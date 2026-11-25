Auch wenn es absolut sinnvoll ist, alle Hilfsmittel zu nutzen, die dein Leben und dein Training besser machen können, sollte niemand denken, dass ein beeindruckendes Fitnesslevel auch beeindruckend viel Ausrüstung erfordert. Laut dem legendären CrossFit-Coach Pat Sherwood brauchst du womöglich bei Weitem nicht so viel Equipment, wie du denkst.

Sherwood ist so etwas wie eine Institution in der CrossFit-Welt. Der ehemalige Navy-SEAL, langjährige Coach und Kommentator ist seit den Anfangstagen des CrossFit dabei. Heute leitet er CrossFit Linchpin, eine Online-Plattform mit einer erfrischend simplen Idee: Intelligent programmierte Workouts, konsequent und mit ordentlicher Intensität absolviert, können außergewöhnliche Fitness aufbauen, ohne dass dafür viel Ausrüstung gebraucht wird. Wie wenig genügt, erklärt er hier.

Wenig Equipment heißt nicht weniger Fitness "Lass dich nicht täuschen: Wenig Equipment bedeutet nicht weniger Fitness", heißt es auf der Website von Linchpin. Zu seiner offiziellen Empfehlung für minimales Equipment gehören ein Paar Kurzhanteln, eine Klimmzugstange, ein Springseil und Crosstraining-Ringe oder Schlingentrainer. Aber auch ohne die beiden letztgenannten Tools lässt sich viel erreichen. Laut Sherwood brauchst du also nicht viel mehr als zwei Kurzhanteln, eine Klimmzugstange und ein Springseil.

Mit zwei Kurzhanteln kannst du Squats, Hip Hinges, Lunges, Schulterdrücken, Rudern, Snatches und Farmers Carry ausführen. Damit sind fast alle wichtigen Muskelgruppen und Bewegungsmuster abgedeckt, und das mit genug Variation, um über Jahre hinweg deine Fitness zu steigern.

Kommt eine Klimmzugstange dazu, kannst du Zugkraft im Oberkörper aufbauen und hast außerdem eine ganze Reihe von Bauchübungen im Hang zur Auswahl. Ein Springseil sorgt für deine Kondition, ohne dass du dafür laufen gehen musst. Und dabei wird die schier endlose Vielfalt an Übungen mit dem eigenen Körpergewicht noch gar nicht berücksichtigt.

Warum Intensität wichtiger ist als Equipment Das Equipment ist allerdings nur die halbe Miete. Laut Sherwoods Philosophie braucht es zusätzlich ausreichend Intensität. Workouts sollten einen bestimmten Trainingsreiz setzen, statt einfach endlos Übungen aneinanderzureihen.

Er sagt: "Mir war nie wichtig, ob ein Workout kreativ oder spektakulär wirkt", erklärt Sherwood. "Mir geht es nur darum, einen Trainingsplan zu folgen, der effektiv ist und Ergebnisse bringt."

Das bedeutet: Manche Tage bestehen aus einer relativ kurzen, intensiven Kombination aus Kurzhantelübungen und Beweglichkeitsübungen. Andere sind längere, langsamere Einheiten, die Ausdauer aufbauen sollen.

3 CrossFit-Linchpin-Workouts, die deine Fitness testen Du willst die Theorie in die Praxis umsetzen? Die folgenden 3 Workouts stammen direkt aus dem Linchpin-Programming, darunter auch einer der offiziellen Benchmark-Tests. Sie zeigen, wie fordernd Training mit minimalem Equipment sein kann.

Dein Ziel: Absolviere die Workouts, halte deine Ergebnisse fest, finde deine Schwächen und trainiere gezielt daran. Kehre zu diesen Tests zurück, um deine Fortschritte zu überprüfen.

Workout 1: Linchpin Test 13 400 m laufen

20 Burpees

400 m laufen

19 Burpees

400 m laufen

18 Burpees usw.

Setze dieses Muster fort und reduziere die Burpees in jeder Runde um eine Wiederholung. Beende das Workout mit einem 400-m-Lauf und einem Burpee.

Keine Kurzhanteln, keine Klimmzugstange, nicht einmal ein Springseil. Nur 8,4 km Laufen und 210 Burpees.

Das ist ein anspruchsvoller Test für Ausdauer und muskuläre Standfestigkeit. Teile dir deine Kräfte von Anfang an ein. Es liegt ein hartes Training vor dir.

Workout 2: Der Kurzhantel-und-Beweglichkeits-Test Kurzhantelgewicht: 2 x 22,5 kg.

Übungen auf Zeit:

25 Kurzhantel-Push-Presses

25 Chest-to-Bar-Klimmzüge

25 Kurzhantel-Push-Presses

30 Toes-to-Bar

Hier treffen Push- und Pullbewegungen für den Oberkörper auf eine ordentliche Portion Rumpfarbeit. Griffkraft, Schultern und Lunge werden gleichermaßen gefordert.

Erleichtere dir das Training nach Bedarf, indem du statt Toes-to-Bar hängendes Knieheben machst und statt Chest-to-Bar-Klimmzügen normale Klimmzüge ausführst. Es sollte am Anfang wichtiger sein, die Übungen mit sauberer Technik auszuführen, statt die vorgegebene Wiederholungszahl zu erreichen.

Workout 3: Linchpin Test 15 Kurzhantelgewicht: 2 x 22,5 kg.

Übungen auf Zeit:

50 m Ausfallschritte mit Kurzhanteln in der Front-Rack-Position

400 m Suitcase-Carry mit nur einer Kurzhantel

30 Kurzhantel-Clean-and-Jerks

20 Klimmzüge

1,5 km Laufen

Ursprünglich mit Kettlebells ausgeführt, lässt sich diese Linchpin-Benchmark auch mit Kurzhanteln absolvieren. Er ist ein harter Test für alle Muskelgruppen deines Körper, Griffkraft, Kraftausdauer und Herz-Kreislauf-Fitness und kombiniert Carries und Ausfallschritte mit explosivem Heben und Laufen.

FAQ: Training mit wenig Equipment Welches Equipment brauche ich mindestens? Laut Pat Sherwood reichen zwei Kurzhanteln, eine Klimmzugstange und ein Springseil. Die offizielle Linchpin-Empfehlung ergänzt das Set um Ringe oder Schlingentrainer, aber auch ohne sie lässt sich bereits viel erreichen. Was mache ich, wenn ich die Workouts nicht wie vorgegeben schaffe? Passe die Übungen einfach an. Beispielsweise kannst du statt Toes-to-Bar hängendes Knieheben und statt Chest-to-Bar-Klimmzügen normale Klimmzüge machen. Wichtiger als die vollen Wiederholungszahlen ist eine saubere Ausführung der Übungen. Wie nutze ich die drei Workouts am effektivsten für meinen Fortschritt? Absolviere die Workouts auf Zeit, dokumentiere deine Ergebnisse und finde heraus, wo deine Schwächen liegen. Trainiere gezielt daran und wiederhole die Tests regelmäßig, um deine Fortschritte zu überprüfen.