Das ist der wichtigste Podcast für Väter

Hach, die Kleinen werden ja sooo schnell groß! "Kein Grund für Traurigkeit", sagt die Lübecker Buchautorin und Journalistin Nathalie Klüver, die seit Jahren auch unter www.ganznormalemama.com bloggt. In ihrem neuen Buch "Sag zum Abschied leise … yippie!" erklärt die dreifache Mutter, was wir feiern können, wenn unsere Kinder langsam groß werden und appelliert zu Mut statt Wehmut. Also: let’s Party!