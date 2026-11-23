Kinder lieben es, den Großen nachzueifern und selbst aktiv zu werden. Mit der neuen OBI Kinderwerkbank verwandelt sich das Kinderzimmer im Handumdrehen in eine Werkstatt. Die 33-teilige Werkbank aus hochwertigem Holz im OBI Design, inklusive des beliebten OBI Bibers, vereint Spielspaß mit der gezielten Förderung von Feinmotorik und Kreativität.

PR

Ausgestattet mit Säge, Hammer, Schraubendreher, Maulschlüssel und Winkelmaß bietet das Set alles, was Nachwuchs-Handwerker (3 bis 8 Jahre) brauchen. Zahnräder, Lochleisten und Schrauben ermöglichen vielseitige Konstruktionen. Ein gelochtes Rückwandsystem und eine integrierte Ablage, die auch als praktische Sitzbank dient, sorgen dafür, dass nach dem Werkeln schnell wieder Ordnung einkehrt.

Sicheres Spielen ist OBI wichtig: Die stabile Holzkonstruktion (12 mm Wandstärke) überzeugt durch glatte Oberflächen, sanft abgerundete Kanten und eine Veredelung auf Wasserbasis. Mit kompakten Maßen von 72 x 31 x 78 cm nimmt die Werkbank zudem nur 0,22 Quadratmeter Grundfläche ein und fügt sich dank der geringen Tiefe von 31 cm in jedes Zimmer ein.

PR

Gewinne die neue OBI Kinderwerkbank Verlost werden 5x die neue OBI Kinderwerkbank im Wert von je 49,99 Euro

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt.