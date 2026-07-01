Proteinriegel, Shakes und Co.: Wann Sportnahrung wirklich gesund ist

Der Proteinriegel ist fester Bestandteil deiner Gym-Routine, und auch Proteinpulver, Shakes und andere Fitnessprodukte gönnst du dir gerne nach einem harten Workout? High Protein, wenig Zucker und auch sonst gute Nährstoffe bewirken einen wahren Hype um abgepackte Sportnahrung aus dem Supermarkt.

Die Forschung zeigt jetzt, wieso diese fast perfekten Alleskönner doch eine Schwachstelle haben und was das für dein Training bedeutet.

So können Fitnessprodukte dich im Gym bremsen Das große Problem: Viele verzehrfertige Fitnessprodukte wie Proteinriegel, Fertigshakes oder Sportgetränke zählen zu den hochverarbeiteten Lebensmitteln (UPF). Übermäßiger Konsum kann neben gesundheitlichen Risiken auch Konsequenzen für dein Training bedeuten.

Eine Studie des Nature Medicine (Dicken et. al., 2025) hat den Unterschied an 55 Personen in 2 Studiengruppen untersucht. Für beide gab es eine Diät mit den gleichen Nährstoffen, aber unterschiedlichen Verarbeitungsstufen.

Das Ergebnis: Die Gruppe mit überwiegend wenig verarbeiteten Lebensmitteln verlor dabei etwa doppelt so viel Gewicht wie die Vergleichsgruppe – überwiegend in Form von Körperfett, nicht Muskelmasse.

Was heißt das für dich? Hochverarbeitete Lebensmittel können Einfluss haben auf:

Gewichtsmanagement

Appetitkontrolle und Cravings

Darmgesundheit

Kardiogesundheit

Stoffwechsel

Neurologische Faktoren Manchmal sind es nur kleine Unterschiede, die viel ausmachen können. Lass deinen Muskelaufbau nicht bremsen durch etwas, das ihn unterstützen soll.

Hochverarbeitete Lebensmittel können den Muskelaufbau ausbremsen Muskelaufbau funktioniert am besten, wenn dein Körper das richtige Verhältnis von Fett und Muskelmasse hat. Wer ständig hochverarbeitete Lebensmittel isst, riskiert mehr Fettzunahme bei gleichem Kalorienüberschuss. Das bedeutet: Harte Arbeit im Gym, schlechtere Ergebnisse.

Hinzu kommt: Hochverarbeitete Lebensmittel können stille Entzündungen im Körper fördern. Die machen sich nicht sofort bemerkbar, können aber langfristig Regeneration und Leistung beeinträchtigen, was für echten Muskelaufbau entscheidend ist.

Wer jetzt an Fast Food denkt, liegt nur teilweise richtig. Viele Produkte, die Sportler täglich konsumieren – von Proteinriegeln über Fertigshakes bis zu Sportgetränken – zählen ebenfalls zu den hochverarbeiteten Lebensmitteln. Wie verbreitet sie tatsächlich sind, zeigt eine aktuelle Befragung.

Sammyvision, Getty Images Trotz Training und Proteinen wenig Fortschritt? Die Menge der Supplements könnte ein Faktor sein.



Sport- und Fitnessnahrung gehören für viele zum Training Sie ist überall präsent: Laut einer Befragung in Australien (Forsyth & Mantzioris, 2023) haben 95 Prozent der aktiven Athletinnen und Athleten im vergangenen Jahr hochverarbeitete Sportnahrung konsumiert.

Am häufigsten gegriffen wird zu Sportgetränken, gefolgt von Proteinprodukten wie Shakes und Riegeln. Kurz: Sportnahrung ist im Alltag vieler Kraftsportler längst Normalzustand.

Mehr Sportnahrung, als du vielleicht denkst Zur hochverarbeiteten Sportnahrung zählt mehr, als du vielleicht denkst:

Proteinriegel – oft mit Süßungsmitteln, Emulgatoren und künstlichen Aromen

– oft mit Süßungsmitteln, Emulgatoren und künstlichen Aromen Fertige Proteinshakes – ähnliche Zusatzstoffe, häufig stabilisiert mit Verdickungsmitteln

– ähnliche Zusatzstoffe, häufig stabilisiert mit Verdickungsmitteln Sportgetränke und Elektrolytpulver – regelmäßig mit Farbstoffen und Aromen angereichert

– regelmäßig mit Farbstoffen und Aromen angereichert Energy Gels – hochkonzentriert und stark verarbeitet

– hochkonzentriert und stark verarbeitet Protein-Müsliriegel, High-Protein-Joghurts, angereicherte Cerealien – auch diese landen oft in der UPF-Kategorie Das Entscheidende ist nicht der Proteingehalt auf der Vorderseite der Verpackung, sondern die Zutatenliste auf der Rückseite.

Maskot, Getty Images Ein ISO-Drink für Elektrolyte nach dem Sport fühlt sich gut an – doch er hat normalerweise wenig natürliche Zutaten.



Nicht jeder Proteinshake ist gleich Ein Proteinshake kann durchaus sinnvoll sein. Entscheidend sind die Zutaten und die Zubereitungsweise. Whey-Proteinpulver bestehen häufig nur aus wenigen Zutaten und sind deutlich einfacher zusammengesetzt als trinkfertige Proteinshakes aus dem Kühlregal, die zusätzlich Stabilisatoren, Aromen oder Süßstoffe enthalten können.

Beides liefert Protein. Im Makro-Tracker sehen die Produkte ähnlich aus, ihre Zusammensetzung kann sich jedoch deutlich unterscheiden. Deshalb lohnt sich neben den Nährwerten auch ein Blick auf die Zutatenliste.

Nicht das Protein ist das Problem, sondern die Verarbeitung Mit der richtigen Balance aus Kalorien, Protein und Fetten kann man im Training doch nichts falsch machen, oder? Die Forschung zeigt zunehmend, dass diese Rechnung zu kurz greift. Denn es geht nicht nur darum, was du isst, sondern auch darum, wie es hergestellt wurde.

2 Lebensmittel können exakt dieselben Kalorien und Makronährstoffe liefern und trotzdem unterschiedlich auf deinen Körper wirken. Der Grund liegt in dem, was bei der industriellen Verarbeitung verloren geht oder hinzugefügt wird: Natürliche Ballaststoffstrukturen werden zerstört, Zusatzstoffe kommen hinzu, und die Matrix des Lebensmittels, also wie Nährstoffe gebunden und aufgenommen werden, verändert sich grundlegend.

whitebalance.space, Getty Images Wenn dein Ernährungsplan steht, musst du deine Ziele nur irgendwie vollkriegen. Doch das wie könnte fast wichtiger sein als das was.



Die Verarbeitung macht den Unterschied Hochverarbeitete Lebensmittel enthalten oft Emulgatoren, Farbstoffe, Aromen und andere Zusatzstoffe, die in natürlichen Lebensmitteln nicht vorkommen. Diese können die Zusammensetzung des Darmmikrobioms beeinflussen.

Das hat mehr Auswirkungen auf deine Fitness, als du vielleicht erwartest. Ein gesundes Mikrobiom unterstützt nicht nur die Verdauung, sondern auch Entzündungsreaktionen, die Nährstoffaufnahme und dein Energieniveau im Training.

Dazu kommt: Hochverarbeitete Lebensmittel sind so konzipiert, dass sie schnell und in größeren Mengen gegessen werden. Ihre Textur, Dichte und Zusammensetzung umgehen natürliche Sättigungssignale — du isst mehr, ohne es bewusst zu merken. Für Gewichtsmanagement oder Muskelaufbau ist das ein Problem, das kein sorgfältiges Makro-Tracking vollständig ausgleichen kann.

Hinzu kommt ein psychologischer Effekt: Ernährungspsychologen nennen ihn den „Healthy-Halo-Effekt“. Begriffe wie „High Protein“, „Low Sugar“ oder „Fitness“ lassen Produkte automatisch gesünder wirken. Dabei sagt ein hoher Proteingehalt allein noch nichts darüber aus, wie stark ein Produkt verarbeitet ist oder welchen Platz es in einer ausgewogenen Ernährung haben sollte.

Die British Dietetic Association hat diesen Effekt 2025 weist darauf hin, dass positive Labels häufig dazu führen, negative Produkteigenschaften zu unterschätzen.

Supplements als Ergänzung, nicht als Grundlage Den hohen Bedarf eines Sportlers nur mit vollwertigen Lebensmitteln abzudecken, ist eine Mammutaufgabe. Hier kommt die wichtige Einschränkung: Erst Kontext und Menge machen hochverarbeitete Produkte richtig problematisch.

Sporternährungsrichtlinien empfehlen das Prinzip „Fuel for the work required": Decke deinen Bedarf zuerst so weit wie möglich über vollwertige Lebensmittel ab. Wenn das Training intensiv, der Proteinbedarf hoch oder die Zeit knapp ist, kannst du ohne schlechtes Gewissen mit Supplements sinnvoll ergänzen. Zu Supplements zählen unter anderem Proteinpulver, Proteinshakes und Elektrolytgetränke.

Ein Proteinshake direkt nach dem Training, wenn keine Zeit für eine vollwertige Mahlzeit bleibt, ist eine andere Situation als ein Proteinriegel als täglicher Snack-Ersatz. Der Unterschied liegt nicht im Produkt selbst, sondern darin, wie du es in deinen Alltag integrierst.

Wer Supplements gezielt und ergänzend einsetzt, muss sich keine Sorgen machen — wer sie zur Hauptquelle macht, sollte die Strategie überdenken.

Organic Media, Getty Images Der Protein Shake ist der beste Freund von Sportlern. Das kann er auch bleiben, solange er nur Ergänzung ist.



So machst du es besser – Tipps für deinen Trainings-Alltag Die Faustregel ist einfach: Whole Foods zuerst, Supplements ergänzend.

In der Praxis heißt das:

Vor dem Training: Haferflocken mit Banane oder ein selbst gemachter Smoothie mit Beeren, griechischem Joghurt und etwas Honig liefern Energie ohne versteckte Zusatzstoffe.

Haferflocken mit Banane oder ein selbst gemachter Smoothie mit Beeren, griechischem Joghurt und etwas Honig liefern Energie ohne versteckte Zusatzstoffe. Nach dem Training: Quark, Eier oder Hülsenfrüchte decken den Proteinbedarf — natürlich und sättigend.

Quark, Eier oder Hülsenfrüchte decken den Proteinbedarf — natürlich und sättigend. Wenn es schnell gehen muss: Greif zu Supplements mit kurzer Zutatenliste. Whey-Protein mit wenigen Zutaten schlägt einen Riegel mit zehn Zusatzstoffen.

Greif zu Supplements mit kurzer Zutatenliste. Whey-Protein mit wenigen Zutaten schlägt einen Riegel mit zehn Zusatzstoffen. Beim Einkauf: Lies die Zutatenliste, nicht nur die Nährwertangaben. Findest du viele Zusatzstoffe, überdenke die Kaufentscheidung. Kein Sportgetränk der Welt ersetzt, was eine gut zusammengestellte Mahlzeit leistet. Aber mit dem richtigen Blick auf die Zutatenliste kannst du Sportnahrung smarter einsetzen und deinen Gym-Fortschritt schützen statt bremsen.

FAQ: Häufige Fragen zu Sportnahrung und hochverarbeiteten Lebensmitteln Sind Proteinriegel gesund? Die meisten Proteinriegel aus dem Supermarkt sind hochverarbeitete Lebensmittel mit Süßungsmitteln, Emulgatoren und künstlichen Aromen. Als gelegentliche Ergänzung in Ordnung, als täglicher Snack-Ersatz eher nicht. Bremsen hochverarbeitete Lebensmittel den Muskelaufbau? Sie können es. Studien zeigen, dass eine Ernährung mit hochverarbeiteten Lebensmitteln bei gleichem Kalorienüberschuss zu mehr Fettzunahme führen kann – auch wenn Makros identisch sind. Dazu können stille Entzündungen die Regeneration verlangsamen, was sich langfristig auf den Muskelaufbau auswirkt. Kann ich Sportgetränke einfach durch Wasser ersetzen? Für die meisten Trainingseinheiten unter einer Stunde: ja, absolut. Bei intensivem Training oder langen Einheiten können Elektrolyte sinnvoll sein. Die lassen sich aber auch einfach selbst mischen – Wasser, Kokoswasser, eine Prise Salz und etwas Zitronensaft liefern dasselbe wie viele kommerzielle Sportgetränke, ohne Farbstoffe und Aromen. Wie erkenne ich ein hochverarbeitetes Produkt im Supermarkt? Schau auf die Zutatenliste: Häufen sich Zusatzstoffe wie Emulgatoren (E4xx), Süßstoffe, Aromen oder Verdickungsmittel, spricht das häufig für einen höheren Verarbeitungsgrad. Zusammen mit den Nährwerten bekommst du so ein besseres Bild vom Produkt.