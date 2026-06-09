30-10-30-Workout im Test – wenig Volumen, maximaler Einsatz und extrem effektiv

Man verliert sich leicht darin, Sätze oder Wiederholungen zu zählen und sich zu fragen, ob das Gewicht schwer genug ist. Worauf du dich stattdessen konzentrieren kannst (und solltest), ist die Zeit, die deine Muskeln unter Spannung (Time under Tension) stehen. Genau hier setzt die 30-10-30-Methode an.

Entwickelt vom Kraftcoach und Sportwissenschaftler Ellington Darden – bekannt für seine High-Intensity-Methoden – wird die 30-10-30-Methode als effizienter Weg zum Muskelaufbau gepriesen. Es hilft Athleten dabei, näher ans Muskelversagen zu gehen und so das Muskelwachstum zu fördern.

Um die Methode effektiv umzusetzen, nimmst du dir 30 Sekunden Zeit, um das Gewicht langsam abzusenken, führst dann direkt im Anschluss 10 kontrollierte Wiederholungen aus und beendest den Satz, indem du erneut 30 Sekunden langsam das Gewicht absenkst. Vielleicht hast du schon gehört, wie effektiv das Ganze sein soll – und wie brutal. Hier erfährst du alles Nötige dazu.

30-10-30-Methode: Das Workout Schrägbankdrücken: 2 Sätze à 30-10-30 Rumänisches Kreuzheben: 2 Sätze à 30-10-30 Klimmzüge: 1 Satz à 30-10-30 Goblet Squats: 1 Satz à 30-10-30 Seitheben: 1 Satz à 30-10-30 Lohnt sich der Versuch? Auf den ersten Blick wirken nur 7 Arbeitssätze wie ein verdammt niedriges Volumen. Aber wenn du mitten im Workout steckst, ist es absolut genug. Da jeder Satz mindestens 90 Sekunden dauert, stehen deine Muskeln über einen beträchtlichen Zeitraum unter mechanischer Spannung. Das erfordert enorme Anstrengung und beansprucht jede noch so kleine Muskelfaser.

Es ist diese Intensität, welche die 30-10-30-Methode auszeichnet – obwohl das Volumen niedrig ist, zählt jede Sekunde der Bewegung. Wer es probiert, kann definitiv verstehen, warum das als hocheffiziente Methode gilt. Die erste exzentrische Phase ermüdet den Muskel nicht nur vor, bevor die eigentlichen Wiederholungen starten, sondern hilft auch dabei, sich voll auf den Bewegungsablauf und die Zielmuskulatur einzustimmen. Auch wenn es kein Muss ist, es ist sehr hilfreich für die Mind-Muscle-Connection.

Wie solltest du vorgehen? Zu empfehlen ist ein Gewicht, das etwa 70 bis 80 Prozent dessen entspricht, was du normalerweise für 10 saubere Wiederholungen nutzt. Die letzten Reps werden unweigerlich langsamer, während die zweite exzentrische Phase unter Vorermüdung ein echter Kampf gegen das Gewicht ist. Es brauchte eine Menge mentale Stärke, um das Gewicht die vollen 30 Sekunden kontrolliert abzusenken, aber genau in dieser mechanischen Spannung liegen die Gains. Also: Atmen und den inneren Schweinehund besiegen.

Für den Anfang kann man sich auf Brust und die hintere Kette (also die hinteren Oberschenkelmuskeln, den Gesäßmuskel, die Rückenstrecker, den Trapezmuskel und die hinteren Deltamuskeln) konzentrieren. Gehe beispielsweise auf vier Sätze, die gleichmäßig auf Schrägbankdrücken und RDLs verteilt sind.

Zwei Sätze 30-10-30-Klimmzüge zu schaffen, ist eine maximale Challenge und erfordert mutmaßlich hohe Pausenzeiten, was dem Sinn der Methode widerspricht. Also lieber gleich zu Goblet Squats und Seitheben übergehen, um das Ganze kompakt zu halten. Wenn du es noch schneller willst, machst du nur einen Satz pro Übung oder wählst weniger Übungen aus. Achtung: Dieses Ganzkörper-Workout individuell zusammengestellt, du kannst deine Sessions genauso einfach anpassen. Bestimmte Übungen eignen sich besser, aber mit etwas Ausprobieren lässt sich fast jede Bewegung mit der 30-10-30-Methode durchführen.

So führst du die Bewegungen aus Schrägbankdrücken Lege dich auf eine Schrägbank und bringe die Langhantel auf Schulterhöhe, die Handflächen zeigen von dir weg. Atme aus, während du das Gewicht mit beiden Armen kraftvoll nach oben drückst. Strecke die Arme oben voll durch und spanne deine Brustmuskulatur bewusst an, bevor du die Hantel langsam und kontrolliert in die Ausgangsposition zurückführst.

Rumänisches Kreuzheben Stelle dich aufrecht hin, die Füße stehen hüftbreit. Halte die Langhantel vor deinen Oberschenkeln. Schiebe die Hüfte mit geradem Rücken weit nach hinten – stell dir vor, du würdest eine Autotür mit deinem Hintern zuschlagen. Die Knie bleiben dabei direkt über den Fersen, die Schienbeine stehen senkrecht zum Boden.

Während du das Gewicht absenkst, ziehst du die Schulterblätter zusammen und hältst den Kopf in einer Linie mit der Wirbelsäule. Sobald du einen deutlichen Stretch in den Hamstrings spürst und das Gewicht unterhalb deiner Knie ist, schiebst du die Hüfte wieder nach vorn, um in die Startposition zurückzukehren.

Klimmzüge Greife die Stange im Obergriff (Handflächen zeigen nach vorn). Packe fest zu und umschließe die Stange mit voller Kraft. Spanne Bauch und Po an, um Ganzkörperspannung aufzubauen. Ziehe die Schulterblätter aktiv nach unten, um den Latissimus zu aktivieren. Ziehe nun die Brust zur Stange; die Bewegung kommt dabei ausschließlich aus den Ellbogen. Lasse dich anschließend kontrolliert wieder in die Ausgangsposition herab.

Goblet Squat Stelle dich etwas weiter als schulterbreit hin und halte eine Kettlebell vor der Brust. Spanne deinen Core an, schiebe dein Gesäß nach hinten und beuge die Knie. Gehe tief in die Hocke, bis deine Oberschenkel waagerecht sind. Die Knie bleiben stabil über den Füßen. Denk daran: Du "setzt" dich nach hinten auf eine Box, anstatt einfach nur nach unten zu "sacken". Richte den Blick nach vorn, halte die Spannung am tiefsten Punkt für eine Sekunde und achte auf einen aufrechten Oberkörper. Drücke dich dann explosiv über die Fersen wieder hoch, spanne dein Gesäß an und schiebe die Hüfte aktiv nach vorn.

Seitheben Schnappe dir zwei Kurzhanteln und halte sie seitlich am Körper, die Handflächen zeigen zum Bein, die Ellbogen sind leicht gebeugt. Stehe aufrecht, ziehe den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule, um den Core zu fixieren, und ziehe die Schulterblätter nach hinten und unten. Halte den Rücken gerade und den Oberkörper absolut ruhig – keinen Schwung holen! Hebe die Hanteln seitlich an und achte darauf, dass die Gewichte immer etwas höher als deine Ellbogen bleiben. Führe die Bewegung aus, bis deine Arme parallel zum Boden sind, und senke sie dann langsam wieder ab.

FAQ: Die häufigsten Fragen zur 30-10-30-Methode Was genau verbirgt sich hinter der Formel „30-10-30“? Die Zahlen stehen für den Ablauf eines einzelnen Satzes: Du startest mit einer 30-sekündigen exzentrischen Phase (langsames Absenken des Gewichts), machst direkt im Anschluss 10 reguläre, kontrollierte Wiederholungen und beendest den Satz mit einer weiteren 30-sekündigen exzentrischen Phase. Warum ist die Methode trotz des geringen Volumens so effektiv? Der Schlüssel liegt in der extrem hohen Time under Tension (TUT) – also der Zeit, in der der Muskel unter Spannung steht. Durch die 90 Sekunden Belastung pro Satz wird der Muskel bis nah an das mechanische Versagen geführt und das Muskelwachstum stark gefördert. Welches Gewicht sollte ich für die 30-10-30-Sätze wählen? Da die Intensität extrem hoch ist, kannst du nicht dein normales Gewicht für 10 Wiederholungen nutzen. Es wird empfohlen, etwa 70 % bis 80 % des Gewichts zu nehmen, mit dem du normalerweise 10 saubere Wiederholungen schaffst. Hilft die Methode bei der Mind-Muscle-Connection? Ja, absolut. Besonders die erste 30-sekündige Phase hilft dabei, sich voll auf den Bewegungsablauf zu konzentrieren und die Zielmuskulatur gezielt anzusteuern. Man wird sich der Muskelfasern, die arbeiten müssen, deutlich bewusster, was die Effizienz der folgenden Wiederholungen steigert. Kann ich jede Übung nach diesem Prinzip ausführen? Grundsätzlich ja. Bestimmte Bewegungen (wie Bankdrücken oder Squats) bieten sich besonders gut an, aber mit etwas Übung lässt sich das System auf fast jede Übung übertragen. Wichtig ist eine saubere Ausführung trotz der Muskelermüdung am Ende des Satzes.