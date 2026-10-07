Überforderte Väter: Warum dich alte Denkmuster kaputt machen

Kennst du deinen inneren Preußen? "Viele von uns stecken trotz bester Absichten in einem veralteten Funktionsmodus fest", sagt Leadership-Coach Charlotte Steinhilber aus Essen, Wirtschaftspsychologin und Expertin für Selbstführung, Leadership, Persönlichkeitsentwicklung und Vereinbarkeit. "Sie sind getrieben von einem inneren Antreiber, der Disziplin, Gehorsam und Selbstverleugnung über alles stellt. Diese innere Stimme – unser innerer Preuße – verkörpert ein überholtes Leistungsverständnis. Er steht für Denkmuster, die längst nicht mehr zu einer Arbeitswelt passen, die Flexibilität, Selbstführung und kreative Problemlösung fordert."

Aus diesem Grund hat die Expertin ein Buch geschrieben mit dem Titel "Überwinde deinen inneren Preußen". Im Interview mit Men's Health Dad erklärt Charlotte, wie das funktioniert und wie besonders Väter davon profitieren.

In deinem Buch schreibst du von einem bei vielen Menschen tief verankerten Denkmuster, das du "Der innere Preuße" nennst. Was meinst Du damit? Der "innere Preuße" ist eine Metapher für ein unbewusstes Denkmuster, das viele von uns durch ihren Alltag steuert. Man kann sich dieses Muster wie ein gewissenhaftes, muskulöses Arbeitstier vorstellen: Pickelhaube tief ins Gesicht gezogen, grimmiger Blick und die To-do-Liste fest im Anschlag. Für dieses Denkmuster ist Arbeit eine sehr ernste, pflichtbewusste Angelegenheit. Getrieben wird es von Werten wie Durchhaltevermögen, extremer Selbstdisziplin, Fleiß und Hingabe. Es steht im direkten Widerspruch zu den Anforderungen unserer Arbeitswelt im 21. Jahrhundert, ist aber gesellschaftlich immer noch tief in uns sozialisiert – das erlebe ich bei Führungskräften in Großkonzernen genauso wie bei jungen Menschen in Start-ups oder agilen Teams.

Gerade jetzt bekommt das Thema enorme Brisanz: Im aktuellen gesellschaftlichen und politischen Diskurs wird wieder lautstark nach "mehr Fleiß" und "mehr Disziplin" gerufen, um den Wirtschaftsstandort zu sichern. Das bedient genau diesen alten Reflex. Aber stures Mehr-vom-Selben – noch mehr Meetings, noch mehr blinder Aktionismus und noch mehr sichtbares Beschäftigtsein – ist in einer komplexen Wissensgesellschaft der völlig falsche Weg. Es verwechselt reine Präsenzzeit mit echter Wertschöpfung.

In seiner überzogenen Form prägt dieser preußische Modus unser Denken vor allem durch drei Mechanismen: Produktivitätsschuld (das schleichende Gefühl, jeden Tag mit einem Minus auf dem Konto zu starten, das man erst durch harte Arbeit abtragen muss), Obrigkeitshörigkeit (ein starker Drang zu Konformismus, Hierarchien und dem Wunsch, es allen Vorgesetzten oder dem Team recht zu machen) und Selbstverleugnung (die Tendenz, eigene körperliche und emotionale Bedürfnisse kontinuierlich zu übergehen, um weiterzufunktionieren).

Wie kam es zu dem Begriff "innerer Preuße"? Der Begriff ist in meiner täglichen Arbeit als Leadership Coach entstanden. Ich habe mich gefragt: Woher kommt eigentlich dieser kollektive Leistungs- und Anpassungsdruck in Deutschland? Er verweist historisch auf die sogenannten "preußischen Tugenden" des 18. und 19. Jahrhunderts – Disziplin, Gehorsam, Pflichtgefühl und Bescheidenheit. Später verknüpfte sich das im 20. Jahrhundert mit der Logik der Industrialisierung (Taylorismus), in der der Mensch wie ein perfekt funktionierendes Zahnrad in einem großen Getriebe funktionieren musste.

Wir haben dieses Menschenbild gesellschaftlich und familiär über Generationen verinnerlicht. Wenn uns unsere Eltern oder Großeltern unbewusst vorgelebt haben: "Erst die Arbeit, dann das Vergnügen" oder "Nur wer viel leistet, ist etwas wert", dann baut unser Gehirn dafür regelrechte neuronale Autobahnen. Der innere Preuße ist letztlich das Produkt dieser historischen und kulturellen Prägung.

Wie äußert sich dieses Denkmuster im Alltag? Besonders in der Arbeitswelt? Im Job zeigt er sich vor allem in der omnipräsenten "Busyness"-Kultur. Viel Stress, Überstunden und eine überquellende To-do-Liste werden immer noch wie Statussymbole vor sich hergetragen. Der innere Preuße verwechselt ständig Beschäftigtsein mit echter Wertschöpfung. Im Alltag meldet er sich sofort mit einem schlechten Gewissen, wenn wir mal innehalten. Pausen oder einfach mal Müßiggang empfindet er als unnötig und falsch. Statt kreativ und strategisch über den Tellerrand zu schauen, verfällt dieses Denkmuster in blinden Aktionismus. Und gegenüber Chefs oder Kunden agiert er wie ein anpassungsfähiges Chamäleon: Lieber nicht zu laut den Status quo hinterfragen, lieber keine Fehler machen, sondern brav die Extrameile laufen.

Wie beeinflusst der innere Preuße unsere Produktivität und unsere Lebensqualität? Das Paradoxe ist: Er sabotiert genau das, was er eigentlich erreichen will. Auf die Produktivität wirkt er wie eine Handbremse. In einer modernen Wissensgesellschaft, in der wir Kreativität, Innovation und Mut für neue Wege brauchen, ist Gehorsam und das Abarbeiten alter Muster ein großes Risiko für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Wer versucht, als Mensch die bessere Maschine zu sein, verliert in Zeiten von KI und disruptiven Märkten.

Für die Lebensqualität ist ein omnipräsenter innerer Preuße verheerend. Er ignoriert körperliche Warnsignale ("Schlafen kann man, wenn man tot ist") und drängt alle anderen inneren Stimmen – wie die Freude, die Gelassenheit oder das Bedürfnis nach echter Verbindung – in die Ecke. Das führt langfristig zu Dauererschöpfung, innerer Leere und im schlimmsten Fall direkt in den Burnout.

Ist der "innere Preuße" bei Frauen und Männern gleichermaßen ausgeprägt? Aus meiner Erfahrung zeigt sich der innere Preuße bei Frauen und Männern häufig unterschiedlich in der Ausgestaltung. Bei Männern zeigt er sich tradierterweise oft stark in der Erwerbsarbeit: Der klassische Rollendruck, der Hauptversorger zu sein, Karriere machen zu müssen und Stärke zu signalisieren. Emotionen und Zweifel werden unter dem preußischen Schutzhelm vergraben. Bei Frauen verbindet sich der innere Preuße extrem häufig mit dem "People Pleaser“ und der unbezahlten Care-Arbeit (Haushalt, Kinder, Organisation). Da gilt dann oft die schwäbische Devise: "Du siehst aber abgeschafft aus!" als unbewusstes Höchstmaß an Perfektion und Aufopferung für die Familie.

Podcast-Tipp: Der Themenkomplex "Familie und Beruf" stand auch schon mal im Mittelpunkt unseres Papa-Podcasts, hier geht's zum Gespräch:

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Und vor welchen Herausforderungen stehen vor allem Väter? Väter stehen heute in einer enormen Zwickmühle. Auf der einen Seite wirkt das alte Narrativ des "Vollzeitmanns", der im Beruf 100 Prozent gibt, Präsenz zeigt und die finanzielle Sicherheit garantiert. Auf der anderen Seite möchten moderne Väter – völlig zu Recht – eine ganz andere, emotional präsente und aktive Rolle in der Erziehung ihrer Kinder einnehmen. Hier prallen zwei Welten aufeinander. Wenn der innere Preuße in der Papa-Rolle flüstert: "Du musst im Job noch mehr durchziehen, sonst fällst du ab", schlägt im gleichen Moment das schlechte Gewissen zu, weil man am Nachmittag wieder die Kita-Abholung nicht geschafft hat. Der Versuch, in beiden Welten 150 Prozent preußische Pflichterfüllung abzuliefern, ist ein Garant für ständige Überforderung.

Haben also aktive Väter, die sich heutzutage viel stärker in die Familie einbringen als Generationen vor ihnen, ein besonderes Risiko? Ja, absolut. Aktive Väter tragen heute ein hohes Risiko für das sogenannte "Dad-Burnout". Viele Väter wollen nicht mehr so sein wie die Generationen vor ihnen, die oft nur zum Abendessen oder am Wochenende greifbar waren. Sie wollen beides: beruflich etwas bewegen und vollwertige Vertrauensperson für ihre Kinder sein. Studien zeigen eine gewaltige Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit: Fast die Hälfte der Väter in Deutschland wünscht sich eine partnerschaftliche 50/50-Aufteilung bei der Kinderbetreuung, aber nur gut 20 Prozent können es in den aktuellen Strukturen realisieren. Das Risiko entsteht, wenn aktive Väter ihre Ansprüche im Job auf "preußischem Level" halten, aber zu Hause denselben Leistungsdruck anwenden wollen. Man kann Kindererziehung und Familienleben nicht wie ein durchgetaktetes Projekt managen. Wenn Väter nicht lernen, den inneren Preußen gezielt runterzuregeln, reiben sie sich zwischen Arbeitswelt und Wickeltisch komplett auf.

Schlussendlich: Wie gelingt es uns, solche alten Denkmuster loszulassen? Ein entscheidender Punkt vorweg: Versuche niemals, den inneren Preußen radikal zu bekämpfen oder zu unterdrücken. Wenn wir Teile von uns selbst bekämpfen, kostet das extrem viel Kraft und erzeugt nur noch mehr inneren Stress. Der Preuße meint es im Kern ja nicht böse – er sucht nach Sicherheit, Zugehörigkeit und Anerkennung.

Die Lösung liegt nicht im Wegsperren, sondern darin, unsere eigene innere Vielfalt wieder aufzustellen und uns selbst besser zu führen. Diese vier Schritte sind dafür nötig:

Denkmuster entlarven: Erkenne deine festgefahrenen "neuronalen Autobahnen". Erwische dich im Alltag auf frischer Tat, wenn der innere Preuße wieder das Ruder übernehmen will und dir wegen einer Pause ein schlechtes Gewissen einredet. Die Absicht verstehen: Bedanke dich kurz bei ihm für seine Disziplin, aber mache klar: "Danke für deinen Einsatz, aber ab hier übernehme ich wieder selbst." Das innere Team aktivieren: Wir bestehen aus weit mehr als nur Pflichtbewusstsein. Wenn der Preuße zu laut wird, wird es Zeit, andere Seiten in uns an den Tisch zu holen – etwa den "Genießer", den "Entdecker" oder den "Gelassenen". Produktivität braucht Phasen des echten Auftankens ("Time to float"), sonst brennen wir aus. Neue Trampelpfade legen: Unser Gehirn lässt sich ein Leben lang umprogrammieren (Neuroplastizität). Fange klein an: Pünktlich Feierabend machen, im Job ein klares Nein aussprechen oder bewusst 20 Minuten völlig unproduktiv mit den Kindern auf dem Teppich liegen – ganz ohne schlechtes Gewissen. So bauen wir Schritt für Schritt neue, gesündere Verhaltensmuster auf.