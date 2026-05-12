Honig statt Gel: Der simple Trick für stabile Energie

Mitten im Lauf schaust du staunend zur Seite. Während du brav dein Energy-Gel aus dem Beutel saugst, holt neben dir jemand einfach Honig raus. Sieht improvisiert aus, ist aber ziemlich smart.

Denn im Ausdauersport entscheidet nicht das Produkt über deine Leistung, sondern wie stabil dein Körper mit Energie versorgt wird. Stabil ist besser als schnell und genau darin liegt der Vorteil von Honig.

Warum Honig im Training Energie liefert Im Ausdauersport geht es nicht um den perfekten Boost – sondern darum, nicht einzubrechen. An diesem Punkt spielt Honig seine Stärke aus.

Er liefert keine künstliche Formel, sondern eine Kombination, die dein Körper direkt nutzen kann:

Glukose geht schnell ins Blut, liefert sofort Energie

geht schnell ins Blut, liefert sofort Energie Fruktose wird langsamer verarbeitet, stabilisiert die Versorgung Der entscheidende Punkt: Dein Körper kann beide Zuckerarten über unterschiedliche Transportwege aufnehmen.

Das Ergebnis: Du kannst mehr Kohlenhydrate gleichzeitig verwerten. Dieses Prinzip nutzen auch moderne Sportgetränke: mehrere Zuckerarten für eine stabilere Energieversorgung. Das ist kein Trend, sondern ein bekannter physiologischer Mechanismus.

Warum deine Energie im Training sonst einbricht Bei längeren Einheiten entscheidet nicht dein Mindset, sondern deine Versorgung mit energiereichen Nährstoffen. Sobald der Pegel deiner Kohlenhydratspeicher sinkt, fällt auch deine Leistung ab.

Dagegen hilft Honig, wie eine Studie mit Freizeitläufern zeigte: Honig kann während längerer Belastungen eine vergleichbare Energiequelle wie klassische Kohlenhydratlösungen liefern.

Aktuelle Reviews aus der Sporternährung zeigen ein ähnliches Prinzip: Kombinationen aus Glukose und Fruktose können die Kohlenhydrataufnahme erhöhen und die Ausdauerleistung verbessern, weil dein Körper beide Zuckerarten parallel nutzt. Die Leistung bleibt stabil – ohne klare Nachteile gegenüber Sportgetränken.

Wichtig dabei: Honig ist kein Booster. Er sorgt vor allem dafür, dass deine Leistung nicht einbricht – durch konstante Energielieferung.

Hunger vorm Sport? Das sind die 10 besten Pre-Workout-Snacks

Wann Honig im Training wirklich Sinn ergibt Der Effekt zeigt sich vor allem bei gleichmäßiger, längerer Belastung:

Läufe ab etwa 60 Minuten

längere Radsport-Sessions

gleichmäßiges Ausdauertraining Hier zählt jede kontinuierliche Energiezufuhr. Bei kurzen, intensiven Einheiten bringt dir Honig kaum einen Vorteil. Die Belastung ist zu kurz, der limitierende Faktor liegt woanders.

Wo Honig im Training an seine Grenzen kommt Honig wirkt ursprünglicher als Gel. Aber: Natürlich heißt nicht automatisch besser.

Sportgels sind:

exakt dosiert

leicht zu transportieren

auf maximale Aufnahme optimiert Honig kann das teilweise leisten, aber nicht immer so zuverlässig. Entsprechend gilt: Er ist eine Alternative, kein Upgrade.

FAQ: Honig als Energiequelle im Training Ist Honig genauso effektiv wie Sportgel? Studien zeigen vergleichbare Effekte bei der Energieversorgung während längerer Belastung. Unterschiede liegen vor allem im Handling und in der Dosierung. Wie viel Honig sollte ich im Training nutzen? Entscheidend ist eine regelmäßige Zufuhr kleiner Mengen, nicht eine große Portion auf einmal. Ist Honig leichter verdaulich als Gel? Die Kombination aus Glukose und Fruktose gilt als gut aufnehmbar, wird aber individuell unterschiedlich vertragen. Ist Honig auch für Krafttraining sinnvoll? Nein. Beim Krafttraining spielt die Energiezufuhr während der Einheit kaum eine Rolle.