Proteinriegel selber machen – so geht's

Greifen Sie beim kleinen Hunger zwischendurch auch gerne zu Proteinriegeln? Generell spricht da nichts gegen - wenn Sie sie selber zubereiten! Denn industriell hergestellte Proteinriegel sind in den meisten Fällen leider eher eine Süßigkeit und in Sachen Kalorien und Zucker mit Schokoriegeln gleichzusetzen.

Das muss geändert werden, fanden wir - und haben unsere Men's Health-Foodexperten zum Experimentieren in die Küche geschickt. Das Ergebnis: Der sauberste Sportler-Snack aller Zeiten, der nicht nur im Handumdrehen fertig ist, sondern auch noch eine große Portion Eiweiß und gute Fette liefert und dabei saftig und knackig zugleich ist. Nettes Extra: Unser Proteinriegel ist glutenfrei. Hier kommt das Rezept:

Zutaten (für 12 Proteinriegel):

200 g Nüsse und Saaten (40 g Sesam, 40 g Kürbis-, 40 g Sonnenblumenkerne, 30 g Mandeln, 50 g Leinsamen)

25 g Kokosraspel

60 ml Kokosöl

60 g weißes Mandelmus

1 TL Vanillepulver

½ TL Salz

120 g (Bio-)Proteinpulver (Whey)

60 g Mandelmehl

2 Eier

50 g Goji-Beeren (andere Trockenfrüchte wie Rosinen oder Cranberries gehen natürlich auch)

25 g Kokosraspel

Zubereitung:

Die Nüsse und Saaten mit Kokosraspeln ohne Fett in der Bratpfanne goldbraun rösten. Dann alles im Mixer mehrmals 1 bis 2 Sekunden mahlen, bis es Paniermehl-Konsistenz hat. Ofen auf 160 Grad vorheizen. Kokosöl und die Mandelbutter in einem kleinen Topf erhitzen und glatt rühren. Vanillepulver, Salz, die geschroteten Nüsse, Proteinpulver und Mandelmehl einrühren. Anschließend Eier aufschlagen und sie zusammen mit den Goji-Beeren und allen anderen Zutaten verkneten. Masse in eine flache Form (20 x 20 cm) pressen, im Ofen 10 Minuten garen, dann mit Kokosraspeln bestreuen. Auf oberster Schiene backen, bis die Raspel goldbraun sind. Abgekühlt in 12 Stücke zerschneiden. In Pergamentpapier oder luftdichter Box verstauen.

Nährwerte pro 100 g: 446 Kalorien, 28 g Eiweiß, 9 g Kohlenhydrate, 28 g Fett