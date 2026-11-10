Trotz Bankdrücken wächst deine Brust kaum? Diese 3 Tipps helfen

Du trainierst regelmäßig deine Brust, gibst alles beim Bankdrücken, Schrägbankdrücken und am Butterfly-Gerät. Trotzdem tut sich optisch wenig? Dann musst du nicht gleich deinen gesamten Trainingsplan über den Haufen werfen. Oft lohnt es sich, drei Stellschrauben genauer unter die Lupe zu nehmen.

Denn für den Muskelaufbau zählt nicht nur, welche Übungen du machst. Entscheidend ist auch, wie du sie ausführst, wie viele anspruchsvolle Sätze du pro Woche absolvierst und ob du deine Leistung langfristig steigerst. Hier sind 3 clevere Quick-Fixes für die Stagnation auf der Bench.

1. Quick-Fix: Verkürze nicht den Bewegungsumfang! Immer mehr Gewicht auf der Hantel sieht beeindruckend aus, bremst dich aber an einer entscheidenden Stelle aus. Wenn du deswegen nämlich nur noch kurze Teilwiederholungen schaffst und nur die letzten Zentimeter bis zur Streckung der Arme bewegst, lässt du einen großen Teil des Bewegungswegs aus.

Senke die Hantel kontrolliert ab und führe die Bewegung so weit aus, wie du sie schmerzfrei und mit stabiler Schulterposition beherrschst. Beim klassischen Bankdrücken bedeutet das in der Regel, die Stange in Richtung Brust abzusenken. Bei Kurzhanteln oder am Brustdrückgerät kann der Bewegungsweg individuell etwas anders aussehen. Entscheidend ist, dass du nicht aus Ehrgeiz tiefer gehst, als deine Schultergelenke es zulassen.

Wenn du die Brust über einen größeren Bewegungsweg trainierst und sie auch in einer stärker gedehnten Position belastest, kann das vorteilhaft sein, wie auch eine Studie im Journal of Strength and Conditioning Research nahelegt.

Kurz gesagt: Verkürze deine Wiederholungen nicht einfach, um mehr Gewicht bewegen zu können. Nutze einen kontrollierten, für dich schmerzfreien Bewegungsumfang und achte darauf, dass du nicht nur den oberen Teil einer Übung trainierst.

2. Quick-Fix: Mach mehr anspruchsvolle Sätze! Drei Brustübungen im Trainingsplan klingen zunächst nach viel. Entscheidend ist aber, wie viele anspruchsvolle Arbeitssätze du damit tatsächlich pro Woche absolvierst. Aufwärmsätze zählen dabei nicht mit. Wenn du deine Brust insgesamt nur mit wenigen Arbeitssätzen belastest, kann der Trainingsreiz für weiteres Muskelwachstum zu gering ausfallen.

Wie viel Volumen sinnvoll ist, hängt unter anderem von deinem Trainingsstand und deiner Erholungsfähigkeit ab. Eine Übersichtsstudie des ACSM kommt zu dem Ergebnis, dass für die Muskelhypertrophie ein höheres Trainingsvolumen vorteilhaft ist. Als Orientierung nennt die Auswertung mindestens etwa 10 Sätze pro Muskelgruppe und Woche.

Rund 10 anspruchsvolle Arbeitssätze für die Brust pro Woche sind ein sinnvoller Orientierungswert, aber keine magische Mindestzahl, die für jeden gilt. Wenn du bisher deutlich darunterliegst, kannst du dein Volumen schrittweise erhöhen. Achte dabei darauf, dass du die Sätze mit guter Technik und ausreichend hoher Anstrengung absolvierst. Du kannst dein Brusttraining bei Bedarf auf zwei Einheiten pro Woche verteilen. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn deine Leistung in einer langen Trainingseinheit deutlich nachlässt. Zwingend notwendig ist die Aufteilung aber nicht: Wenn das wöchentliche Volumen gleich bleibt, hat die Trainingshäufigkeit allein keinen gesicherten zusätzlichen Effekt auf das Muskelwachstum.

3. Quick-Fix: Steigere immer mal wieder deine Belastung! Wenn du seit Monaten dieselben Gewichte mit denselben Wiederholungszahlen bewegst, solltest du prüfen, ob dein Training überhaupt noch anspruchsvoller wird. Deine Muskeln passen sich an Belastungen an. Damit du langfristig Fortschritte machst, muss der Trainingsreiz mit deiner Leistungsfähigkeit mitwachsen. Das Prinzip dahinter heißt progressive Überlastung (progressive Overload). Es muss nicht immer mehr Gewicht sein. Du kannst die Belastung auch steigern, indem du mit demselben Gewicht mehr saubere Wiederholungen schaffst. Wichtig ist, dass du deine Leistung über die Zeit nachvollziehbar entwickelst.

Ein einfaches Beispiel: Du absolvierst beim Bankdrücken drei Sätze mit jeweils 8 bis 12 Wiederholungen. Schaffst du mit einem Gewicht in allen drei Sätzen 12 kontrollierte Wiederholungen und hättest noch etwa zwei weitere geschafft, kannst du beim nächsten Training das Gewicht leicht erhöhen. Die Wiederholungszahl sinkt dann zunächst wieder und steigt mit der Zeit erneut an.

Du musst dabei nicht jeden Satz bis zum völligen Muskelversagen bringen: Die ACSM-Auswertung von 2026 kommt zu dem Schluss, dass Training bis zur momentanen Erschöpfung für Muskelwachstum nicht grundsätzlich notwendig ist. Entscheidend ist eine ausreichend hohe Anstrengung und eine langfristig gesteigerte Belastung.