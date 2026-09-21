Toniebox 2: Spieleklassiker neu erleben

Das Klackern der Spielfiguren, das Kribbeln beim Drehen des Glücksrads oder das triumphale Gefühl, endlich die Schlossallee zu besitzen. Einige Spieleklassiker haben unsere eigene Kindheit geprägt. Und diese Faszination würden wir heute gerne an unsere eigenen Kinder weitergeben. Doch im Alltag sieht die Realität meist anders aus: Nach einem langen Tag zwischen Family und Job fehlen zwischen Laptop-Zuklappen und Abendessen zubereiten oft Kraft und Zeit, um komplizierte Regelwerke zu erklären. Während Tablet und Fernseher mit schneller Unterhaltung locken, bleibt das klassische Brettspiel auf der Strecke. Um die Kids heute wieder dafür zu begeistern, braucht es deshalb ein neues Format. Eines, das das nostalgische Offline-Gefühl von früher mit der Dynamik von heute verbindet.

Spieleklassiker als Audio-Erlebnis Dafür haben tonies und Hasbro jetzt gemeinsame Sache gemacht: Sie bringen die legendären Klassiker unserer Kindheit als bildschirmfreies Audio-Erlebnis auf die Toniebox 2. Mit interaktiven Versionen von „Das Spiel des Lebens“ und „Monopoly Kaufrausch“ treffen sie exakt diesen Sweet Spot aus Nostalgie und modernem Tempo.

Das Spiel des Lebens mit modernem Dreh Dass hier weit mehr passiert, als alte Regeln aufzuwärmen, zeigt „Das Spiel des Lebens“ (ab 5 Jahren) eindrucksvoll. Das Spielprinzip hat einen völlig neuen, modernen Dreh bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes: Es geht nicht mehr nur darum, als Erster durchs Ziel zu hetzen. Gewonnen hat, wer das aufregendste Leben führt, sei es als Astronaut oder indem man Welpen adoptiert. Und weil jede Entscheidung am Controller die Wahl zwischen Risiko und Sicherheit fordert, ergeben sich die besten Gespräche fast von selbst. Plötzlich steckt man mit den Kids mitten in echten „Deep Talks“ über innere Werte und die Auswirkungen von Entscheidungen.

Monopoly und Monsterrätsel im neuen Gewand Für ältere Kids (ab 7 Jahren) liefert „Monopoly Kaufrausch“ die nötige Action. Mr. Monopoly führt per Audio rasant durch unerwartete Auktionen, und die Toniebox 2 rechnet das Geld automatisch mit. Das sorgt für viel Schwung und spart zähe Diskussionen.

tonies Bei „Monopoly: Kaufrausch“ übernimmt die Toniebox 2 die Rolle des Spielleiters und der Bank.

Für kleine Spürnasen bringt das „Wer ist es – Monsterrätsel“ zudem den bekannten „Wer ist es?“-Klassiker in einem ganz neuen, humorvollen Gewand auf die Toniebox 2 und macht das Nostalgie-Trio komplett.

Doppelter Gewinn für Kids und Väter Der Gewinn für uns Väter? Mit den neuen Tonieplay Games müssen wir nach einem langen Arbeitstag weder den Schiedsrichter noch den Bankier geben. Toniebox 2 an, Controller greifen und mitspielen. So holen wir unsere eigenen Kindheits-Highlights völlig stressfrei in die Gegenwart. Am Tisch wird geredet und gelacht und die Bildschirme bleiben aus. Und apropos Gewinn: Mit etwas Glück könnt ihr hier eine Toniebox 2 inklusive einem Controller und den drei vorgestellten Spielen im Gesamtwert von 207,95 Euro gewinnen. Wir verloren insgesamt zwei Komplett-Sets. Wir drücken die Daumen!

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt.