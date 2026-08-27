5 Brustübungen, die auch ohne schwere Gewichte richtig brennen

Schweres Bankdrücken gilt als Klassiker für den Brustaufbau. Doch nicht immer sind maximale Gewichte möglich oder sinnvoll – etwa beim Training zuhause, auf Reisen oder wenn Schultern und Ellenbogen entlastet werden sollen.

Mit den richtigen Übungen kannst du trotzdem starke Reize setzen. Entscheidend sind dann vor allem Kontrolle, Bewegungsumfang und Spannung in der Brustmuskulatur.

Warum Muskelspannung oft wichtiger ist als das Gewicht Viele Trainierende setzen beim Brusttraining vor allem auf immer mehr Gewicht. Tatsächlich entsteht Muskelaufbau jedoch vor allem auch durch ausreichend Spannung in den Muskelfasern. Studien zeigen, dass Muskelwachstum sowohl mit schweren als auch mit moderaten Gewichten möglich ist, solange die Muskulatur ausreichend belastet wird und die Sätze nahe ans Muskelversagen geführt werden. Entscheidend sind dabei Faktoren wie Bewegungsumfang, kontrollierte Ausführung und die Zeit unter Spannung.

Infobox: Was bedeutet "Time under Tension"?Unter "Time under Tension" versteht man die Zeit, während der ein Muskel innerhalb eines Satzes aktiv arbeitet. Langsame Wiederholungen und kontrollierte Bewegungen verlängern diese Belastungsdauer und können den Trainingsreiz erhöhen.

5 Brustübungen, die auch ohne schwere Gewichte Muskelaufbau fördern Die folgenden Übungen empfiehlt Justin Lienhard, Kraftcoach, ehemaliger Army Ranger und Gründer von Misfit Strength. In einem aktuellen Instagram-Beitrag zeigt er 5 Bewegungen, die besonders viel Spannung auf die Brustmuskulatur bringen sollen, ohne dass dafür maximale Gewichte notwendig sind.

Sein Ansatz: Mehr Dehnung, mehr Kontrolle und mehr einseitige Belastung statt einfach nur mehr Gewicht auf die Hantel zu packen. Dadurch fühlen sich selbst moderate Gewichte deutlich schwerer an und die Brustmuskulatur wird intensiv gefordert.

1. High-Incline-Dumbbell-Fly Bei dieser Übung stellst du die Rückenlehne der Schrägbank deutlich steiler ein als bei klassischen Flys (etwa 60 bis 75 Grad). Dadurch arbeitet vor allem der obere Teil der Brustmuskulatur.

So führst du die Übung aus:

Lege dich mit je einer Kurzhantel auf eine steile Schrägbank. Strecke die Arme über der Brust aus, die Handflächen zeigen zueinander. Beuge die Ellenbogen leicht und halte diesen Winkel während der gesamten Bewegung. Senke die Hanteln langsam seitlich ab, bis du eine deutliche Dehnung in der Brust spürst. Führe die Hanteln anschließend kontrolliert wieder über der Brust zusammen. Darauf kommt es an: Gehe nicht zu schnell nach unten. Die Dehnung in der unteren Position sorgt für einen Großteil des Trainingsreizes.

2. Landmine-Push-Up-Fly Diese Übung kombiniert einen Liegestütz mit einer Fly-Bewegung und fordert zusätzlich die Schulterstabilität.

So führst du die Übung aus:

Klemme eine Langhantel in einer Landmine-Halterung oder in einer Raumecke fest. Greife das freie Ende der Hantel mit einer Hand. Gehe in eine Liegestützposition. Senke den Oberkörper kontrolliert ab. Drücke dich nach oben und führe die Hand gleichzeitig leicht vor und über die Körpermitte. Darauf kommt es an: Die Brust arbeitet nicht nur beim Drücken, sondern auch beim Heranführen des Arms zur Körpermitte.

3. Einarmiger Dip Ein klassischer Dip wird hier deutlich anspruchsvoller, weil eine Seite mehr Last übernehmen muss.

So führst du die Übung aus:

Stütze dich an Dip-Barren ab. Verlagere das Körpergewicht bewusst stärker auf eine Seite. Senke den Körper langsam ab, bis die Oberarme ungefähr parallel zum Boden sind. Drücke dich wieder nach oben. Das freie Bein kann leicht angehoben werden, um die Belastung zusätzlich zu erhöhen. Darauf kommt es an: Je stärker du das Gewicht auf einen Arm verlagerst, desto mehr Arbeit muss die Brust dieser Seite übernehmen.

4. Bear-Crawl-Deficit-Push-Up Durch die erhöhte Handposition entsteht ein größerer Bewegungsradius als bei normalen Liegestützen.

So führst du die Übung aus:

Stelle die Hände auf zwei Kurzhanteln oder Liegestützgriffe. Hebe die Knie wenige Zentimeter vom Boden ab. Halte den Rücken gerade und den Rumpf angespannt. Senke die Brust möglichst tief zwischen die Hanteln. Drücke dich kontrolliert wieder nach oben. Darauf kommt es an: Durch die größere Bewegung wird die Brust stärker gedehnt als bei normalen Liegestützen.

5. L-Sit-Ring-Dip Diese fortgeschrittene Variante kombiniert Brusttraining mit intensivem Core-Training.

So führst du die Übung aus:

Stütze dich auf Gymnastikringen ab. Strecke beide Beine waagerecht nach vorn aus, sodass dein Körper ein "L" bildet. Halte diese Position während der gesamten Übung. Senke dich langsam in den Dip ab. Drücke dich wieder nach oben. Darauf kommt es an: Die instabilen Ringe zwingen Brust, Schultern und Rumpf permanent zur Stabilisationsarbeit.

Die Übungen im Überblick Die folgende Tabelle zeigt die Schwerpunkte der einzelnen Übungen auf einen Blick:

Nicht jede Übung eignet sich für jedes Trainingslevel. Während Flys und Deficit-Push-ups für viele Trainierende umsetzbar sind, verlangen einarmige Dips oder Ring-Dips bereits viel Kraft und Kontrolle.

Für wen leichtes Brusttraining besonders sinnvoll sein kann Schwere Gewichte bleiben ein wichtiger Bestandteil für Kraft- und Muskelaufbau. Trotzdem gibt es viele Situationen, in denen Übungen mit moderaten Lasten eine sinnvolle Alternative oder Ergänzung darstellen. Das gilt etwa für das Training zuhause, auf Reisen oder in Phasen, in denen keine voll ausgestattete Hantelbank zur Verfügung steht.

Auch bei empfindlichen Schultern oder Ellenbogen können kontrollierte Übungen mit geringerem Gewicht angenehmer sein als schweres Bankdrücken. Darüber hinaus eignen sich solche Varianten hervorragend, um die Muskelansteuerung zu verbessern, neue Trainingsreize zu setzen oder die Brustmuskulatur nach intensiven Kraftphasen gezielt zu fordern.

Gerade fortgeschrittene Trainierende können davon profitieren, wenn sie neben schweren Grundübungen regelmäßig Phasen mit mehr Bewegungsumfang und längerer Muskelspannung einbauen.

Die häufigsten Fehler beim Brusttraining mit leichten Gewichten Viele Trainierende bewegen leichte Gewichte zu schnell und verschenken dadurch Trainingspotenzial. Wer ohne hohe Lasten trainiert, sollte besonders auf eine kontrollierte Ausführung achten.

Vermeide deshalb:

Schwung holen

zu kurze Bewegungswege

unkontrolliertes Absenken

zu frühes Satzende

fehlende Körperspannung Gerade die langsame exzentrische Phase macht diese Übungen so effektiv.

FAQ: Häufige Fragen zum Brusttraining ohne schwere Gewichte Kann man ohne Bankdrücken eine große Brust aufbauen? Ja. Muskelaufbau entsteht durch ausreichend Trainingsreiz. Auch Flys, Dips, Liegestütze oder Kabelübungen können effektiv Muskulatur aufbauen. Wie nah sollte ich ans Muskelversagen trainieren? Bei leichteren Gewichten solltest du meist nur ein bis drei Wiederholungen vom Muskelversagen entfernt bleiben, um einen ausreichenden Wachstumsreiz zu setzen. Sind Liegestütze ausreichend für Muskelaufbau? Für Anfänger oft ja. Fortgeschrittene profitieren meist von anspruchsvolleren Varianten oder zusätzlichem Widerstand. Wie oft sollte ich die Brust trainieren? Für die meisten Männer sind zwei Brust-Einheiten pro Woche ein sinnvoller Richtwert. Sind schwere Gewichte für Muskelaufbau trotzdem überlegen? Schwere Gewichte bleiben ein wichtiger Baustein für Kraft- und Muskelaufbau. Die vorgestellten Übungen sind jedoch eine starke Ergänzung und können Phasen ohne schwere Lasten sinnvoll überbrücken.