Farmer’s Walk – einfach tragen, viel gewinnen: Warum diese Trageübung dein Training smart ergänzt

Zwei schwere Koffer, weiter Weg zum Auto – und plötzlich merkst du: Das ist Training. Der Farmer’s Walk macht genau daraus eine Übung fürs Gym! Kein Schnickschnack, kein Pumpen, sondern Tragen, Gehen und damit deinen ganzen Körper trainieren.

Was ist der Farmer’s Walk? Laufen wie ein Bauer – das soll eine Krafttrainingsübung sein? Die Übung hat ihren Namen "Bauerngang" daher, weil Farmer traditionell schwer tragen mussten. Weil heutige Jobs oft Maschinen die schwere Arbeit übernehmen, müssen wir unseren Körper eben auf dem Gym-"Bauernhof" fordern.

Der Farmer’s Walk ist eine Loaded-Carry-Übung: Du trägst Gewichte über eine bestimmte Distanz. Meist Kurzhanteln, Kettlebells oder spezielle Farmer’s Handles. Ziel ist nicht Tempo, sondern Spannung halten und sauber gehen. Das trainiert deinen ganzen Körper.

Warum diese Übung mehr kann als nur Muskeln trainieren Der Farmer’s Walk wirkt dort, wo viele klassische Lifts aufhören, denn du trainierst nicht isoliert, sondern als System, indem vieles gleichzeitig passiert:

Griffkraft

Rumpfstabilität

Bein- und Oberschenkelmuskulatur

Haltung und Gangart

Alltagsfunktionen wie Tragen, Stabilisieren oder Aufrichten Das sagt die Wissenschaft zum Farmer's Walk Der Farmer's Walk ist eine Übung, bei der man schwere Gewichte über eine bestimmte Strecke trägt. In Studien wurde untersucht, ob das Muskelschäden verursachen kann, weil Gewichte und Belastung hoch sein können. Die Forschenden maßen Muskelkater, Anstrengung und Blutwerte.

Nach dem Training mit Gewicht fühlten sich die Teilnehmenden stärker belastet und hatten etwas mehr Muskelkater. Die Blutwerte zeigten aber keine echten Muskelschäden, und auch die Sprungkraft blieb gleich. Die Ergebnisse zeigen: Der Farmer’s Walk fühlt sich anstrengend an, ist aber sicher und kann Hüft- und Rumpfstabilität verbessern.

Technik-Checkliste – so trägst du richtig Set-up Gewichte stehen neben dir. Der Klassiker: Rechts und links das gleiche Gewicht, etwa Kettlebells oder Hanteln. Wähle eher schwere Gewichte.

Aufrecht aufnehmen, Rücken neutral

Schultern zurück, Rumpf aktiv, Blick nach vorn Durchführung 3 bis 4 Runden × 20 bis 30 m

Moderat bis schweres Gewicht

Gehe ruhig und aufrecht, pass auf, dass du nicht hin und her wackelst, sondern stabil im Rumpf bleibst und Schultern und Core aktivierst Variationen Einarmiger Carry oder Suitcase Carry: Dabei nimmst du das Gewicht nur mit einem Arm auf. Stabilisiere Core und Rumpfmuskulatur, damit du aufrecht bleibst und das Gewicht dich nicht auf einer Seite herunterzieht.

Kombination: Farmer’s Walk + Farmer’s Plank Warum das perfekt für Männertraining ist Viele Männer trainieren viel Druck und Zug, etwa Bankdrücken, Curls, Rows. Der Farmer’s Walk ergänzt das mit funktioneller Spannung, verbessert Körperhaltung, Rumpfstabilität und Griffkraft. Und macht dich auch stark für Dinge außerhalb des Gyms.

FAQ – Was du zum Farmer’s Walk im Training wissen solltest Was ist der Farmer’s Walk genau? Der Farmer’s Walk ist eine sogenannte Loaded-Carry-Übung. Dabei trägst du schwere Gewichte – meist Kurzhanteln oder Kettlebells – über eine festgelegte Distanz. Ziel ist nicht Geschwindigkeit, sondern Körperspannung, Stabilität und sauberes Gehen. Welche Muskeln trainiert der Farmer’s Walk? Die Übung beansprucht vor allem Griffkraft, Rumpf- und Hüftstabilisatoren, sowie Beine und die haltungsrelevante Muskulatur. Statt einzelne Muskeln isoliert zu trainieren, arbeitet der Körper als Ganzes. Ist der Farmer’s Walk sicher für Anfänger? Ja, sofern mit moderatem Gewicht begonnen wird und die Technik stimmt. Studien zeigen, dass die Übung zwar anstrengend ist, aber keine Hinweise auf strukturelle Muskelschäden liefert, wenn sie sauber ausgeführt wird. Wie oft sollte man Farmer’s Walks ins Training einbauen? Ein- bis zweimal pro Woche reicht aus, um von mehr Stabilität, Griffkraft und Alltagstauglichkeit zu profitieren. Besonders sinnvoll ist die Übung als Ergänzung zu klassischem Krafttraining.