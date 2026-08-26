Kreatin-Ladephase: Cleverer Trick oder unnötiger Aufwand?

Kreatin gehört zu den beliebtesten und am besten erforschten Nahrungsergänzungsmitteln im Sport. Wer mit der Einnahme beginnt, stößt jedoch schnell auf die sogenannte Ladephase: mehrere Tage lang hohe Kreatinmengen, bevor die normale Tagesdosis folgt.

Doch ist dieser Schnellstart wirklich notwendig oder reicht es, von Anfang an täglich 3 bis 5 Gramm einzunehmen? Die Antwort ist einfacher, als viele denken.

Was ist die Kreatin-Ladephase überhaupt? Bei einer Kreatin-Ladephase wird in den ersten Tagen deutlich mehr Kreatin eingenommen als bei der üblichen täglichen Supplementierung. Ziel ist es, die Kreatinspeicher in der Muskulatur möglichst schnell aufzufüllen und dadurch früher von den leistungssteigernden Effekten zu profitieren.

Typischerweise empfehlen Hersteller für 5 bis 7 Tage eine tägliche Menge von 20 bis 30 Gramm Kreatin, verteilt auf mehrere Portionen über den Tag. Anschließend wird die Dosierung auf die sogenannte Erhaltungsphase reduziert, in der meist 3 bis 5 Gramm Kreatin pro Tag ausreichen, um die gefüllten Speicher aufrechtzuerhalten.

Infobox: Das Ziel der Kreatin-LadephaseDer Körper produziert selbst etwa 1 Gramm Kreatin pro Tag und nimmt zusätzlich kleinere Mengen über Lebensmittel wie Fleisch oder Fisch auf. Für die leistungssteigernden Effekte, die in Studien beobachtet wurden, reicht diese Menge jedoch meist nicht aus.



Durch die Ladephase steigt der Kreatingehalt in der Muskulatur deutlich schneller an. Wer direkt mit einer normalen Tagesdosis beginnt, erreicht ähnliche Speicherwerte zwar ebenfalls – allerdings erst nach etwa drei bis vier Wochen.

So funktioniert die schnelle Aufsättigung der Muskeln Laut Kreatin-Forscher Richard Kreider, PhD, Direktor des Exercise & Sport Nutrition Lab an der Texas A&M University, ist die Ladephase der schnellste Weg, um die Kreatinspeicher zu maximieren. Wer täglich nur 5 Gramm Kreatin-Monohydrat einnimmt, benötigt ungefähr einen Monat, um die Muskelspeicher weitgehend zu füllen.

Durch die höheren Mengen während der Ladephase passiert dies innerhalb weniger Tage. Der größte Vorteil der Methode: Die positiven Effekte auf Training und Leistungsfähigkeit können früher eintreten.

Vorteile und Nachteile der Kreatin-Ladephase Ob Loading sinnvoll ist, hängt vor allem davon ab, wie schnell du die Wirkung nutzen möchtest.

Für die langfristigen Ergebnisse spielt die Ladephase dagegen kaum eine Rolle.

Die häufigste Nebenwirkung: Magen-Darm-Probleme Wer hohe Kreatinmengen auf einmal konsumiert, berichtet häufiger von Beschwerden wie Bauchkrämpfen, Völlegefühl, Durchfall und Magenbeschwerden. Eine Studie aus dem Jahr 2025 kam zu dem Ergebnis, dass Kreatin sowohl in Standard- als auch in Lade-Dosierungen grundsätzlich als sicher gilt. Allerdings traten in der Loading-Gruppe tendenziell häufiger und stärkere Magen-Darm-Beschwerden auf. Die Forschenden vermuten einen dosisabhängigen Zusammenhang.

Das bedeutet: Nicht jeder reagiert empfindlich, aber wer zu Verdauungsproblemen neigt, fährt mit der klassischen Erhaltungsdosis oft besser.

Muss man Kreatin überhaupt laden? Die kurze Antwort lautet: Nein. Brian St. Pierre, Ernährungsberater und Strength & Conditioning Specialist (CSCS), sieht für die meisten Menschen keinen zwingenden Grund für eine Ladephase. Seiner Einschätzung nach funktionieren 3 bis 5 Gramm Kreatin täglich für die meisten Sportler genauso gut.

Der Unterschied liegt vor allem im Zeitfaktor:

Mit Ladephase: volle Speicher nach wenigen Tagen

volle Speicher nach wenigen Tagen Ohne Ladephase: volle Speicher nach etwa 3 bis 4 Wochen Nach rund 4 Wochen zeigen beide Strategien praktisch die gleichen Ergebnisse.

Für wen kann eine Ladephase sinnvoll sein? Auch wenn die Ladephase nicht zwingend notwendig ist, kann sie in bestimmten Situationen Vorteile bieten. Das gilt vor allem dann, wenn man möglichst schnell von den Effekten des Kreatins profitieren will – etwa vor einem bevorstehenden Wettkampf oder zu Beginn einer besonders intensiven Trainingsphase.

Durch die schnelle Aufsättigung der Kreatinspeicher können die potenziellen Leistungssteigerungen früher eintreten. Für die meisten Fitness-Sportler, die langfristig trainieren und keinen unmittelbaren Zeitdruck haben, spielt dieser Vorteil jedoch meist keine entscheidende Rolle.

So nehmen die meisten Sportler Kreatin heute ein Eine Ladephase ist okay, aber inzwischen empfehlen viele Fachleute eine deutlich einfachere Strategie. Hier die beiden Varianten:

Variante 1: Mit Ladephase

20 bis 25 Gramm täglich

verteilt auf mehrere Portionen

5 bis 7 Tage lang

anschließend 3 bis 5 Gramm täglich Variante 2: Ohne Ladephase

täglich 3 bis 5 Gramm Kreatin-Monohydrat

dauerhaft und regelmäßig Die zweite Variante gilt heute für viele Freizeitsportler als die unkomplizierteste Lösung.

FAQ: Die wichtigsten Fragen zur Kreatin-Ladephase Verliere ich Muskelaufbau, wenn ich auf die Ladephase verzichte? Nein. Die Kreatinspeicher füllen sich lediglich langsamer. Langfristig entstehen dadurch keine Nachteile. Welche Kreatin-Form eignet sich am besten? Die wissenschaftliche Datenlage spricht weiterhin klar für Kreatin-Monohydrat. Es gilt als die am besten untersuchte und wirksamste Form. Sollte ich Kreatin vor oder nach dem Training nehmen? Der Zeitpunkt spielt eine untergeordnete Rolle. Entscheidend ist vor allem die tägliche, regelmäßige Einnahme. Nimmt man durch Kreatin automatisch zu? Häufig kommt es zu einer leichten Gewichtszunahme durch zusätzliche Wassereinlagerungen in der Muskulatur. Das ist normal und kein Fettaufbau. Wie lange sollte ich Kreatin einnehmen? Aktuelle Studien zeigen, dass Kreatin auch bei langfristiger Einnahme als sicher gilt. Viele Sportler nehmen es deshalb dauerhaft ein.