Langsamer Stoffwechsel? Warum das Problem meist woanders liegt

Der eine Kumpel isst, was er will, und bleibt schlank. Du selbst hast das Gefühl, schon beim Anblick einer Pizza zuzunehmen. Schnell fällt der Satz: "Ich habe halt einen langsamen Stoffwechsel." Was ist da dran?

Warum dein Stoffwechsel nicht wie ein starrer Motor arbeitet Die Wahrheit dahinter ist komplizierter, denn dein Gewicht hängt von vielen Faktoren ab. Dein Stoffwechsel spielt zwar eine Rolle für deinen Energieverbrauch, die Unterschiede zwischen Menschen sind dabei aber meist kleiner, als der Mythos suggeriert.

Ausschlaggebend für dein Gewicht ist langfristig die Energiebilanz, die wiederum von vielen Faktoren beeinflusst wird – darunter Ernährung, Bewegung und Körperzusammensetzung. Schon die Vorstellung vom "schnellen" oder "langsamen" Stoffwechsel an sich ist aber zu einfach gedacht.

Dein Stoffwechsel ist kein Ofen, der entweder auf Hochtouren läuft oder vor sich hin köchelt. Er ist eher wie ein Hybrid-Motor, der ständig zwischen zwei Energiequellen wechselt: Kohlenhydraten und Fett. Wie gut dieser Wechsel funktioniert, nennen Forschende metabolische Flexibilität. Sie gilt als ein wichtiger Aspekt der Stoffwechselgesundheit.

Eine aktuelle Übersichtsarbeit im Fachjournal Cell Reports Medicine ordnet dieses Konzept neu ein. Lange dachte man, metabolische Flexibilität sei vor allem auf den Muskel beschränkt. Heute weiß man, dass auch Gehirn, Leber, Herz und Fettgewebe daran beteiligt sind, und dass eine gute Zusammenarbeit dieser Organe ein zentraler Baustein der Stoffwechselgesundheit ist.

Was metabolische Flexibilität wirklich bedeutet Im Ruhezustand, etwa nachts oder zwischen den Mahlzeiten, stammt ein größerer Teil der Energie aus Fett. Nach einer kohlenhydratreichen Mahlzeit oder bei höherer Trainingsintensität steigt dagegen die Nutzung von Kohlenhydraten. Entscheidend ist nicht, welche der beiden Quellen gerade dominiert, sondern wie gut dein Körper seine Energienutzung an die jeweilige Situation anpasst.

Bei metabolischer Inflexibilität funktioniert dieser Wechsel schlechter. Der Körper bleibt dann quasi im "Kohlenhydrat-Modus" hängen, selbst wenn eigentlich Fett verbrannt werden sollte, oder er tut sich schwer, nach einer kohlenhydratreichen Mahlzeit wieder zur Ruhe zu kommen.

Im Alltag können dabei Beschwerden auftreten, die viele kennen:

Leistungstief nach dem Essen

Anhaltender Heißhunger auf Süßes

Schwächere Ausdauerleistung beim lockeren Training Wichtig: Diese Symptome sind unspezifisch und kein zuverlässiger Test auf metabolische Inflexibilität. Sie können zahlreiche andere Ursachen haben.

Wer gut zwischen den Energiequellen wechseln kann, kann seinen Energiebedarf je nach Situation besser aus Fett oder Kohlenhydraten decken – beim lockeren Ausdauertraining ebenso wie nach einer Mahlzeit. Langfristig gilt eine gute metabolische Flexibilität zudem als wichtiger Baustein für eine gesunde Stoffwechsellage.

Wodurch dein Stoffwechsel flexibler wird Die gute Nachricht: Metabolische Flexibilität ist kein festes Schicksal, sondern lässt sich trainieren. Diese Stellschrauben helfen dabei:

Ausdauertraining im lockeren Tempo (Zone 2): Es fördert die Fettverbrennung im Muskel und verbessert die Anpassungsfähigkeit deiner Mitochondrien, der Energiekraftwerke deiner Zellen.

Es fördert die Fettverbrennung im Muskel und verbessert die Anpassungsfähigkeit deiner Mitochondrien, der Energiekraftwerke deiner Zellen. Krafttraining: Damit baust du Muskelmasse auf. Deine Muskulatur gehört zu den wichtigsten Abnehmern von Glukose aus dem Blut und spielt damit eine zentrale Rolle im Kohlenhydratstoffwechsel.

Damit baust du Muskelmasse auf. Deine Muskulatur gehört zu den wichtigsten Abnehmern von Glukose aus dem Blut und spielt damit eine zentrale Rolle im Kohlenhydratstoffwechsel. Insulinsensitivität verbessern: Regelmäßige Bewegung und eine ausgewogene Ernährung mit wenig hoch verarbeiteten Lebensmitteln können die Insulinsensitivität unterstützen. Das erleichtert den Wechsel zwischen den Energiequellen.

Regelmäßige Bewegung und eine ausgewogene Ernährung mit wenig hoch verarbeiteten Lebensmitteln können die Insulinsensitivität unterstützen. Das erleichtert den Wechsel zwischen den Energiequellen. Ausreichend Schlaf: Schlafmangel kann deinen Glukosestoffwechsel und deine hormonelle Regulation beeinträchtigen – beides spielt für einen anpassungsfähigen Stoffwechsel eine Rolle.

Schlafmangel kann deinen Glukosestoffwechsel und deine hormonelle Regulation beeinträchtigen – beides spielt für einen anpassungsfähigen Stoffwechsel eine Rolle. Ausgewogene Ernährung: Eine abwechslungsreiche Ernährung versorgt deinen Körper mit unterschiedlichen Energieträgern und unterstützt Training und Stoffwechsel.

Milena Magazin, Getty Images Krafttraining kann ein Faktor für einen besseren Stoffwechsel sein.

Wichtig zu wissen: Es geht nicht darum, deinen Stoffwechsel mit radikalen Diäten dauerhaft in eine reine Fettverbrennungs-Richtung zu zwingen. Wer über lange Zeit fast komplett auf Kohlenhydrate verzichtet, trainiert vor allem die Fettverbrennung – das ist aber nicht automatisch dasselbe wie ein möglichst flexibler Stoffwechsel.

Das Ziel ist die Fähigkeit zum Wechsel, nicht die einseitige Festlegung auf eine Energiequelle.

FAQ: Die häufigsten Fragen zu metabolischer Flexibilität Kann ich meinen Stoffwechsel gezielt trainieren? Ja. Vor allem eine Kombination aus lockerem Ausdauertraining und Krafttraining gilt als wirksamer Hebel, um die Anpassungsfähigkeit deines Stoffwechsels zwischen Fett- und Kohlenhydratverbrennung zu verbessern. Ist ein „langsamer Stoffwechsel" wirklich schuld, wenn du zunimmst? Nicht unbedingt. Ob du zunimmst, hängt von mehreren Faktoren ab, etwa Ernährung, Bewegung, Schlaf und Genen. Die reine Geschwindigkeit deines Stoffwechsels ist dabei nur ein Baustein. Die Einteilung in einen „schnellen“ oder „langsamen“ Stoffwechsel greift deshalb meist zu kurz. Was hat Muskelmasse mit metabolischer Flexibilität zu tun? Muskeln gehören neben der Leber zu den wichtigsten Geweben, die nach einer Mahlzeit Kohlenhydrate aus dem Blut aufnehmen. Je mehr Muskelmasse du hast, desto mehr Kapazität hat dein Körper dafür. Mehr aktive Muskelmasse bedeutet damit grundsätzlich auch mehr Gewebe, das Glukose aufnehmen und speichern kann. Ein kurzer, zügiger Spaziergang direkt nach dem Essen kann diesen Effekt zusätzlich unterstützen, weil sich deine Muskeln dabei auch ohne Insulin an der Kohlenhydrat-Aufnahme beteiligen.