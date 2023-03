Trainingsplan

Muskelaufbau für Männer ab 50

Inklusive 25% Rabatt auf unser digitales Ernährungscoaching - Gutscheincode im PDF

Trainingsplan

Kurzhanteln, Trainingsbank, Miniband & Widerstandsband nötig

4 verschiedene Workouts + Warm-up

27 Übungen in Bild und Video

36-Seiten-PDF, auf allen Geräten abrufbar

Je älter man wird, desto mehr gibt’s beim Krafttraining zu beachten: Muskeln aufzubauen und zu erhalten, kostet deutlich mehr Anstrengungen und Zeitaufwand als noch mit 20 oder 30 Jahren. Doch genau diesen Alterserscheinungen können wir durch gezieltes Krafttraining den Kampf ansagen. Genau dafür ist der Trainingsplan, den du in den Händen hältst, ausgerichtet. In diesem 8-Wochen-Plan erwarten dich speziell konzipierte Workouts, um deinem Muskelwachstum auch mit Ü50 noch einen Boost zu verpassen.

In den ersten 4 Wochen stehen zwei sich abwechselnde Ganzkörper-Workouts an. Das hat den Vorteil, dass du die entscheidenden Muskelgruppen mehrmals pro Woche trainieren kannst. Zeitgleich hast du so genügend Zeit zur Regeneration. Hast du in den ersten 4 Wochen ein solides Fundament gelegt, wird das Training in den Wochen 5 bis 8 etwas anspruchsvoller.

Muskeln erhalten, neue Muskulatur aufbauen, fit und beweglich bleiben und dem Körper dabei ausreichend Regeneration gönnen: Unser gezieltes und strukturiertes 8-Wochen-Programm bringt dich auch mit über 50 an dein Ziel – Starke Muskeln inklusive. Also, direkt durchstarten!