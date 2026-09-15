HYROX-Training im Urlaub bei Aldiana erleben

Fitness und Entspannung gehören bei Aldiana schon lange zusammen. Bis zu 70 im Trend liegende GroupFitness-Classes sorgen ebenso für Abwechslung wie Indoor Cycling, Yoga, Joggen und Nordic Walking am Strand. Jetzt kommt ein weiteres, spektakuläres Trainingsformat dazu: HYROX, eines der derzeit weltweit dynamischsten Sport- und Fitnesskonzepte.

Das Fitness-Race für alle HYROX ist ein globales Sport- und Community-Phänomen: Mit mehr als 100 Events bringt das standardisierte Race-Format Menschen auf der ganzen Welt zusammen – von ambitionierten Einsteigern bis hin zu Elite-Athleten.

HYROX Kraft trifft Kondition: Wall Balls gehören zu den typischen HYROX-Stationen.



Das Prinzip ist ebenso einfach wie fordernd: Achtmal ein Kilometer Running wechseln sich mit acht funktionellen Workout-Stationen ab. So entsteht ein klar definiertes Wettkampfformat, das Ausdauer, Kraft und mentale Stärke miteinander verbindet. Unterschiedliche Divisions sorgen dafür, dass sich Athlet:innen verschiedener Leistungslevel innerhalb der weltweiten Community miteinander messen können.

Die HYROX-DNA im Cluburlaub Erlebe die pure Energie, die ausgefeilte Trainingsmethodik und den Community Spirit des internationalen Fitness Racings in Kombination mit entspannten Urlaubstagen im Club-Ambiente.

Zum Equipment gehören unter anderem SkiErg und Rower für intensive Ausdauereinheiten, Wall Balls, Sandbags und Kettlebells für funktionelles Krafttraining sowie spezielle Turf-Flächen für Sled Push & Pull.

Besondere Classes und Events greifen die charakteristische Kombination aus Running und Functional Training auf und bringen die HYROX-DNA direkt in die Clubs. Wer lieber individuell trainiert oder sich gezielt auf das nächste Race vorbereiten möchte, kann Flächen und Equipment darüber hinaus für freie Trainingseinheiten nutzen.

HYROX Beim Rower zählt neben Ausdauer auch die richtige Technik – genau wie bei fast allen Stationen eines HYROX Race.



Original-Equipment für effizientes Training Die Aldiana Clubs Fuerteventura und Ampflwang bieten ideale Voraussetzungen für ein umfassendes HYROX-Trainingserlebnis. Mit Original-Equipment des offiziellen Partners Perform Better kannst du einzelne Disziplinen gezielt üben, an Kraft und Ausdauer arbeiten oder deine Vorbereitung auf das nächste Event direkt mit deinem Urlaub verbinden. Und nach Workout oder Trainingseinheit erwarten dich alle Annehmlichkeiten der Aldiana Resorts.

Aldiana Urlaub mit Trainingsziel: In den Aldiana Clubs Fuerteventura und Ampflwang stehen dir spezielle HYROX-Trainingsflächen und Original-Equipment zur Verfügung.



Aldiana Club Fuerteventura: Workout mit Meerblick Hoch über einem traumhaften Sandstrand liegt der Aldiana Club Fuerteventura und bietet einen atemberaubenden Blick auf den weiten Atlantik. Der Pool mit Bar und Bühne in der wunderschönen Gartenanlage ist Mittelpunkt des Clubgeschehens: tagsüber relaxen bei angenehmer Brise, abends beste Unterhaltung mit Shows und Events.

Kulinarische Genüsse erwarten dich an frischen Buffets, und im Restaurant Las Gaviotas Beach genießt du zu den Köstlichkeiten den Blick aufs türkisfarbene Meer. Entspannung pur findest du im Welldiana Club Spa, während die Kinder bereits ab 2 Jahre liebevoll betreut werden.

Aldiana Zwischen Atlantik und Palmen: Der Aldiana Club Fuerteventura verbindet intensive Trainingseinheiten mit traumhaftem Strandurlaub.



Aldiana Club Ampflwang: Fitness und Erhohlung mitten im Grünen Der Aldiana Club Ampflwang liegt eingebettet in die sanften Hügel, grünen Wiesen und ausgedehnten Wälder Oberösterreichs. Damit bietet das Resort beste Voraussetzungen für eine sportliche Auszeit und gleichzeitig jede Menge Möglichkeiten zum Entspannen und Abschalten.

Kinder finden auf dem Abenteuer-Spielplatz und im großen Indoor-Spielpark viel Abwechslung und können an den Programmen des Flosse Clubs teilnehmen. Kulinarisch erwarten dich österreichische und internationale Spezialitäten, während du im Welldiana Club Spa nach dem Training neue Energie tankst. Am Abend wird die Bar zum Treffpunkt für Entertainment und gemeinsame Stunden.

Aldiana Training im Grünen: Der Aldiana Club Ampflwang liegt mitten in der oberösterreichischen Natur und bietet viel Raum für Sport und Erholung.



Race. Relax. Repeat. Die Aldiana Club Resorts sind so individuell wie deine Erwartungen an einen unvergesslichen Urlaub: Meer und Berge, Sport und Wellness, Romantik und Party, Action und Entspannung, Gourmetküche und Kinderbetreuung, Zeit für dich und Spaß mit netten Leuten, Entertainment und so viel mehr.

Mit HYROX kommt nun ein weiterer Baustein dazu, der besonders für sehr sportliche Gäste spannend ist. Du kannst intensiv trainieren, neue Trainingsreize setzen oder dich gezielt auf ein Race vorbereiten – und danach genau das tun, was im normalen Trainingsalltag oft zu kurz kommt: abschalten, entspannen und einfach deinen Urlaub genießen.

Aldiana Nach dem Workout beginnt der entspannte Teil des Tages: gute Gespräche, ein kühler Drink und kulinarische Köstlichkeiten.



Alles drin, alles Premium, und vieles inklusive. Wir nennen es „Urlaub unter Freunden“. Für dich ist es das perfekte Urlaubsglück.