"Ich bin 56 – aber mein Herzalter ist 25": Die 5 Longevity-Regeln von Coach Jason Smith

Viele verbinden "gesund altern" mit strengen Programmen, teuren Tests oder dem nächsten Trend. Dabei ist die eigentliche Frage viel einfacher: Was kannst du heute tun, damit dein Körper auch in zehn oder zwanzig Jahren noch mitmacht?

Ein viel diskutiertes Beispiel liefert Trainer und Berater Jason Smith, der mit 56 jahren Gesundheitswerte aufweist, die deutlich jünger wirken als sein Kalenderalter. Er führt das auf 5 konsequente Gewohnheiten zurück. Wir schauen uns seine Regeln an – und ordnen ein, was daran sinnvoll ist und wo du individuell anpassen solltest.

Warum gesund altern so wichtig ist Beim "gesund altern" geht es vor allem darum gut zu leben: mit Energie im Alltag, stabilen Gelenken, guter Herz-Kreislauf-Fitness, weniger Schmerzen und dem Gefühl, deinen Körper im Griff zu haben.

Kraft und Ausdauer entscheiden darüber, wie sicher du dich bewegst, wie gut du dich erholst und wie belastbar du bei Stress bleibst. Und: Je früher du die Basics etablierst, desto leichter ist es, Muskelabbau, Leistungsabfall und typischen Zivilisationskrankheiten vorzubeugen.

Bio-Alter, Stoffwechselalter, Herzalter: Was diese Begriffe wirklich aussagen Diese Werte stammen meist aus Fitness-Tests, Wearables oder Körperanalyse-Systemen und sind Schätzwerte, keine medizinische Diagnostik.

Stoffwechselalter bezieht sich hier auf den Grundumsatz (basale Stoffwechselrate) im Vergleich zu Durchschnittswerten einer Altersgruppe.

bezieht sich hier auf den Grundumsatz (basale Stoffwechselrate) im Vergleich zu Durchschnittswerten einer Altersgruppe. Herz-Kreislauf-Alter beschreibt vereinfacht, wie "alt" Herz und Gefäße im Verhältnis zum Kalenderalter wirken, oft abgeleitet aus Faktoren wie Fitness, Blutdruck, Ruhepuls, Risikoprofil oder Ausdauermetriken. Als Motivation können solche Zahlen funktionieren – wichtiger sind langfristig messbare Werte wie Blutdruck, Blutwerte, Leistungsfähigkeit, Körperzusammensetzung und wie du dich im Alltag fühlst.

Die 5 Regeln von Jason Smith – und was sie bringen können Jason Smith fasst seinen Ansatz in 5 klare Regeln – ohne Schnickschnack, dafür mit Fokus auf Gewohnheiten, die du in den Alltag integrieren kannst. Hier siehst du, was hinter den Punkten steckt und welchen Nutzen sie für Fitness, Gesundheit und Leistungsfähigkeit haben können.

1. Ausdauertraining 3–4-mal pro Woche Ob Laufen, Radfahren, hochintensive Intervalle oder zügiges Gehen: Regelmäßiges Ausdauertraining ist ein starker Hebel fürs gesunde Altern. Ein gut trainiertes Herz-Kreislauf-System ist eng mit einem niedrigeren "Fitnessalter" verbunden.

Dabei spielt auch die maximale Sauerstoffaufnahme (VO₂max) eine Rolle: Sie erreicht typischerweise in den späten 20ern ihren Höhepunkt und sinkt dann tendenziell mit jedem Jahrzehnt. Wer regelmäßig trainiert, kann diesen Rückgang verlangsamen. Zudem zeigen Forschungen einen klaren Zusammenhang zwischen höherer Ausdauerleistungsfähigkeit und geringerem Risiko für vorzeitigen Tod.

Praktisch: 3–4 Einheiten müssen nicht immer hart sein. Eine Mischung aus lockeren und etwas intensiveren Einheiten ist für viele nachhaltiger.

2. Krafttraining 4-mal pro Woche Mit dem Alter nimmt Muskelmasse tendenziell ab, ab etwa 60 beschleunigt sich das häufig. Krafttraining kann dem entgegenwirken – und ist zentral für Kraft, Stabilität, Knochengesundheit und langfristige Selbstständigkeit.

Wichtig: Du musst nicht täglich stundenlang trainieren. Schon 30 Minuten Training können ausreichen, um die großen Muskelgruppen effektiv zu belasten – wenn du strukturiert trainierst.

Praktisch: 2–4 Kraftsessions pro Woche sind für viele realistisch. Entscheidend sind Progression, saubere Technik und Regeneration.

3. Jede Nacht mindestens 7 Stunden Schlaf Schlaf unterstützt Gehirnleistung, Erholung und Hormonregulation. Zur Orientierung: Für die meisten Erwachsenen sollte das Minimum 7 Stunden Schlaf sein.

Menschen, die dauerhaft unter 7 Stunden schlafen haben laut Forschung ein um 14 Prozent höheres Risiko für Gesamtsterblichkeit. Außerdem besteht für Menschen mit wenig Schlaf eine erhöhte Gefahr, an Herzkrankheiten zu leiden, und oft ein geschwächtes Immunsystem.

Praktisch: Wenn du deinen Lebensstil "optimieren" willst, achte auf deinen Schlaf, das ist oft der am meisten unterschätzte Faktor.

4. Kaloriendefizit von 200–300 Kalorien Das ist der umstrittenste Punkt der Liste: Ein dauerhaftes Defizit kann langfristig zu wenig Energie liefern. Wenn du deutlich übergewichtig bist, kann ein moderates Defizit sinnvoll sein. Wenn du bereits im gesunden Bereich bist, kann "immer weiter runter" eher schaden: Müdigkeit, Überlastung, höheres Verletzungsrisiko, schlechtere Regeneration.

Praktisch: Sinnvoller als ein dauerhafter Minus-Wert ist oft ein phasenweises Vorgehen (z.B. 8–12 Wochen Defizit, dann Erhalt), angepasst an Ziel, Training und Alltag.

5. 2 g Protein pro kg Körpergewicht Die Standardempfehlung liegt bei 0,75 g/kg, aber für ältere Menschen, die Muskelmasse erhalten und trainieren, kann mehr Protein sinnvoll sein.

2 g/kg ist ein hoher Wert, aber er kann helfen, Muskulatur zu schützen und macht oft automatisch die Ernährung hochwertiger, weil du mehr sättigende, proteinreiche Lebensmittel einbaust.

Praktisch: Gute Proteinverteilung über den Tag (z.B. 25–40 g pro Mahlzeit) ist für viele leichter umzusetzen als "alles abends".

Was du daraus mitnehmen solltest Smiths Regeln sind im Kern kein Geheimwissen: Ausdauer, Krafttraining, Schlaf und ausreichend Protein sind starke Basics. Der einzige Punkt, den du nicht blind übernehmen solltest, ist ein dauerhaftes Kaloriendefizit – das muss zu Körpergewicht, Ziel und Trainingsumfang passen.

Infobox: Der alltagstaugliche "Fit-ab-50"-Rahmen● 3-mal pro Woche Ausdauer (einmal davon etwas intensiver, wenn du es verträgst)

● 2–4-mal pro Woche Kraft (Ganzkörper oder Ober-/Unterkörper)

● 7–8 Stunden Schlaf als Standard

● Protein in jede Mahlzeit einbauen

● Kalorien nur dann reduzieren, wenn du wirklich Fett verlieren willst – und dann zeitlich begrenzt

Wenn du gerade erst startest, nimm dir nicht alle 5 Regeln gleichzeitig vor. Such dir zwei Anker-Gewohnheiten aus, die du wirklich durchziehen kannst – zum Beispiel dreimal pro Woche 30 Minuten Ausdauer plus zwei Krafttrainings. Wenn das sitzt, kommt Schlaf oder Protein als nächster Hebel dazu. Gesund altern ist kein Sprint, sondern ein System: Je weniger kompliziert du es machst, desto eher bleibt es langfristig Teil deines Lebens.

FAQ: Häufige Fragen zu "biologischem Alter" und gesundem Altern Kann ich mein "Herzalter" wirklich senken? Du kannst Risikofaktoren und Fitness verbessern (z.B. VO₂max, Blutdruck, Ruhepuls). Das kann sich in solchen Schätzwerten zeigen. Für eine echte Beurteilung sind ärztliche Messungen entscheidend. Muss ich wirklich 4-mal pro Woche Krafttraining machen? Nicht zwingend. 2–3 starke Einheiten pro Woche können schon sehr viel bringen – vor allem, wenn du Progression drin hast und regelmäßig bleibst. Ist 2 g Protein pro kg nicht zu viel? Für viele aktive Menschen ist es im Rahmen, aber individuell. Wenn du Nierenprobleme hast oder unsicher bist, solltest du es ärztlich abklären lassen. Häufig reicht auch ein etwas niedrigerer Wert, der konsequent umgesetzt wird. Was ist wichtiger: Cardio oder Kraft? Beides. Wenn du nur eins priorisieren kannst, ist Krafttraining oft der "Gamechanger" für Alltag, Haltung und Muskelmasse – Cardio bleibt trotzdem wichtig fürs Herz.