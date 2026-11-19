Du packst die Stange, ziehst dich hoch und zählst. Aber was bedeutet deine Zahl eigentlich: ordentlich fürs Gym – aber auch genug für die US-Marines? Deren Fitnessprüfung liefert nämlich einen ziemlich konkreten Maßstab.

Die erste Überraschung: Für das Minimum brauchst du keine 20 Klimmzüge. Zwischen Mindestanforderung und voller Punktzahl liegt allerdings reichlich Luft nach oben.

So viele Klimmzüge verlangen die Marines Im Physical Fitness Test, kurz PFT, bewerten die Marines die Klimmzugleistung nach Alter. Für Männer gelten laut offizieller Bewertungstabelle folgende Wiederholungszahlen:

Bist du beispielsweise 34, reichen 5 gültige Wiederholungen für die Mindestpunktzahl in dieser Disziplin. Für 100 Punkte brauchst du 23. Mit 44 liegt die Spanne zwischen 5 und 20 Wiederholungen.

Damit ist die Ausgangsfrage schnell beantwortet: Zwischen 21 und 45 Jahren schaffst du mit 5 sauberen Klimmzügen das Minimum der Klimmzugdisziplin. Die volle Punktzahl verlangt je nach Altersgruppe 18 bis 23 Wiederholungen.

Diese Zahlen sind festgelegte Prüfungsanforderungen, keine Durchschnittswerte von Männern deines Alters. Du vergleichst dich also mit einer militärischen Messlatte, nicht mit dem typischen Besucher deines Fitnessstudios.

Ausführung: Zählt dein Klimmzug überhaupt? Die Zahl ist nur die halbe Geschichte. Bei den Marines zählt eine Wiederholung erst, wenn du aus dem Hang so hoch kommst, dass dein Kinn über der Stange ist, und anschließend die Arme wieder vollständig streckst.

Für deinen Selbstcheck gelten diese entscheidenden Regeln:

Starte ruhig im Hang, mit vollständig gestreckten Armen. Die Füße berühren weder den Boden noch eine Aufstiegshilfe. Ziehe dich hoch, bis dein Kinn über der Stange ist. Das Kinn darf nicht auf der Stange abgelegt werden. Senke dich zurück, bis die Arme wieder vollständig gestreckt sind. Kein unterstützendes Kicken, Schwingen oder Kipping. Die Beine dürfen gestreckt oder angewinkelt sein; die Knie bleiben unterhalb der Taille. Sammle die Wiederholungen in einem Durchgang. Der Klimmzugtest hat kein festes Zeitlimit. Ein Detail dürfte manchen überraschen: Sowohl Obergriff als auch Untergriff sind erlaubt. Deine Handflächen dürfen also von dir weg oder zu dir zeigen. Du musst den Vergleich nicht zwingend mit dem Obergriff machen.

So machst du den Check zu Hause oder im Gym Nutze eine sicher befestigte Stange mit ausreichend Bodenfreiheit. Wärme dich vor dem Versuch auf und teste nicht direkt nach einem anstrengenden Rückentraining. Bei Schmerzen brichst du ab.

Lass möglichst jemanden mitzählen und auf die vollständigen Wiederholungen achten. Allein hilft eine seitliche Videoaufnahme: Ob die Arme unten wirklich gestreckt waren, lässt sich hinterher ehrlicher beurteilen als mitten im letzten Klimmzug.

Notiere deine Zahl, den Griff und das Datum. Wenn du später erneut testest, nutze dieselbe Ausführung und möglichst ähnliche Bedingungen. So vergleichst du nicht nur deinen Punktestand mit einer Tabelle, sondern auch deine Leistung mit deinem letzten Versuch.

PULL-UP-TIPPS: So verbesserst du deinen Klimmzug-Wert- Liegt deine Zahl unter dem Minimum deiner Altersgruppe, nimm diese Wiederholungszahl als erstes konkretes Ziel.

- Erreichst du das Minimum, aber noch nicht die Höchstwertung, setze dir zunächst eine zusätzliche saubere Wiederholung als nächste Marke.

- Schaffst du die Zahl für 100 Punkte, prüfe per Video oder mit einer zweiten Person, ob alle Wiederholungen dem Teststandard entsprechen.

Minimum geschafft heißt noch nicht: Marines-Test bestanden Mit der Mindestzahl hast du die Anforderung dieser einen Disziplin erreicht. Der vollständige PFT umfasst außerdem eine Plank und einen Lauf über 3 Meilen, also rund 4,8 Kilometer. Auch die weiteren Disziplinen und die Gesamtwertung müssen passen.

Für die Oberkörperdisziplin gibt es alternativ Liegestütze. Dort sind allerdings höchstens 70 statt 100 Punkte möglich. Die Marines belohnen Klimmzüge im Punktesystem also stärker.