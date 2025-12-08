Eiweißreiche Snacks für die Feiertage – Genuss ohne Reue

Es duftet weihnachtlich nach Zimt und Bratapfel. Bei dem Gedanken an Lebkuchen läuft dir das Wasser im Mund zusammen, und ein heißer Kakao mit Sahne lässt dich dahinschmelzen – doch du verkneifst dir diese Kalorienbomben. Musst du nicht: Denn dieses Naschwerk ist eiweißstark. Die weihnachtlichen Protein-Snacks liefern dank Mandelmehl, Sahne und Kakao wichtige Nährstoffe für deinen Muskelaufbau. Wie du eiweißreiche Snacks, die nach Lebkuchen, Zimt, Vanille oder Bratapfel schmecken, selbst zaubern kannst: Unsere 5 Favoriten schmecken nicht nur lecker, sie benötigen auch wenige Zutaten.

Rezepte für weihnachtliche High-Protein-Snacks zum Selbermachen Ist dir schon mal aufgefallen, dass Weihnachtsgebäck extrem reichhaltig ist? Lebkuchen, Zimtsterne und Marzipan punkten mit grob gehackten Nüssen, Korinthen und dunkler Schokolade – Zutaten, die nicht nur proteinreich und nährstoffstark sind, sondern auch wunderbar als Kraftnahrung deinen Muskelaufbau unterstützen können.

Unsere 5 Protein-Snack-Favoriten:

gettyimages/Georgijevic Die Weihnachtszeit ist oft geprägt von sehr zuckerhaltigem und ungesundem Essen. Dabei gibt es tolle Rezepte, wie man auch in der winterlichen Jahreszeit proteinreich, gesund und lecker snacken kann.



1. Protein-Lebkuchen-Balls

Energy-Balls aus Mandelmehl und Datteln kennst du vielleicht? Aber kennst du auch Protein-Lebkuchen-Balls? Unser Protein-Ball-Rezept ergänzt Lebkuchengewürz, um einen weihnachtlichen Geschmack zu zaubern.

Mische feine Haferflocken mit Mandelmehl, Proteinpulver und Lebkuchengewürz in einer Schüssel.

Gib Nussmus und Honig hinzu und verknete alles zu einem festen Teig. Lass den Teig bei Raumtemperatur etwas ruhen, damit sich alles miteinander verbindet.

Anschließend formst du mit feuchten Händen golfballgroße Kugeln.

Wende die Kugeln in dunklem Zimt-Kakao und stelle sie über Nacht in den Kühlschrank. Pluspunkt dieses weihnachtlichen High-Protein-Snacks: Dieser eiweißstarke Snack liefert etwa 8–10 g Eiweiß pro Ball.

Info-Box zu Die Kraft der Mandel:Mandeln gehören zu den eiweißreichen Lebensmitteln. Sie enthalten pro 100 g etwa 21–24 g Eiweiß. Mandelmehl hat sogar noch eine höhere Konzentration. Aufgrund seines höheren Fettgehalts enthält Mandelmehl etwa 24 bis 46 g pro 100 g.

2. Bratapfel-Skyr-Protein-Power

Im Ofen gebackene Äpfel schmecken herrlich süß und duften himmlisch. An ihnen kommst du in der Weihnachtszeit kaum vorbei. Du kann sie dir ohne schlechtes Gewissen schmecken lassen, besonders, wenn du sie mit folgenden Zutaten zubereitest:

Stelle 4 ausgehöhlte Äpfel in eine Form, sodass sie sich berühren.

Fülle sie mit einer Mischung aus gehackten Nüssen, Zimt und Vanillezucker.

Backe sie im Ofen bei 180 Grad Umluft, bis sie außen braun und innen weich sind.

Serviere sie mit einem Löffel des eiweißreichen Skyr als Topping und dünnen Honigfäden. Pluspunkte dieses weihnachtlichen Eiweiß-Snacks: Dieser heiße Protein-Snack enthält Vitamin C und Magnesium, darüber hinaus duftet er herrlich winterlich.

Info-Box Die Kraft der Gewürze: Zimt ist ein Superfood-Gewürz. Bereits in kleiner Menge fördert er die Verdauung und senkt den Blutzuckerspiegel. Er enthält Polyphenole und ätherische Öle sowie Antioxidantien, die das Immunsystem stärken können. Ein paar Stäuber oder eine Messerspitze genügen – zu viel des Guten ist allerdings ungesund.

3. Gebrannte Mandeln: die Fitness-Version

Kein Weihnachtsmarkt ohne gebrannte Mandeln – aber gibt es diesen eiweißreichen Knusperspaß auch ohne Zucker? Ja, wenn du den Zuckerersatz Erythrit verwendest.

Verwende Erythrit-Mischungen, die das Karamellisieren ermöglichen.

Gebe deine Erythrit-Mischung zusammen mit Mandeln, etwas Wasser und Zimt in eine Pfanne.

Erhitze die Mischung bis das Wasser verdampft ist und eine puderige Masse deine Mandeln bedeckt. Lass die Mandeln etwas abkühlen.

Erhitze den Pfanneninhalt erneut, um den Karamell-Effekt zu erreichen.

Anschließend gibst du die karamellisierten Mandeln auf ein Backblech, trenne die einzelnen Mandeln mit einer Gabel. Vorsicht verbrenne dich nicht, die Mandeln sind sehr heiß! Pluspunkte dieses weihnachtlichen Protein-Snacks: Die Fitnessmandeln sind vegan. Dank des verwendeten Zuckerersatzes ist dieser Eiweiß-Snack weniger süß.

4. Winterliche Schoko-Protein-Milch

gettyimages/snidkaphotography/500px Diese Schokomilch ist warm, schokoladig und proteinreich. Außerdem ist sie simpel zuzubereiten; achte darauf, dass dein Kakaopulver nicht zu viel Zucker enthält.



Mit 70-prozentigem Kakao, Schoko-Proteinpulver, Zimt oder Chili-Gewürz sowie Sojamilch wird dieses Heißgetränk zu einer Proteinbombe.

Vermische den echten Kakao mit Schoko-Proteinpulver, Zimt oder Chili.

Gib heißes – aber nicht kochendes Wasser – auf die Mischung und verrühre sie gut, bis sich keine Klümpchen mehr bilden.

Fülle die Tasse mit Milch deiner Wahl auf und süße nach Geschmack mit Erythrit oder Honig. Pluspunkte dieses weihnachtlichen Protein-Getränks: Dieser heiße Protein-Drink ist in der kalten Jahreszeit ideal nach dem Training oder vor dem Schlafengehen.

Info-Box zu Die Kraft der Kakao-Bohne:Gemahlener echter Kakao enthält Antioxidantien, Vitamine und Mineralstoffe. Besonders das enthaltene Magnesium ist für Sportler hervorragend. Zusammen mit Proteinpulver wird dein Winterdrink zu einem Top-Eiweißlieferanten.

5. Apfelspalten mit Marzipan und Walnuss

Woran erinnert dich Marzipan? An Eiweißriegel, ganz richtig! Tatsächlich sind es vom Marzipanbrot zum Protein-Snack nur wenige Schritte. Dein eiweißreiches Marzipanbrot kannst du ganz einfach selber machen.

Mische 150 g gemahlene (nicht entölte) Mandeln und röste sie in einer beschichteten Pfanne an bis das Pulver goldgelb, nicht braun ist.

Mische die Masse mit 50 g Eiweißpulver (neutral oder Zimtgeschmack) und mit 75 g Puderzucker in einem Mixer.

Erhitze die Masse erneut unter ständigem Rühren.

Gib 1–2 EL Wasser hinzu bis eine feste, formbare Masse entsteht. Würze diese bei Bedarf mit Bittermandel-Öl.

Forme ein Marzipanbrot, bestreiche es mit dunkler Kuvertüre und lass es auf einem Rost abtropfen.

Kühle dein Brot über Nacht im Kühlschrank ab.

Am nächsten Tag schneidest du fingerdicke Streifen. Lege diese auf Apfelspalten, die du jeweils mit einer halben Walnuss verzierst. Pluspunkte dieses weihnachtlichen Protein-Snacks: Dieser Snack mit viel Eiweiß enthält viele Vitamine und Ballaststoffe sowie jede Menge gesunde Fette und er macht lange satt.

Bonus-Tipp: Du bist jetzt richtig auf den Geschmack gekommen? Dann lass dich überraschen und freu dich auf unsere Rezepte für Protein-Plätzchen.

Die häufigsten Fragen zu proteinreichem Weihnachtsgenuss ohne Reue Kann ich High-Protein-Snacks selber machen? Du kannst nicht nur tolle Eiweiß-Snacks selber machen, es ist sogar eine günstige Idee, da sie meist nur sehr wenig Zutaten enthalten. Weitere Rezepte für Protein Balls & Co. findest du in unserem Artikel Proteinriegel selber machen: Muskelsnacks mit Extra-Protein. Was benötige ich, um weihnachtliche Protein-Snacks selber zu machen? Gute eiweißreiche Snacks für die Weihnachtszeit sind zum Beispiel Protein-Balls. Sie enthalten kleingehackte Nüsse, Mandelmehl und Proteinpulver. Dank Lebkuchengewürz, Zimt und Kakao erhalten sie eine weihnachtliche Note. Äpfel und Mandeln, Zimt und Vanille – vielmehr benötigst du nicht, um Weihnachtsstimmung zu zaubern. Was versteht man unter Protein-Diet-Snacks? Nein, es ist kein Rechtschreibfehler und das Wort "Diet" steht auch nicht für Diät, sondern wird im englischen Sprachgebrauch für Ernährung benutzt. Wenn du also von Protein-Diet-Snacks liest, sind damit Snacks für eine eiweißreiche Ernährung gemeint.