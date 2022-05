Men's Health Camp Hotel und Umgebung

Hotel Valentin Sancti Petri

Dein Men's Health Camp im Hotel Valentin in Novo Sancti Petri Andalusien (Spanien)



29. September bis 6. Oktober 2022

Das Valentin Hotel liegt am Beginn des neu geschaffenen "Novo Sancti Petri". Der alte Kern des gewachsenen Stranddorfs Sancti Petri ist gut zu Fuß in ca. 15 Gehminuten zu erreichen. Hier können Sie noch Strandrestaurants finden, die auch in der Hochsaison fast nur von Einheimischen aufgesucht werden. Das Hotel liegt direkt hinter einem Dünengürtel. Davor erstreckt sich der herrliche, kilometerlange und breite Strand des Atlantiks. Das Valentin besticht durch seine angenehm zeitlose Einrichtung, wobei viele Bereiche des Hotels durch weitläufige Marmorflächen hochwertig ausgestattet sind. Das 4****-Haus wird bestens geführt und ist vor allem bei deutschen Gästen sehr beliebt. Aber auch viele Spanier verbringen hier ihre Urlaubstage, sodass das Hotelrestaurant neben einer insgesamt großen Auswahl an verschiedenen Speisen und Gerichten immer auch typisch spanische bzw. andalusische Spezialitäten auftischt. Neben verführerischen Buffets sorgen wir selbstverständlich auch für sportlergerechte Nahrung. WLAN ist kostenlos im gesamten Hotel verfügbar. Die Zimmer sind angenehm groß, verfügen u.a. über Balkon oder Terrasse, TV mit deutschen Sendern, Minibar, Direktwahl-Telefon, Badewanne, Föhn. Safes können an der Rezeption angemietet werden. Der Stil ist zeitgemäß. Bodenbelag: Fliesen (kein Teppich).

Hier kannst du buchen.

Mitsis Laguna auf Kreta

Dein Women's Health & Men's Health Camp Family-Edition im Mitsis Laguna auf Kreta (Griechenland)

21.Oktober bis 28. Oktober 2022

Im Oktober 2022 findet das Women's Health & Men's Health Camp Family-Edition unter der Organisation von best mood events / adamare und in Zusammenarbeit mit Men's Health und Women‘s Health erstmals auf Kreta statt. Im 5*****-Hotel Mitsis Laguna Resort & Spa erwartet dich und deine Liebsten neben All Inclusive Verpflegung eine abwechslungsreiche Woche rund um die Themen Fitness, Ernährung und Sport. Jeden Tag könnt ihr aus zahlreichen Kursen eure persönlichen Favoriten wählen und euch in neuen Sportarten ausprobieren…und auspowern! Gemeinsam in der Gruppe macht das gleich doppelt so viel Spaß. Erlebt den unvergleichlichen Team Spirit der Women's Health & Men's Health Camp Family-Edition hautnah!

Kreta bietet mit seinen traumhaften Stränden und einem mediterran geprägten Klima ideale Verhältnisse für Sonnenanbeter und Aktivsportler. Auch im Oktober herrschen hier noch äußerst angenehme Temperaturen um 25⁰C. Perfekt für unser Family-Camp!

Die Lage und Ausstattung des 5*****-Hotel Mitsis Laguna Resort & Spa bieten ideale Voraussetzungen. Für die Durchführung unserer Trainingseinheiten steht uns ein Teil der begrünten Außenfläche zur Verfügung. Auch die hoteleigenen Pools eignen sich erstklassig für ein abwechslungsreiches Aquatraining mit spektakulärer Aussicht!

Und wer möchte, stürzt sich zur Abkühlung einfach ins erfrischende Meer! Und sonst? Neben malerischen Badebuchten mit glasklarem Wasser erwarten die Besucher der vielseitigen Mittelmeerinsel idyllische Dörfer mit griechischem Charme und antike Tempelanlagen. Genieße Griechenland von seiner schönsten Seite!

Deshalb solltest du unbedingt mit dabei sein:

Unterbringung im luxuriösen 5*-Hotel Mitsis Laguna auf Kreta

Direkt-Flüge mit Condor ab vielen deutschen Flughäfen

Flughafen-Transfer

Verpflegung auf All-Inclusive Basis (auch leckerer Cappuccino & Co.)

Essen im Freien: große Restaurant-Terrasse mit wunderschönem Blick auf die türkisblaue Ägäis

Umfangreiches Sport & Fitnessangebot mit ca. 30 verschiedenen Workouts pro Tag

Trainingseinheiten direkt am Meer

angenehme Temperaturen ca. 20-25⁰C – perfekt für das Women’s Health & Men's Health Camp Family-Edition!

Pooleinheiten mit kostenfreien Liegen & Sonnenschirmen

Goodiebag

Dein eigenes Camp T-Shirt

Hier kannst du buchen.