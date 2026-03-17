Bulgarian Split Squat – einbeinige Power für Beine und Stabilität

Starke Beine allein reichen nicht – entscheidend ist, was passiert, wenn du auf einem Bein stehst. Häufig trainieren Männer gezielt Brust, Bizeps oder Schulter, während Unterkörper und Rumpfstabilität vernachlässigt werden. Das kann zu Dysbalancen und eingeschränkter Leistungsfähigkeit führen. Hier kommt der Bulgarian Split Squat ins Spiel – eine einbeinige Kniebeuge, die Kraft und Gleichgewicht vereint.

Mehr als bloßes Beintraining: wissenschaftlicher Hintergrund Eine aktuelle Studie veröffentlicht im Fachjournal BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation, untersuchte verschiedene Varianten des Bulgarian Split Squats, darunter auch Suspension-Varianten (bei denen der hintere Fuß in Schlaufen aufgehängt ist und zusätzliche Instabilität erzeugt).

Das Ergebnis: Die Aktivierung der Rumpfmuskulatur war bei einbeinigen, instabilen Varianten signifikant höher als bei klassischen Split Squats mit beiden Füßen am Boden.

Was bedeutet das für deinen Trainingseffekt? Einbeinige Übungen wie der Bulgarian Split Squat setzen im Vergleich zur klassischen, beidbeinigen Kniebeuge andere Trainingsreize. Während bei bilateralen Kniebeugen beide Beine gleichzeitig arbeiten und Kraftunterschiede oft unbemerkt ausgeglichen werden, fordert die einbeinige Variante jede Seite separat.

Dadurch werden Muskelkraft, Stabilität und Rumpfkontrolle gezielt pro Bein trainiert. Bestehende Seitenunterschiede werden sichtbar und können gezielt korrigiert werden. Das verbessert die funktionelle Leistungsfähigkeit und sorgt im Sport sowie im Alltag für mehr Stabilität und Belastbarkeit.

Praxis‑Checkliste: Bulgarian Split Squat richtig ausführen Technik-Tipps:

Vorderen Fuß weit genug vorn platzieren, hinteres Bein auf einer Bank oder Erhöhung ablegen

Knie des Standbeins darf nicht deutlich über die Fußspitze hinausragen

Haltung aufrecht, nicht zu weit nach vorn gebeugt

Rumpf stabil halten, Schultern nach hinten

Bewegung kontrolliert: Abwärts bis etwa 90 Grad Kniebeugung, dann wieder hochdrücken Progression:

3 Sätze à 8–12 Wiederholungen pro Bein

Nach 4 Wochen: Gewicht erhöhen oder auf einbeinige Variante ohne Bank wechseln

Optional: Suspension-Straps für zusätzliche Instabilität und höhere Rumpfaktivierung Kombination für Core und Balance:

Side Plank oder Bird Dog direkt nach dem Split-Squat-Block ergänzen

Fördert tiefe Rumpfstabilität und Gleichgewicht auf beiden Körperseiten

FAQ: Die wichtigsten Fragen zum Bulgarian Split Squat für Männer Ist der Bulgarian Split Squat für Anfänger geeignet? Ja – vorausgesetzt, die Übung wird ohne Zusatzgewicht und mit sauberer Technik ausgeführt. Anfänger sollten zunächst die Bewegung kontrolliert erlernen und erst später Gewicht oder instabile Varianten ergänzen. Welche Muskeln werden hauptsächlich trainiert? Primär arbeiten Quadrizeps, Gesäßmuskulatur und hintere Oberschenkel. Zusätzlich werden die tiefe Rumpfmuskulatur, Hüftstabilisatoren und Gleichgewichtsmuskeln stark beansprucht. Was ist der Unterschied zwischen Bulgarian Split Squat und normalem Ausfallschritt? Beim Bulgarian Split Squat ist das hintere Bein erhöht abgelegt. Dadurch wird das vordere Bein stärker belastet, die Balanceanforderung steigt und die Rumpf- und Hüftstabilisatoren arbeiten intensiver. Wie oft sollte der Bulgarian Split Squat trainiert werden? 1- bis 2-mal pro Woche ist für die meisten Trainingspläne ideal. Entscheidend ist eine ausreichende Regeneration, da die einbeinige Belastung intensiv wirkt.