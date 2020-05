Das Magazin für Väter Das neue Men's Health DAD ist da!

Wie beantragt man eine Vater-Kind-Kur? Wann darf der Nachwuchs WhatsApp? Und wer wickelt eigentlich in deutschen Familien die meiste Zeit? MEN’S HEALTH DAD hat die Antworten!

Ab sofort liegt die Frühjahrs-Ausgabe unseres Männermagazins MEN’S HEALTH DAD am Kiosk. Ein Heft, das sich an Väter wendet, ohne den Mann aus dem Blick zu verlieren. Denn nur weil ein neues Leben anfängt, muss das alte ja nicht aufhören. Dieses Mal wartet das Heft übrigens mit einem großen Vatertags-Schwerpunkt auf (ist dieses Jahr am 21 Mai). Und mit diesen Top-Themen:

Men's Health DAD So läuft eine Vater-Kind-Kur

Mehr Power für Papas

Unser Autor, geschieden mit Kind, war 3 Wochen lang mit seiner kleinen Tochter auf einer Vater-Kind-Kur. Wie es war und wie auch du eine Kur mit Erfolg beantragst, erfährst du in MEN‘S HEALTH DAD.

Men's Health DAD Das New-Work-Lexikon für digitale Dads

Wie willst du in Zukunft arbeiten?

Teilzeit, Elternzeit, Auszeit und Co.: Unser großes Job-ABC erklärt die wichtigsten Begriffe der neuen New-Work-Szene und gibt Denkanstöße für eine Arbeitswelt fernab ab von „nine to five“.

Men's Health DAD Bilderbuchfamilie: Blogger @papapi mit Mann und Kindern

Männlich, schwul, zwei Kids – na klar

Wie wird aus einem schwulen Pärchen eine Familie mit zwei kleinen Kindern? Regenbogen-Papa Réne, besser bekannt als @papapi auf Instagram, hat seine Geschichte für MEN’S HEALTH DAD aufgeschrieben.

Men's Health DAD Das wünscht man sich manchmal: Feiern wie früher

„Ich will mein altes Leben zurück“

„Naja, manchmal jedenfalls“, schränkt unser Autor ein. In seiner Kolumne erzählt er, was er vermisst seitdem er Kinder hat (z.B. eine aufgeräumte Wohnung) – und wir erklären, wie es in kleinen Schritten auch gelingt.

Men's Health DAD Eine Vasektomie ist ein einschneidendes Erlebnis

Familienplanung abgeschlossen! Und jetzt?

Immer mehr Männer wagen einen klaren Schnitt, wenn sie mit der Familienplanung abgeschlossen haben – und entscheiden sich für eine Vasektomie. 8 Männer, die sich unters Messer gelegt haben, berichten.

Men's Health DAD Das sind die besten Geschwisterwagen

Der perfekte Böller… äh Kinderwagen

Wenn zwei Kinder unter drei Jahre sind, empfiehlt sich die Anschaffung eines praktischen Geschwisterwagens. Wir erklären, auf welche Kriterien man beim Kauf achten sollte und zeigen die neuesten Modelle.

