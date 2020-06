Brusthaare So viel Brustpelz finden Frauen noch sexy

Dieses Gefühl kennst du womöglich viel zu gut: Es ist heiß, das Hemd sitzt verflucht eng und klebt an deinem verschwitzen Körper. Klare Botschaft: Dein Oberkörper braucht jetzt dringend Abkühlung. Was hindert dich daran, die obersten Knöpfe zu öffnen? Richtig: dein Brust-Flokati.

Gerade im Sommer und in feucht-heißer Umgebung plagt dieses Dilemma alle Männer mit üppigem Haarwuchs. Doch bevor du stoisch die Qual erträgst oder hektisch mit einem Rasierer für den Kahlschlag sorgst, solltest du wissen: Brusthaar ist nicht automatisch ein No-go. Zugegeben: Viele Promi-Männer präsentieren ihre Brust derzeit haarfrei oder lediglich tätowiert. Das heißt aber nicht, dass alle Männer so herumlaufen müssen – auch du nicht. Wir verraten, bei welchen Gelegenheiten du wie viel Brustpelz zeigen kannst, um trotzdem attraktiv zu wirken.

Die besten Körperhaarentfernungs-Methoden für Männer

Brusthaare am Strand? Völlig okay!

Du bist auch nur ein Mensch. Selbst wenn deine Brust unterm Shirt wie ein aufgeplatzter Teddy aussieht, solltest du am Strand und im Schwimmbad dem Wohlfühlen Vorrang gegenüber der Optik einräumen. Und, hey, es gibt auch immer noch genügend Frauen, die Brusthaare sexy finden. Einzige Voraussetzung: Es muss gepflegt aussehen. Eine Frau will sich vorstellen dürfen, mit den Fingern zärtlich im Haar kraulen zu können. Wasche dein Brusthaar deswegen gründlich mit Duschgel und stutze gegebenenfalls die Matte, bevor du zum Strand gehst und dort dein T-Shirt ausziehst.

Behaarte Brust beim Date? Zeig dein Selbstbewusstsein!

Auch wenn männliche Models in der Werbung momentan das Gegenteil vermitteln: Im echten Leben stehen genauso viele Frauen auf die behaarte wie auf die glatte Brust. Sogar die Haare um den Bauchnabel stehen beim weiblichen Geschlecht hoch im Kurs. Psychologen vermuten, dass Körperbehaarung die Männlichkeit betont, ohne aggressiv zu wirken. Wenn du eine Frau verführen willst, ist das Wichtigste ohnehin, dass du selbstbewusst und authentisch auftrittst – mit oder ohne Matte auf der Brust.

Perfektes Styling fürs erste Date

Brustbehaarung in der Bar? Nicht mehr als einen Hemdknopf öffnen

Wenn du eine Frau kennen lernen willst, dann lass doch mal nachts beim Bar- oder Disco-Besuch den obersten Hemdknopf offen – nicht mehr. Zu viel Brusthaar kann auf den ersten Blick abschreckend wirken. Auch erscheint eine haarige Brust im weit aufgeknöpften Hemd schnell als aggressive Anmache. Brusthaar, das hingegen wenig offensichtlich zur Schau gestellt wird, regt die Fantasie von Frauen an. Wenn du allerdings lediglich mit den Jungs auf ein paar Bier unterwegs bist, solltest du dir über das Thema nicht zu viele Gedanken machen. Lehn dich besser locker zurück und lass dir das Bier schmecken.

Brusthaare beim Workout? Tanktops sind die beste Wahl für dich

Beim Laufen und Workout kommst du ins Schwitzen, keine Frage. Während eine verschwitze aber haarfreie Brust noch als "glänzend" durchgeht, wirken schweißtriefende Brusthaare definitiv abtörnend auf attraktive Frauen. Die beste Lösung für dich sind Tanktops. Der Schnitt ist sehr maskulin, präsentiert deine muskulösen Arme, die maximale Frischluftzufuhr bekommen – und der haarige Brustbereich ist luftig bedeckt. Hier findest du eine kleine Auswahl Tanktops zum Nachshoppen:

Unsere Empfehlung Haben Sie einen Gutscheincode? Trainingsplan: Breite Brust in 12 Wochen für Einsteiger und Fortgeschrittene

detaillierter Trainingsplan

53 Seiten PDF

optimiert zum Ausdrucken

Mehr Infos zum Plan findest du hier 9,90 € Jetzt kaufen Nach Bezahlung kannst du das PDF hier in dieser Box herunterladen. Bei Problemen wende dich bitte per Mail an usermail@menshealth.de. Wir helfen gern!

Brusthaar im Büro? Halte es lieber unter Verschluss

Auch wenn du persönlich ein paar aus dem Hemd hervorschauende Haare nicht so schlimm findest: Im Job ist es nicht okay, egal, ob du ein hochbezahlter CEO bist oder Kellner. Mit dichter Brustbehaarung machst du bei der Arbeit definitiv einen ungepflegten und unprofessionellen Eindruck. In der Gastronomie sind Körperhaare aufgrund von Hygienebestimmungen ohnehin ein No-go. Sorry, aber hier bleibt der oberste Hemdknopf in jedem Fall geschlossen.

Die besten Strategien gegen Achselschweiß

Kann ich das Wachstum meiner Brusthaare beeinflussen?

Nein. "Ob und wie viele Brusthaare sprießen, ist in den Genen festgelegt", erklärt der Androloge Jens Jacobeit vom Endokrinologikum aus Hamburg. Das heißt, du hast überhaupt keinen Einfluss auf das Wachstum. Übrigens: Den vollen Pelz entwickeln Männer erst mit Mitte 30.

Fazit: Brusthaar zeigen ist angesagt

...sofern du deinen Look der jeweiligen Gelegenheit anpasst. Wer seinen Brusthaaren mit dem Rasierer regelmäßig zu Leibe rückt, weiß, wie schnell die Biester wieder sprießen. Sicher ist: Frauen finden kratzende Stoppeln definitiv nicht attraktiver. Deshalb steh doch einfach zu deinem Brustfell, wenn es die Gelegenheit zulässt. Wo Brusthaare angesagt sind und wo eher nicht, weißt du jetzt schließlich.

Unsere Empfehlung Haben Sie einen Gutscheincode? Trainingsplan: Breite Brust in 12 Wochen für Einsteiger und Fortgeschrittene

detaillierter Trainingsplan

53 Seiten PDF

optimiert zum Ausdrucken

Mehr Infos zum Plan findest du hier 9,90 € Jetzt kaufen Nach Bezahlung kannst du das PDF hier in dieser Box herunterladen. Bei Problemen wende dich bitte per Mail an usermail@menshealth.de. Wir helfen gern!

Die stärkste Trainings-App der Welt Mehr als 1.000 Übungen mit Video

500 Workouts und 30 Trainingspläne

Ideal für jedes Fitnessziel, -level und -ort

Plus: Statistiken, Kalender und Ernährungstipps 9,99€

pro Monat

Individuelles Coaching SPECIAL Jetzt 30% sparen! 5 Top-Trainer zur Auswahl für dein Ziel

Ausführlicher Check-up vor Beginn

Maßgeschneiderter Trainings- und Ernährungsplan

Jede Übung in Bild und Video

Persönlicher Kontakt für Rückfragen und Feintuning ab 15,00€

pro Woche Jetzt buchen