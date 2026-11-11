Leistungsdruck: Wenn Mama und Papa unterschiedlich damit umgehen

Vom Satz "Da musst du jetzt durch" bis zu "Wenn es dir nicht gut geht, musst du das nicht" reagieren Eltern sehr unterschiedlich bei Leistungsdruck. Das kennt die "Spiegel"-Bestseller-Autorin Corinna Weber, die als spiritueller Kinder- und Familiencoach und Coach-Ausbilderin arbeitet, aus eigener Erfahrung.

In ihrem Buch "Starke Verbindung statt starker Druck in der Erziehung" zeigt sie, wie Eltern ihre Kinder dabei begleiten können, Selbstvertrauen zu entwickeln, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und Herausforderungen aus eigener innerer Stärke heraus zu bewältigen. Wie's geht, erzählt sie im Interview mit Men's Health Dad.

"Da musste ich auch durch – und es hat mir nicht geschadet." Diesen Satz kennt jeder! Wie stark prägt die eigene Kindheit, was Eltern heute ihren Kindern zumuten? Sehr stark. Wir alle tragen Erfahrungen und Überzeugungen aus unserer Kindheit in uns, die unseren Umgang mit dem eigenen Kind beeinflussen. Wer selbst gelernt hat, dass man sich zusammenreißen muss, erwartet häufig auch vom eigenen Kind, schwierige Situationen einfach auszuhalten.

Der Satz "Mir hat es auch nicht geschadet" ist gerade mit Blick auf das Kind schwierig. Denn jeder Mensch hat andere Bedürfnisse und andere Stärken. Entscheidend sollte deshalb nicht sein, was wir früher aushalten mussten, sondern was unser Kind heute braucht.

Nicht jede unangenehme Situation ist gleich eine Überforderung. Woran können Eltern erkennen, ob eine Herausforderung ihr Kind wachsen lässt – oder ob der Druck gerade zu groß wird? Herausforderungen sind wichtig, denn Kinder entwickeln Selbstvertrauen, wenn sie erleben: Etwas war schwierig, aber ich konnte es bewältigen. Ein "Ich will nicht" bedeutet deshalb nicht automatisch, dass eine Situation zu viel ist. Eltern können zunächst fragen: "Was genau macht dir Angst? Was würde dir helfen?" Manchmal braucht es nur mehr Sicherheit oder einen kleineren nächsten Schritt.

Wenn ein Kind dagegen immer wieder mit starken Stressreaktionen reagiert, etwa mit Rückzug, Erstarren, Wutausbrüchen, Weinen sollten Eltern genauer hinschauen. Dann geht es möglicherweise nicht mehr nur darum, die Komfortzone zu verlassen, sondern um eine Überforderung.

Gerade in der Schule heißt es schnell: "Da muss es jetzt durch." Welche Rolle spielen dabei Erwartungen an Leistung, Durchhaltevermögen und Anpassungsfähigkeit? Die Schule ist ein Ort, an dem Kinder früh erleben, dass ihre Leistung bewertet und verglichen wird. Und es gibt klare Erwartungen daran, wie sie sich verhalten sollen. Anpassungsfähigkeit ist wichtig, damit Kinder lernen, sich in unterschiedlichen Situationen zurechtzufinden. Problematisch wird es, wenn ein Kind lernt: Ich bin nur dann richtig, wenn ich funktioniere und Erwartungen erfülle. Sich anzupassen oder in einer unangenehmen Situation durchzuhalten, sollte deshalb nicht bedeuten, die eigenen Grenzen dauerhaft zu übergehen. Kinder dürfen lernen: Ich kann mich auf etwas einlassen, auch wenn es mir schwerfällt – und trotzdem wahrnehmen, was ich brauche, mir Unterstützung holen oder auch einmal Nein sagen.

PR Spiritueller Kinder- und Familiencoach und Coach-Ausbilderin Corinna Weber

Manche Eltern möchten ihrem Kind Schwierigkeiten ersparen, andere finden, es müsse lernen, mit Frust und Widerständen umzugehen. Wo liegt aus Ihrer Sicht die gesunde Mitte? Kinder brauchen beides: Schutz und Herausforderungen. Wenn Eltern jede Schwierigkeit aus dem Weg räumen, nehmen sie ihrem Kind die wichtige Erfahrung der Selbstwirksamkeit. Wenn sie es dagegen durch jede unangenehme Situation drücken, kann die Botschaft entstehen: Meine Gefühle und Grenzen zählen nicht. Die gesunde Mitte liegt für mich in der Begleitung. Eltern sollen nicht jede Hürde beseitigen, aber sie können ihr Kind dabei unterstützen, sie selbst zu überwinden. Und manchmal dürfen sie entscheiden, dass eine Belastung im Moment tatsächlich zu groß ist.

Wie können Eltern die Gefühle ihres Kindes ernst nehmen, ohne ihm gleichzeitig zu vermitteln: Sobald etwas unangenehm wird, kannst du dich zurückziehen? Indem sie das Gefühl ernst nehmen und gleichzeitig schauen, was das Kind braucht, um mit der Situation umgehen zu können. Wenn ein Kind beispielsweise Angst hat, ist diese Angst real und sollte nicht mit einem "Du brauchst doch keine Angst zu haben" weggeredet werden. Eltern können stattdessen herausfinden, was genau hinter dem Gefühl steckt und was das Kind braucht, um die Situation bewältigen zu können.

Ich habe beispielsweise einmal einen Jungen begleitet, der sich nicht traute, allein mit dem Bus zur Schule zu fahren. Im Gespräch stellte sich heraus, dass er Angst hatte, der Busfahrer könnte unterwegs auf die Toilette müssen und deshalb nicht an seiner Schule anhalten. Seine Mutter sprach gemeinsam mit ihm mit dem Busfahrer über diese Sorge. Danach konnte der Junge allein zur Schule fahren.

Was passiert mit einem Kind, wenn Mutter und Vater sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was es leisten, aushalten oder schaffen sollte? Unterschiedliche Meinungen der Eltern sind zunächst kein Problem. Schwierig wird es, wenn das Kind zwischen diese Positionen gerät und das Gefühl bekommt, sich entscheiden zu müssen. Der eine sagt vielleicht: "Da musst du jetzt durch", der andere: "Wenn es dir nicht gut geht, musst du das nicht."

Kinder brauchen keine Eltern, die immer einer Meinung sind. Sie brauchen Erwachsene, die Verantwortung für ihre unterschiedlichen Sichtweisen übernehmen. Das Kind sollte spüren: Meine Eltern klären das miteinander. Ich muss nicht entscheiden, wer recht hat.

Wie können Eltern unterscheiden, ob sie gerade wirklich im Interesse ihres Kindes handeln – oder ob sie unbewusst eigene Ängste, Erfahrungen und Ansprüche auf ihr Kind übertragen? Ein guter erster Schritt ist, die eigene Reaktion zu hinterfragen: Warum beschäftigt mich diese Situation so stark? Was befürchte ich, wenn mein Kind jetzt aufgibt oder einen anderen Weg wählt? Oft reagieren wir nicht nur auf das, was gerade passiert, sondern auf unsere eigenen Erfahrungen. Deshalb finde ich die Frage hilfreich: Geht es gerade wirklich um mein Kind oder auch um etwas in mir? Danach können Eltern wieder bewusster auf ihr Kind schauen und überlegen, was es tatsächlich braucht – möglichst unabhängig von den eigenen Ängsten und Erwartungen.

Und wenn sich Eltern tatsächlich uneinig sind: Wie finden sie einen gemeinsamen Kurs, ohne ihre Konflikte auf dem Rücken des Kindes auszutragen? Ein gemeinsamer Kurs bedeutet nicht, dass beide Eltern exakt derselben Meinung sein müssen. Viel wichtiger ist eine gemeinsame Grundhaltung. Häufig streiten Eltern über den Weg, obwohl sie eigentlich dasselbe Ziel haben. Der eine möchte, dass das Kind widerstandsfähig wird, der andere möchte, dass es sich sicher fühlt. Beides schließt sich nicht aus.

Wichtig ist, diese Diskussion nicht über das Kind auszutragen. Statt "Papa zwingt dich immer" oder "Mama macht dich viel zu weich" können Eltern sagen: "Wir sehen das gerade unterschiedlich. Das ist unsere Aufgabe als Erwachsene. Du musst dich nicht entscheiden."