Nuss-Nougat-Creme So stellst du gesunde Nutella-Alternativen ganz einfach selbst her

Da will man sich nur mal schnell einen Löffel Nutella zwischendurch gönnen und im nächsten Moment ist das halbe Glas leer. Diagnose: Nutella-Sucht. Das ist wirklich heimtückisch, denn kurze Zeit später stellt sich das schlechte Gewissen ein. Schließlich hast du eben jede Menge Zucker und Fett auf dein Kalorienkonto geschaufelt.

Nutella: Das steckt wirklich drin!

Nutella schmeckt zwar intensiv nach Haselnüssen, doch die machen mit gerade einmal 13 Prozent nur einen geringen Anteil der Inhaltsstoffe aus. Zucker und Palmöl bilden hingegen den Hauptbestandteil von Nutella. Nach Nüssen folgt dann Magermilchpulver, fettarmer Kakao, Soja-Lecithine (um das ganze geschmeidig zu machen) und Vanillin fürs Aroma.

Verbraucherzentrale_PR Die Hauptbestandteile von Nutella auf einen Blick

Die Schoko-Creme müsste daher eigentlich in "Zucker-Palmöl-Aufstrich" umbenannt werden. Das Problem: Zucker und Palmöl wirken sich negativ auf deine Gesundheit und auf die Umwelt aus.

Zucker: der heimtückische Hauptbestandteil von Nutella

Unglaublich, aber wahr: Im Vergleich zu einer Liter-Flasche Cola enthält ein Glas Nutella doppelt so viel Zucker, nämlich sage und schreibe 78 Stück Würfelzucker. Der Mehrwert für deinen Körper ist gleich null. Vielmehr schadet es dem Körper, denn ein zu hoher Zuckerkonsum führt zu gesundheitsschädlichen Auswirkungen, die nicht ignoriert werden sollten.

Neben Übergewicht sind Bluthochdruck und Diabetes die häufigsten Folgen, welche wiederum zu Arteriosklerose führen können: eine strukturelle Veränderung der Blutgefäße durch Ablagerungen von Fett und Kalk, auch Plaques genannt. Dies führt dazu, dass die Blutgefäße immer enger werden, wodurch eine Durchblutungsstörung entsteht. So wird das Risiko, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden, enorm erhöht.

Palmöl: schlecht für Gesundheit und Klima

Palmöl ist ein Naturprodukt – und ein beliebtes noch dazu. Auf dem Markt ist es das günstigste Öl und somit bei der Industrie sehr gefragt. Es ist aber nicht nur ein billiger Rohstoff, es hat auch hervorragende sensorische Eigenschaften, die in Aufstrichen zum Beispiel für eine leichte Streichfähigkeit sorgt.

Darum solltest du Palmöl-Produkte meiden

Ölpalmen können nur unter tropischen Bedingungen wachsen, wie in den Gebieten des Regenwalds. Aufgrund der steigenden Nachfrage von Palmöl wird immer mehr Regenwald abgeholzt, um Platz für weitere Plantagen zu schaffen. Dadurch wird der Lebensraum vieler Tier- und Pflanzenarten vernichtet. Darüber hinaus setzt die Rodung und der Anbau neuer Ölpalmen Unmengen an Kohlenstoff frei, welcher als Kohlendioxid (CO2) den Klimawandel beschleunigt.

Nutella_-4-PM-production Mit unserem Rezept brauchst du nie wieder Nachschub an Nutella zu kaufen

Auch der gesundheitliche Aspekt darf nicht außen vor gelassen werden. So kann der Verzehr von Palmöl das Risiko einer Krebserkrankung erhöhen, da bei der Verarbeitung unter Hitzeeinwirkung krebserregende Stoffe entstehen können. Des Weiteren erhöhen die gesättigten Fettsäuren die Blutfettwerte, wodurch das Diabetes-Risiko steigt.

Mach um Palmöl und Zucker am besten einen großen Bogen. Deswegen musst du jedoch nicht auf Schokocreme zum Frühstück verzichten. Die Lösung: gesunde Nuss-Nougat-Creme selber machen!

Nutella-Ersatz selber machen: die einfachsten Rezepte der Welt

Nuss-Nougat-Creme zu Hause selber zu mixen, ist im Grunde genauso einfach, wie ein Glas im Supermarkt zu kaufen. Vorausgesetzt, du hältst dich sich an unsere Rezepte. Das Besondere daran: Im Gegensatz zu anderen Rezepten benötigst du weder einen teuren Hochleistungsmixer, noch einen Food Processor. Alles, was du brauchst, hast du entweder bereits zuhause, oder du kannst die Zutaten im Supermarkt nebenan oder in einer Drogerie besorgen. Somit steht den schnellsten und gesündesten Nutella-Alternativen nichts im Wege.

Nuss-Nougat-Creme mit Haselnuss-Crunch

_nutella_Jiri-Hera Gesunde Nutella ist schnell selbst gemacht

Zutaten für ein 300 Gramm Glas:

200 g braunes Mandelmus

2 EL Rapsöl

4 TL Puderzucker

4 TL Backkakao

30 g Haselnüsse

Das Mandelmus kannst du auch durch ein anderes Nussmus ersetzen, wie zum Beispiel Haselnussmus. Da diese eventuell bereits gesüßt sind, kann hierbei weniger oder kein Zucker hinzugefügt werden. Einen kleinen Haken gibt es allerdings: Die selbst gemachte Schoko-Nuss-Creme ist deutlich teurer, denn ein Glas Mandelmus ist nicht gerade preiswert.

Zubereitung:

Mandelmus und Rapsöl vermischen. Puderzucker und Backkakao unter ständigem Rühren hinzugeben, damit eine glatte Masse entsteht. Haselnüsse hacken und in einer beschichteten Pfanne ohne Öl für wenige Minuten rösten. Je größer die Haselnüsse, desto crunchiger die Creme. Die noch warmen Nüsse unter die Creme geben, verrühren und danach kühl stellen. Fertig!

Nuss-Nougat-Creme mit Zartbitter-Schokolade

Chursina Viktoriia / Shutterstock.com Nutella mit Zartbitter-Schokolade

Zutaten für ein 500 Gramm Glas:

150 g Milch

80 g Puderzucker

150 g Zartbitter-Schokolade

2 TL Backkakao

100 g gemahlene Haselnüsse

40 g Butter

Zubereitung:

Milch und Zucker in einen Topf geben und vorsichtig aufkochen. Butter und Schokolade hinzufügen und schmelzen lassen. Zuletzt die gemahlenen Haselnüsse unterrühren. Wenn die Creme abkühlt dickt sie noch etwas an. Kalt stellen und genießen!

Fazit: Selbst gemachter Nutella-Ersatz darf in keiner Küche fehlen

Unsere gesunden Nutella-Alternativen sind im Handumdrehen fertig und gelingen wirklich jedem. Durch den Verzicht von Palmöl und die Reduzierung des Zuckers freut sich nicht nur deine Gesundheit, sondern auch das Klima. Und das schlechte Gewissen nach dem Genuss bleibt aus.