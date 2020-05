Vatertags-Tipps 10 geniale Ideen für den Vatertag

Am 21. Mai ist Vatertag aber die obligatorische Bollerwagentour muss dieses Jahr ausfallen? Wir sagen dir, was du am Ehrentag des Mannes 2020 ohne Bedenken unternehmen kannst

Vatertag, Männertag, Herrentag – an Christi Himmelfahrt steht der Mann als Vater oder ganz einfach als Geschlechtskategorie im Mittelpunkt, sogar im religiösen Sinne. Für alle, die es nach der X-ten Bollerwagentour vergessen haben sollten: Seit dem vierten Jahrhundert feiern die Christen immer 40 Tage nach Ostern, wie der auferstandene Gottessohn Jesus Christus zu seinem Vater ins Himmelreich heimkehrt. Für viele Männer ist der Vatertag womöglich ein wichtigerer Feiertag als Weihnachten und Ostern zusammen. Warum? Weil sie zu Hause von der Leine gelassen werden und an ihrem Feiertag so richtig einen drauf machen dürfen. Entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad finden sich Männergruppen zusammen, die sich auf eine feuchtfröhliche Reise machen. Immer an der Seite: ein reichhaltig – mit Bier und Spirituosen – gefüllter Bollerwagen.

Aber was machst du, wenn diese gewöhnlichen Ausflüge dank Corona gar nicht stattfinden können? Wir zeigen dir 10 Pandemie-taugliche Ideen, um den Vatertag dieses Jahr trotz Einschränkungen ganz besonders zu gestalten.

Warum ist Vatertag überhaupt an Himmelfahrt?

Jedes Jahr feiern Christen 39 Tage nach Ostersonntag "Christi Himmelfahrt", also den Tag als Jesus auferstand und zu seinem Vater in den Himmel zurückkehrte. Aber wird nur deshalb an genau diesem Tag gefeiert oder steckt mehr dahinter? Tatsächlich besagt eine Theorie, dass sich der Vatertag aus dem Brauchtum entwickelt hat, das an Himmelfahrt typisch war: den sogenannten Prozessionszügen. Gläubige Menschen zogen an diesem Tag in Deutschland über Wiesen und Weinberge und baten um ein gutes Erntejahr. Ab dem 17. Jahrhundert driftete diese religiöse Feierlichkeit vielerorts allerdings immer öfter zu Trinkexzessen ab. Im Berlin des 19. Jahrhundert starteten dann sogenannte Herrenpartien aufs Land. Ziel: junge Burschen ins Mannsein einweihen. Sie gelten als ein Vorbild für die heutigen Bollerwagentouren – auf diese Art begeht man in Deutschland übrigens seit den 1930er- Jahren den Vatertag. Zum gesetzlichen Feiertag wurde Christi Himmelfahrt 1936 erklärt (Quelle: Volkskundlerin Prof. Christel Köhle-Hezinger, Universität Jena).

Wie läuft der Vatertag in anderen Ländern ab?

USA: Seit 1910 steht der 3. Sonntag im Juni als "Father’s Day" fest. Traditionell geht’s zum Angeln oder Golfen, danach gibt’s ein Barbecue, mit Papa als Grillmeister.

Seit 1910 steht der 3. Sonntag im Juni als "Father’s Day" fest. Traditionell geht’s zum Angeln oder Golfen, danach gibt’s ein Barbecue, mit Papa als Grillmeister. England: Die Engländer feiern ihren Vatertag dieses Jahr am 21. Juni. Neben dem Besuch bei Papa gehören bestimmte Kleidungsartikel als Geschenke ganz typisch dazu: Krawatten, Socken, Unterwäsche und Latschen.

Die Engländer feiern ihren Vatertag dieses Jahr am 21. Juni. Neben dem Besuch bei Papa gehören bestimmte Kleidungsartikel als Geschenke ganz typisch dazu: Krawatten, Socken, Unterwäsche und Latschen. Frankreich: Bei den Franzosen führte eine Feuerzeugfirma 1952 den Vatertag ein. Die Kinder sind heute noch Feuer und Flamme beim Basteln und Malen für ihre Väter. Das Ganze findet ebenfalls an jedem 3. Sonntag im Juni statt.

Bei den Franzosen führte eine Feuerzeugfirma 1952 den Vatertag ein. Die Kinder sind heute noch Feuer und Flamme beim Basteln und Malen für ihre Väter. Das Ganze findet ebenfalls an jedem 3. Sonntag im Juni statt. Italien: Nach guter alter römisch-katholischer Tradition feiert man dort am Josefstag, dem 19. März, Vatertag (übrigens auch in Spanien), gern mit Pasta von Mama.

Nach guter alter römisch-katholischer Tradition feiert man dort am Josefstag, dem 19. März, Vatertag (übrigens auch in Spanien), gern mit Pasta von Mama. Schweiz: Allgemein gilt der 1. Sonntag im Juni als Vater-Kind-Tag. Er ist aber kein offizieller Feiertag, der auch nicht überall in der Schweiz am gleichen Tag gefeiert wird. Im Kanton Tessin etwa gilt der 19. März.

Allgemein gilt der 1. Sonntag im Juni als Vater-Kind-Tag. Er ist aber kein offizieller Feiertag, der auch nicht überall in der Schweiz am gleichen Tag gefeiert wird. Im Kanton Tessin etwa gilt der 19. März. Österreich: 1955 erfand der Hemdenhersteller Gloriette den Slogan "Vater sein ist vielfach Plag’, drum leb’ er hoch der Vatertag" und rief einen Malwettbewerb für Kinder aus. Seitdem feiert Österreich Vatertag am 2. Sonntag im Juni.

1955 erfand der Hemdenhersteller Gloriette den Slogan "Vater sein ist vielfach Plag’, drum leb’ er hoch der Vatertag" und rief einen Malwettbewerb für Kinder aus. Seitdem feiert Österreich Vatertag am 2. Sonntag im Juni. Russland: Na sdorowje! Die Russen feiern den sogenannten "Tag des Vaterlandsverteidigers" am 23. Februar. Mit etwas Glück kriegen Väter eine kleine Aufmerksamkeit, manche ziehen später mit Kumpels um die Häuser.

Na sdorowje! Die Russen feiern den sogenannten "Tag des Vaterlandsverteidigers" am 23. Februar. Mit etwas Glück kriegen Väter eine kleine Aufmerksamkeit, manche ziehen später mit Kumpels um die Häuser. Nepal: Ende August/Anfang September – den genauen Termin bestimmt der Mondkalender. Man geht in die Tempel, um die verstorbenen Väter zu ehren. Und für die lebenden gibt’s Geschenke.

Ende August/Anfang September – den genauen Termin bestimmt der Mondkalender. Man geht in die Tempel, um die verstorbenen Väter zu ehren. Und für die lebenden gibt’s Geschenke. Thailand: 5. Dezember – An diesem Tag hat König Bhumibol Adulyadej der Große Geburtstag, Anlass für den Vatertag. Die Väter bekommen traditionell eine spezielle Blume überreicht, die auf Deutsch Blumenrohr heißt.

5. Dezember – An diesem Tag hat König Bhumibol Adulyadej der Große Geburtstag, Anlass für den Vatertag. Die Väter bekommen traditionell eine spezielle Blume überreicht, die auf Deutsch Blumenrohr heißt. Taiwan: Vatertag liegt hier auf dem 8. August. Warum gerade dieses Datum? "Acht" heißt im Chinesischen ba, der achte Tag des achten Monats ist also baba, was sich zudem wie "Vater" anhört.

10 Ideen für einen Vatertag in Quarantäne

ob mit der ganzen Familie oder alleine mit deinem Vater

1. Ein unvergessliches Essen

Ob in den wieder geöffneten Restaurants, als Takeout vom Laden an der Ecke oder selbstgekocht, ein leckeres gemeinsames Essen verbindet. Dazu noch ein nett gedeckter Tisch und dem guten Porzellan und die Atmosphäre ist ganz wie bei Dads Lieblingsitaliener. Du kannst hier natürlich auch die ganze Familie involvieren, indem du mit Geschwistern oder Kindern ein mehrgängiges Menü zauberst.

Leckere Rezeptideen für eiweißreiche Gerichte

Simona Pilolla / shutterstock.com Ein gemeinsamen Essen am Vatertag verbindet

2. Raus mit euch!

Für alle Naturliebhaber und inneren Pfadfinder: Campen geht auch ohne viel Entfernung. Wozu in die Ferne schweifen, wenn du einen aktiven und abenteuerlichen Vater-Sohn-Tag auch in der heimischen Umgebung planen kann. Tagsüber kannst du mit deinem Dad einen langen Spaziergang am örtlichen See oder Wald machen, abends wird dann unterm Sternenhimmel geplaudert und nächtigen tut ihr in einem Zelt im Garten. So werden Erinnerungen wach und du kannst dich bei deinem Dad für all die Abenteuer deiner Kindheit revanchieren.

Dieses 2 Mann Zelt ist besonders preiswert und handlich!

3. Tinte statt texten

Zum Vatertag möchtest du dieses Jahr statt einer einfachen Textnachricht etwas Persönlicheres an deinen Vater richten? Wie wäre es dann mit einem handgeschriebenen Brief? Wenn du ihn überraschen oder einfach mal Danke sagen willst, dann hol doch den teuren Füller und das Briefpapier raus und schreibe ihm einen Brief. So kannst du ihm trotz der Einschränkungen durch Corona eine Freude machen.

4. Trinken mit Stil

Dein Dad weiß gute Spirituosen zu schätzen? Dann bestelle doch einfach eine Auswahl seines Lieblingsgetränks und veranstalte ein At-Home-Tasting für ihn. Egal ob Whiskey, Wodka oder Wein, so kommt er auf den Genuss und kann sein Wissen über das Getränk seiner Wahl erweitern. Wer es perfekt machen will, macht vorher seine Recherche und legt zu jeder Flasche ein Infoblatt an. Dazu ein paar passende Snacks und der Abend wird zum Volltreffer.

Diese Auswahl an irischen Whiskeys im Mini-Format eignet sich ideal für ein Tasting

Africa Studios / Shutterstock.com Ideal für den Vatertag ist ein eigenes Wein- oder Whiskey-Tasting

5. Gemeinsames Werkeln verbindet

Steht bei deinem Dad noch ein altes Bonanza Rad oder Moped in der Garage? Und er träumt schon lange davon, es wieder auf Vordermann zu bringen? Perfekt! Das ist die ideale Möglichkeit, gemeinsam anzupacken und einen Haken auf seine Wunschliste zu setzen. Ein altes Möbelstück oder der längst defekte Plattenspieler eignet sich natürlich genauso. Beim gemeinsamen Schrauben werden bei ihm sicherlich alte Erinnerungen wach und wenn du Glück hast, erzählt er auch die ein oder andere Geschichte aus seiner Jugend.

Der Werkzeugkoffer von Brüder Mannesmann Werkzeug überzeugt durch sein super Preis-Leistungsverhältnis

Daxio Productions / Shutterstock.com Schrauben und Werkeln am Vatertag schweißt zusammen

6. Angrillen mal anders

An alle, für die die Grillwurst und das Nackensteak am Vatertag unerlässlich sind: Grillen funktioniert auch ohne Garten oder Park! Und zwar auch mit dem unverkennbaren Röstaroma eines Holzkohlegrills. Mit dem genialen LotusGrill Starterset von Amazon bleibt beim Grillen sogar der Rauch weg und der Ärger mit den Nachbarn somit hoffentlich auch. Und wenn die Nachbarn trotzdem meckern, dann musst du eben ein Bier entbehren, um sie zu beschwichtigen.

So wirst du zum absoluten Profi am Grill

7. Reise in die Vergangenheit: #flashbackfathersday

Nostalgie gefällig? Dann kram ganz einfach die verstaubten Fotoalben und Videokassetten aus dem Schrank und die Zeitreise kann losgehen. So kann man sich an alte Zeiten erinnern und gleichzeitig neue gemeinsame Momente schaffen. Um den besonderen Tag für einen zukünftigen Abend mit der Family zu verbildlichen, eignen sich Polaroid Kameras besonders gut.

Diese Polaroid Kamera von Fujifilm ist besonders preiswert und ist in mehreren Farben erhältlich

Miriam Doerr Martin Frommherz / Shutterstock.com Zeitreise gefällig? Mit Fotoalben werden am Vatertag Erinnerungen wach

8. Fitness-Fun oder Mikroabenteuer

Schon mal zusammen mit deinem Dad Sport getrieben? Egal, ob Kanutour, Laufrunde, Wanderausflug oder Outdoor-Workout: Zusammen machen Fitness und Bewegung besonders Spaß. Und wenn ihr beim Training auf Sicherheitsabstand bleiben wollt, ist das ein guter Zeitpunkt um Trimm-Dich-Pfade in der Gegend zu erkunden.

Mehr Lust auf Mikroabenteuer?

9. Heimkino Deluxe

Wenn dein Vater leidenschaftlicher Kinobesucher ist und in letzter Zeit seinem Hobby nicht nachgehen konnte, dann ist das deine Chance, ihm das Kino nach Hause zu holen. Die passenden Kinosnacks, natürlich selbstgemacht, geben dem Filmabend das gewisse etwas.

Die besten Männerfilme findest du hier

10. Lasst den Spieleabend beginnen

Für alle ehrgeizigen Väter und Söhne ist ein Spielabend genau das richtige. Egal, ob Poker, Schach oder Uno, für Unterhaltung ist auf jeden Fall gesorgt. Wer nicht nur um die Ehre spielen will, kann immer einen kleinen Preis ausloben. Von einmal Autowaschen bis Rasenmähen, lasst eure Phantasie hier freien Lauf!

Dieses Set von Maxstore hat alles was du für einen Pokerabend brauchst

Fahrverbot am Vatertag!

Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt! An Vatertag passieren dreimal so viele Verkehrsunfälle, bei denen mindestens ein Beteiligter alkoholisiert war, im Vergleich zu anderen Tagen, so das Statistische Bundesamt. Die Zahl der Toten und Schwerverletzten schnellt an diesem Tag in die Höhe. Schiebe dein Fahrrad daher lieber zwei Bier zu früh als ein Bier zu spät. Und lass das Auto gleich zu Hause, wenn du weißt, dass du Alkohol trinken willst. Schon ab 0,3 Promille kann es saftige Strafen (von Geldstrafen, Fahrverbot und sieben Punkte in Flensburg bis zur Freiheitsstrafe) hageln.

Das neue Men's Health DAD ist da!

Ideal zum Vatertag: Das neue Men's Health DAD ist da!

Ab sofort liegt die Frühjahrs-Ausgabe unseres Männermagazins MEN’S HEALTH DADam Kiosk. Ein Heft, das sich an Väter wendet, ohne den Mann aus dem Blick zu verlieren. Denn nur weil ein neues Leben anfängt, muss das alte ja nicht aufhören. Dieses Mal wartet das Heft übrigens mit einem großen Vatertags-Schwerpunkt auf (ist dieses Jahr am 21 Mai).

Das neue Dad-Magazin gibt's übrigens auch in unserem Shop – in gedruckter und digitaler Version.

Fazit: Der Vatertag macht auch anders Spaß

Klar macht ein richtiger Männerabend samt Bollerwagen und Trinkgelage immer Spaß und gehört am Herrentag für viele mittlerweile einfach dazu. Aber in Zeiten wie diesen gilt: Sicherheit geht vor! Und da sich täglich die Regeln ändern, bist du mit Alternativen wie diesen beim Planen des Vatertags dieses Jahr auf der sicheren Seite. Zumal du schon bald alles andere einfach nachholen können wirst

