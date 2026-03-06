Kaffee für Männer: Warum dein täglicher Becher mehr bietet als Koffein

Morgens erstmal einen Kaffee. Zum Meeting: einen Kaffee. Nach dem Mittagessen: einen Espresso. Und gegen das Nachmittagstief? Klar, noch eine Tasse Kaffee.

Wenn dein Tag so oder ähnlich aussieht, dann Glückwunsch! Du tust dir damit nämlich etwas Gutes. Das ist sogar wissenschaftlich belegt.

Warum Kaffee gut für deine Gesundheit ist Kaffee ist eines der am besten untersuchten Getränke der Welt – und erstaunlich oft mit positiven Gesundheitseffekten verbunden. Studien fanden heraus, dass ein moderater Kaffee-Konsum gesundheitsfördernd wirken kann.

Kaffee trinken senkt demnach das Risiko für Herz-Kreislauf- oder Lebererkrankungen. Außerdem gehen höhere Koffeinwerte im Blut mit einem niedrigeren Body-Mass-Index und einem geringen Risiko, an Diabetes zu erkranken, einher. Kaffee enthält neben Koffein zahlreiche bioaktive Stoffe wie Polyphenole. Diese können entzündungshemmend wirken und Gefäßfunktionen positiv beeinflussen. Entscheidend: moderater Konsum, kein Dauer-Nachkippen.

Kaffee trinkst du nicht nur wegen des Koffeins Klar, Koffein ist für viele der Hauptgrund, warum sie Kaffee trinken. Er macht wach und hilft gegen das Mittagstief. Aber Kaffee bietet längst mehr als Koffein. Er erfüllt noch eine ganze Reihe anderer Funktionen im Leben:

Er ist Genuss und Auszeit, er verbindet dich mit anderen Menschen, weil man sich gerne "auf eine Tasse Kaffee" trifft. Er schafft angenehme Routinen und Struktur im Alltag. Außerdem ist der leicht bittere, warme Geschmack von Kaffee eine kleine, innere Streicheleinheit.

So wirkt Kaffee auf dein Leben Ob entspannte Morgen-Routine am Küchentisch oder schneller Coffe-to-go unterwegs, Kaffee wirkt auf verschiedene Weise:

anregend, macht wacher und fokussierter

beruhigend in der Kaffeepause

sozialisierend, weil du ihn oft mit anderen zusammen trinkst

als Routine, die den Tag angenehm strukturiert Die Menge macht’s: 3 bis 4 Tassen als Sweet Spot Wer keinen Kaffee trinkt, muss sich keine Sorgen machen: Es ist nicht schädlich, keinen Kaffee zu trinken. Laut Forschung bringt moderater Kaffeekonsum aber mehr Nutzen, als dass er schadet. Moderat bedeutet dabei etwa 3 bis 4 Tassen Kaffee pro Tag. In diesem Bereich war Kaffeekonsum mit den meisten Vorteilen verbunden.

Ein höherer Kaffeekonsum hingegen kann sich negativ auf das Herz-Kreislauf-System oder den Magen-Darm-Trakt auswirken, Nervosität, Schlafstörungen oder Herzrasen können von übermäßigem Kaffeetrinken ausgelöst werden.

Praxis – so wird Kaffeetrinken zur gesunden Gewohnheit Was sinnvoll ist:

3 bis 4 Tassen über den Tag verteilt

eher vormittags und am frühen Nachmittag

schwarz oder mit wenig Milch Was du besser lässt:

Kaffee spät abends

Zuckerbomben und Sirup

Kaffee als Ersatz für Schlaf, Essen oder Pausen

FAQ: Kaffee im Männeralltag Wie viel Kaffee pro Tag gilt als gesund? Studien zeigen, dass ein moderater Konsum von etwa 3 bis 4 Tassen täglich mit den meisten gesundheitlichen Vorteilen verbunden ist. Welche positiven Effekte kann Kaffee auf die Gesundheit haben? Moderater Kaffeekonsum wird mit einem geringeren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lebererkrankungen, Diabetes und einem niedrigeren BMI in Verbindung gebracht. Warum wirkt Kaffee nicht nur durch das Koffein? Kaffee enthält zahlreiche bioaktive Stoffe wie Polyphenole, die entzündungshemmend wirken können. Außerdem erfüllt Kaffee soziale, emotionale und ritualisierte Funktionen im Alltag.