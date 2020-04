Haarschnitt selber machen 3 einfache Anleitungen, um sich selbst die Haare zu schneiden

Während Frauen mit langen Haaren jetzt einfach wachsen lassen können, ist das Öffnungsverbot von Friseuren für Männer eine größere Herausforderung. Kurzhaarschnitte müssen schlicht und ergreifend alle paar Wochen geschnitten werden, damit sie in Form bleiben.

Viele Männer verspüren deshalb schon nach zwei bis drei Wochen das Verlangen, wieder nachzuschneiden. Meist sind es die Koteletten und die kleinen Härchen im Nacken, die einen sonst noch passablen Haarschnitt ungepflegt erscheinen lassen.

Das Deckhaar selbst zu schneiden, ist echt kompliziert. Lass es am besten sein. Aber mit etwas Geschick – und vielleicht einer helfenden Hand – kannst du die Seiten und deine Nackenhaare zu Hause kürzen und deinen nächsten Friseurtermin noch etwas hinauszögern

Was du brauchst, um die Haare selbst zu schneiden:

Besonders wichtig für einen gelungenen Haarschnitt ist das Equipment. Was du jetzt brauchst, ist eine Haarschneidemaschine. Der Trimmer für Bart und Körperhaare geht auch. Wichtig ist vor allem, dass das Gerät mehrere Aufsätze hat, damit du später mit unterschiedlichen Längen arbeiten kannst. Diese Geräte sind gut dafür geeignet:

Damit dein DIY-Haarschnitt nicht in die Hose geht, solltest du dich vor einen Spiegel stellen und direkt hinter dir einen zweiten Spiegel positionieren. So siehst du dich von allen Seiten und gehst sicher, dass du keine Strähne auslässt. Alles bereit? Dann kann’s ja losgehen:

So trimmst du alleine die Koteletten

Trimme deinen Bart wie gewohnt Setze einen etwa einen Zentimeter langen Scheraufsatz auf deinen Rasierer Trimme jetzt die Koteletten mit kurzen Aufwärtsbewegungen (wie im Video unten) Anschließend den Trimmaufsatz entfernen Ein Ohr herunterklappen und die Haare ringsum in einer Rundung kürzen Auf der anderen Seite wiederholen Gerade in den Spiegel gucken Den Rasierer waagerecht halten und die Koteletten auf die Wunschlänge kürzen, fertig!

So rasierst du dir selbst den Nacken aus

Kämme alle Haare am Hinterkopf glatt nach unten Stelle dir eine imaginäre Linie vor, an der dein Haar enden soll Genau auf der Höhe Mit dem Rasierer in der Mitte des Nackens rasieren Die rasierte Stelle gilt jetzt als Referenzpunkt Tipp:Lieber erstmal nur ein wenig kürzen und eventuell nacharbeiten, als den Rasierer direkt zu hoch anzusetzen. Unterhalb der Schnittkante mit einem Trocken- oder Nassrasierer die Härchen, die jetzt noch herausstehen und stören, abrasieren, fertig!

So rasierst du dir selbst den Kopf

Überlege dir vorher, wie kurz deine Haare werden sollen. Taste dich langsam heran und starte zunächst mir einem längeren Aufsatz. Kürzen kannst du immer noch. Gut zu wissen: Bei allem, was kürzer als etwa zehn Millimeter ist, schimmert die Kopfhaut durch. Das kommt also schon dem Look einer Glatze nahe.

Du willst dir den Kopf rasieren? So geht's

Rasiere dein Haar unbedingt im trockenen Zustand. Nass ist es zu weich und der Rasierer kann es nicht so gut greifen. Beginne am Oberkopf und schere die Haare gegen den Strich, also gegen die Wuchsrichtung – von der Stirn in Richtung Hinterkopf. Im Nacken rasierst du von unten nach oben. Die Seiten rasierst du schräg von vorne in Richtung des Hinterkopfs. Wichtig: Nacken und Seiten sollten ein wenig kürzer sein als der Oberkopf. Sind alle Haare auf einer Länge, wirkt der Kopf rund. Sind die Seiten kürzer, macht das den Schnitt markanter und professioneller - es sieht aus, als wärst du beim Friseur gewesen.

Wenn du keinen komplizierten neuen Schnitt haben willst, kannst du deine Haare auch zu Hause schneiden. Was du dafür brauchst und wie du dabei vorgehen solltest, weißt du jetzt. Dabei solltest du immer daran denken: Lieber erstmal zu wenig abschneiden, als direkt übermütig zu werden.