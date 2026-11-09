Wie viele Liegestütze sollte ein fitter Mann schaffen?

Runter, hoch, zählen – einfacher als mit Liegestützen lässt sich Fitness kaum testen. Nur sagt dir die Zahl auf deinem Timer zunächst erstaunlich wenig. Interessant wird sie erst, wenn du weißt, womit du sie vergleichen kannst.

So viele Liegestütze schaffen Männer in deinem Alter Einen aktuellen Anhaltspunkt liefert eine 2025 veröffentlichte Studie in Frontiers in Sports and Active Living. Die Teilnehmer hatten maximal 1 Minute Zeit für ihre Push-ups. So viele Wiederholungen schafften die Männer im Durchschnitt:

20-29 Jahre: rund 27 Liegestütze

30-39 Jahre: rund 28 Liegestütze

40-49 Jahre: rund 25 Liegestütze

50-59 Jahre: rund 21 Liegestütze Damit hast du deinen ersten Reality-Check: In den untersuchten Altersgruppen lag der Durchschnitt zwischen rund 21 und 28 sauberen Wiederholungen. Schaffst du 30, liegst du damit über allen 4 Mittelwerten dieser Stichprobe.

Die Schwächen der Studie Bevor du aus diesen Werten deine persönliche Fitnessnote errechnest: Insgesamt nahmen lediglich 152 Erwachsene teil, darunter 81 Männer. Die einzelnen Altersgruppen waren entsprechend klein, zudem stammten die Teilnehmer aus einer nicht repräsentativen Stichprobe von Google-Mitarbeitenden aus der San Francisco Bay Area. Eine wissenschaftliche Norm à la "Mit 40 musst du 25 Push-Ups schaffen" lässt sich daraus nicht ableiten.

Ganz wertlos ist der Blick auf die Zahlen trotzdem nicht. Männer mit besserer Push-Up-Leistung hatten in der Untersuchung häufig auch eine höhere Griffkraft. Ein guter Liegestütz-Wert macht dich noch nicht zum Allround-Athleten. Er verrät aber durchaus etwas über deine Kraftausdauer im Oberkörper.

Warum ausgerechnet 40 Liegestütze berühmt wurden Wenn rund 21 bis 28 Wiederholungen in der aktuellen Untersuchung durchschnittlich waren, woher kommt dann diese ominöse 40, die in Fitness-Rankings immer wieder auftaucht?

Die Spur führt zur viel zitierten Untersuchung mit 1.104 männlichen US-Feuerwehrleuten, die über rund 10 Jahre begleitet wurden. Männer, die beim Ausgangstest mehr als 40 Liegestütze schafften, hatten während dieser Zeit deutlich weniger kardiovaskuläre Ereignisse als diejenigen, die höchstens 10 Wiederholungen schafften.

40 knacken, Herzrisiko abgehakt? Schön wär`s.

40 Push-ups sind kein Herzschutz-Code. Die Studie fand einen Zusammenhang, bewies aber nicht, dass Liegestütze selbst dafür verantwortlich waren. Dazu kommt: Untersucht wurden berufstätige Feuerwehrmänner – körperlich aktive Männer also, nicht der typische Querschnitt der männlichen Bevölkerung.

Interessant ist deshalb weniger die 40 als magische Schwelle. Spannender ist die grundsätzliche Erkenntnis dahinter: Offenbar kann selbst ein simpler Liegestütz-Test mehr über deine körperliche Leistungsfähigkeit verraten, als die Übung zunächst vermuten lässt. Ein medizinisches Gütesiegel ist sie nicht.

Mach den 60-Sekunden-Check Jetzt zählt nicht mehr die Statistik, sondern deine Zahl.

Hände etwa schulterbreit aufsetzen, den Körper vom Kopf bis zu den Fersen stabil halten. Oben streckst du die Ellenbogen vollständig, unten beugst du sie mindestens 90 Grad.

Die Brust nähert sich dabei bis auf etwa 5 cm dem Boden. Hüfte absacken lassen, nur halb runtergehen oder sich irgendwie zur nächsten Wiederholung schlängeln? Bringt vielleicht eine schönere Zahl, aber keinen besseren Test.

Timer auf 60 Sekunden, los.

Willst du deine Zahl mit den Studienwerten vergleichen, solltest du möglichst nach demselben Standard testen. Eine Wiederholung ist schließlich nur dann vergleichbar, wenn auch die Spielregeln vergleichbar sind.

Noch wertvoller wird der Check, wenn du beim nächsten Mal die Konkurrenz wechselst: Anstatt dich dauerhaft mit Männern aus einer Studie zu messen, trittst du gegen dich selbst an. Wiederhole den Test nach einigen Trainingswochen mit derselben Technik und Zeitvorgabe.

Notiere deine Wiederholungszahl und das Datum – idealerweise auch, ob du den Test frisch oder nach einem Workout gemacht hast. So wird aus einer Momentaufnahme ein persönlicher Fortschrittsmarker.

Warum 30 Push-Ups nicht für jeden dasselbe bedeuten Eine Sache kann allerdings selbst der sauberste Vergleich nicht ausgleichen: Ein Push-Up ist kein standardisiertes Hantelgewicht. Du bewegst deinen eigenen Körper. Ein 90-Kilo-Mann muss bei jeder Wiederholung mehr Masse bewegen als einer mit 70 Kilo. Körperproportionen, Technik und Trainingserfahrung verändern die Aufgabe zusätzlich.

Die Zahl auf dem Timer ist deshalb immer auch eine Leistung relativ zu deinem eigenen Körper. Vor allem Brust, Trizeps und Schultern müssen Wiederholung für Wiederholung arbeiten, während dein Rumpf dafür sorgt, dass aus dem Push-Up keine Wellenbewegung wird. Genau diese Kraftausdauer deines Oberkörpers testest du.

Ob du außerdem 10 Kilometer laufen kannst, schwere Squats bewegst, explosiv sprintest oder mit den Fingern an deine Zehen kommst? Darüber schweigen selbst 40 perfekte Wiederholungen.

FAQ: So ordnest du deine Liegestütz-Leistung ein Sind 20 Liegestütze gut? Das hängt unter anderem von Alter, Körpergewicht, Technik und Testdauer ab. In der aktuellen Studie schafften 50- bis 59-jährige Männer durchschnittlich rund 21 Wiederholungen innerhalb von 1 Minute, die jüngeren Gruppen etwa 25 bis 28. 20 saubere Wiederholungen sind damit durchaus eine brauchbare Leistung – als allgemeine Soll-Zahl taugt der Wert aber nicht. Sind 40 Liegestütze viel? Ja, gemessen an den aktuellen Vergleichsdaten sind 40 saubere Push-Ups innerhalb einer Minute eine starke Leistung: Sie liegen deutlich über den Durchschnittswerten aller untersuchten männlichen Altersgruppen. Zum universellen Eintrittsticket in den Club der "sehr fitten Männer" werden sie dadurch allerdings nicht. Wie viele Liegestütze sollte ein Mann mit 40 schaffen? Eine wissenschaftlich verbindliche Zahl gibt es nicht. Die 40- bis 49-jährigen Männer der Studie von 2025 schafften im Durchschnitt rund 25 Liegestütze innerhalb von 1 Minute. Wenn du wissen willst, wo du ungefähr stehst, sind die 25 ein brauchbarer Vergleichswert. Wichtiger für deinen Trainingsfortschritt ist allerdings, ob du deine eigene Zahl mit der Zeit steigern kannst.