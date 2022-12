Unser Trainingscamp im Paradies Das Men's Health CAMP

Komm‘ ins Men's Health CAMP und erlebe, was in dir steckt! Denn hier kannst du den (Wieder-) Einstieg ins Fitnesstraining schaffen, dein Training aufs nächste Level bringen oder es so richtig brennen lassen. Damit dein Sixpack zum Eightpack wird und dein Latissimus lernt, den Erdenball zu schultern.

Das erwartet dich im Men's Health CAMP

7 Tage Sport, Spaß und Action mit einer sympathischen Truppe Jungs in schönster Umgebung

Gesünder, schlanker, muskulöser, entspannter - versprochen!

Du trainierst jeden Tag mit den Men's Health Top-Experten

Jede Menge Auswahl an Sportangeboten, Workshops & Seminaren

Urlaub im Spitzen-Hotel an einem der schönsten Strände Europas

Abends abhängen am Strand oder an der Pool-Bar und fachsimpeln über Abomination, Piriformis, den lieben Gott und die Welt

Egal, ob du jung oder jung geblieben bist, schlank oder abnehmbereit, noch ambitioniert oder schon athletisch: im Men's Health CAMP bist du richtig, findest genau dein Training und dazu eine Menge Spaß in allerbester Gemeinschaft!

Termine 2022/ 2023:

13.05. bis 20.05.2023 auf Kos/ Griechenland

Jetzt buchen!

12.10. bis 19.10.2023 in Andalusien/ Spanien

NEU! NEU! NEU!

Women's Health & Men's Health CAMP Family-Edition

Alle Infos unter www.menshealth.de/family-camp/

Das ist die Trainingsphilosophie des Men's Health CAMPS

1. First Things First

Die optimale Körperhaltung und eine korrekte Übungsausführung bilden das Fundament für ein erfolgreiches Training, für deinen Fortschritt und insbesondere für deine Gesundheit. Und die steht für uns immer an erster Stelle. Ob Neueinsteiger oder Könner, wir fördern und coachen dich individuell entsprechend deinen persönlichen Voraussetzungen und Potentialen. #firstthingsfirst

2. No Brain, No Progress

Zum Schwitzen bringen können dich viele. Aber für echten Trainingsfortschritt braucht es mehr. Deshalb ist unser Coaching sorgfältig durchdacht und strukturiert und deshalb absolut high level. Wir unterstützen dich mit all unserer Kompetenz, stets mit der Entschlossenheit, dich in jedem Training besser zu machen. #wechangethewayyoutrain

3. Holistic Health & Performance

Deine Gesundheit ist dein höchstes Gut. Im Men's Health CAMP bieten wir dir daher ein ganzheitliches Angebot, das sowohl deine physischen als auch deine mentalen Fähigkeiten weiterentwickelt. Denn nur die richtige Balance zwischen beiden führt zu nachhaltigem Fortschritt. Und deshalb arbeiten Intensität und Achtsamkeit, Kraft und Mobilität, Konsequenz und Empathie bei uns nicht gegen-, sondern miteinander. #healthandperformance

4. Let's Have Some Fun

Der Alltag fordert uns, die Routine kann ganz schön nerven und dazu noch die Lockdowns der letzten Zeit, die uns zugesetzt haben. Umso schöner deshalb, dass jetzt wieder mehr Spaß und Vielfalt möglich ist. Um diese Chance maximal zu nutzen, reisen wir an einen der schönsten Plätze Europas. Lass uns gemeinsam lachen, lass uns gemeinsam schwitzen und lass uns gemeinsam rocken! #wewillrockyou

5. One Big Team

Wir alle gemeinsam. Ob in den Kursen und Workshops oder danach, ob draußen oder drinnen, ob Teilnehmer oder Coach - wir alle sind das Men's Health CAMP! Die Gruppe macht uns stark. Gegenseitiger Respekt und Unterstützung sind für uns selbstverständlich. Wir sind #strongertogether.

Das sind die Coaches

Die besten Men's Health Experten aus ganz Deutschland sind Coaches im Men's Health CAMP: Profisportler, Sportwissenschaftler, Mediziner, Personal-Trainer - jeder ein renommierter Experte in seinem Gebiet, jeder ein Charakter auf seine Weise. Beste Voraussetzungen für dich, in Bestform zu kommen, aktuelle Fitness-Trends zu erleben und neue Trainings-Impulse zu erhalten.

Das ist die Unterkunft

Das Men's Health CAMP findet in den traumhaftesten Destinationen ganz Europas statt: im luxuriösen 5*****-Hotel Mitsis Blue Domes Resort & Spa auf Kos und am magischen Atlantik-Strand La Barrosa im ultimativen 4**** CAMP-Hotel Valentin in Novo Sancti Petri/Andalusien. Klicke hier für mehr Info und Inspiration: Hotel & Umgebung.

Der Sport, der Spaß, die großartige Gemeinschaft

An jedem Tag im Men's Health CAMP kannst du wählen zwischen zahlreichen Ausdauer- und Kraft- und Entspannungseinheiten. Und genauso wichtig ist die Zeit für Erholung und neue Freundschaften. Schließlich ist es dein Urlaub! Gemeinsam mit bis zu 150 anderen Männern erwartet dich eine Vielfalt an Trainings-Angeboten in Kleingruppen und Workshops. Dank des cleveren Baukastensystems bestimmst du, welche Angebote am besten zu dir passen. Kompetente Begleitung bei der Auswahl ist natürlich inklusive.

An einem Tag in der Woche treten wir beim Training kürzer, um den Muskeln und Knochen etwas Entspannung zu gönnen. Da unternehmen wir Exkursionen in die Umgebung oder hängen einfach ab an Strand und Pool.

Und egal ob Full-Power- oder Cheat-Day, an jedem Tag sind wir gemeinsam das Men's Health CAMP.

Das Men's Health CAMP Frühjahr 2022 Andalusien

Du hast Fragen oder benötigst Hilfe bei der Buchung, dann lass es uns wissen. Ruf uns an unter 030 - 23 25 58 77 oder schreibe uns eine E-Mail an camps@bestmoodevents.de.

