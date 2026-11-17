Gute Anti-Schuppen-Pflege muss zwei Dinge zusammenbringen: zuverlässige Wirkung und gute Hautverträglichkeit. Genau deshalb lässt Head & Shoulders ausgewählte Shampoos vom unabhängigen Testinstitut Dermatest® prüfen. Den Anfang machte Head & Shoulders Classic Clean – inzwischen trägt eine ganze Reihe von Head & Shoulders-Produkten die Bestnote „Sehr gut“.

Classic Clean: der ausgezeichnete Klassiker 2025 wurde Head & Shoulders Classic Clean im dermatologischen Testverfahren von Dermatest® auf seine Hautverträglichkeit geprüft. Das Ergebnis: die Bestnote „Sehr gut“ und das Dermatest®-Garantie-Siegel. In dem zugrunde liegenden Epikutantest mit 30 Personen mit nach eigener Einschätzung empfindlicher Haut traten keine Hautveränderungen auf.

Damit war Classic Clean das erste Shampoo der Marke mit dieser Dermatest®-Auszeichnung – und blieb nicht lange bei einem Siegel. In einer weiteren vierwöchigen Studie mit 55 Personen mit sensibler Kopfhaut und Schuppen wurde die Hautverträglichkeit als „exzellent“ bewertet. Dafür kamen zusätzlich das Dermatest®-5-Sterne-Siegel und das Sensitive-Skin-Siegel hinzu. 91 Prozent der Testpersonen bewerteten die Verträglichkeit als sehr gut oder gut, bei 85 Prozent traten während der Anwendung keine Reizungen wie Brennen, Juckreiz oder Rötungen auf.

P&G Mehrfach ausgezeichnet: Classic Clean erhielt von Dermatest® zunächst die Bestnote „Sehr gut“ und später zusätzlich das 5-Sterne- sowie das Sensitive-Skin-Siegel.



Exzellenter Schutz mit Head & Shoulders 3x-Schutz*-Formel Mit seiner innovativen Formulierung bietet Head & Shoulders eine Lösung, die Öl/Talg entfernt, Schuppen beseitigt und Juckreiz lindert. Der darin enthaltene antioxidative Anti-Schuppen-Wirkstoff Pirocton Olamin (PO), hält das Mikrobiom der Kopfhaut im Gleichgewicht und stellt den natürlichen Feuchtigkeitshaushalt wieder her. Die clevere Technologie in der Formel bildet ein unsichtbares Netz, das bei Kontakt mit Wasser PO an die Kopfhaut und die Poren abgibt und es dann genau dort hält, wo es am meisten benötigt wird.

So reduziert Head & Shoulders effektiv die Population von Malassezia Globosa – dem Pilz, der hauptsächlich für die Entstehung von Schuppen verantwortlich ist, und verhindert bei regelmäßiger Anwendung deren Wiederauftreten.

Die Kombination von PO mit pflegenden und reinigenden Inhaltsstoffen bekämpft aber nicht nur wirksam Schuppen, sondern pflegt auch sanft die Kopfhaut und das Haar.

P&G Schutz beginnt auf der Kopfhaut: Die 3x-Schutz*-Formel bringt Pirocton-Olamin gezielt dorthin, wo der Anti-Schuppen-Wirkstoff gebraucht wird.

Menthol Fresh: Frische mit Bestnote Im März 2026 folgte Head & Shoulders Menthol Fresh. Auch dieses Anti-Juckreiz-Shampoo wurde von Dermatest® auf seine Hautverträglichkeit geprüft und mit der Bestnote „Sehr gut“ ausgezeichnet.

Sein besonderer Charakter steckt bereits im Namen: Menthol Fresh kombiniert den bewährten Anti-Schuppen-Wirkstoff Pirocton-Olamin mit kühlendem Menthol und wurde speziell für schuppige, juckende und gereizte Kopfhaut entwickelt. Das enthaltene Menthol mit sofortigem Kühleffekt sorgt gerade bei Hitze oder nach dem Sport für spürbare Erfrischung.

Auch die begleitenden klinischen Tests liefern überzeugende Werte: 80 Prozent der Teilnehmenden berichteten von weniger Juckreiz, 85 Prozent von mehr Komfort und 87 Prozent von weniger fettigem Haar bis zur nächsten Wäsche.**

P&G Cool bleiben: Head & Shoulders Menthol Fresh kombiniert Anti-Schuppen-Pflege mit kühlendem Menthol – und wurde von Dermatest® mit „Sehr gut“ ausgezeichnet.



Welches Shampoo passt zu dir? Neben dem bewährten Head & Shoulders Classic Clean und dem neuen Menthol Fresh gibt es fünf weitere Varianten für unterschiedliche Bedürfnisse von Haar und Kopfhaut. Auch diese wurden im August 2026 im dermatologischen Testverfahren auf ihre Hautverträglichkeit geprüft und von Dermatest® mit der Bestnote „Sehr gut“ ausgezeichnet.

P&G Von fruchtig-frisch bis besonders sanft: Neben Menthol Fresh stehen fünf weitere von Dermatest®-ausgezeichnete Head & Shoulders-Varianten für unterschiedliche Bedürfnisse von Haar und Kopfhaut zur Wahl.



Vom Anti-Schuppen-Klassiker zum breiten Sortiment Ob trockene, empfindliche oder juckende Kopfhaut, schnell fettendes Haar oder einfach der Wunsch nach mehr Frische: Head & Shoulders differenziert sein Sortiment zunehmend nach konkreten und persönlichen Anforderungen. Die effiziente Anti-Schuppen-Formel schafft zusammen mit der Dermatest®-Bestnote „Sehr gut“ einen verlässlichen gemeinsamen Nenner und erleichtert die Wahl deines passenden Shampoos.

*) Wirkt gegen 3 Kopfhautprobleme: Schuppen, Juckreiz aufgrund von Schuppen und fettige Kopfhaut