten Date also unbedingt darauf achten, in welchen Duft du dich hüllst. Der kann am Ende nämlich entscheidend sein.

