Frühlings-Stagnation: Der Trainingsfehler, den viele jetzt machen

Mehr Licht, mehr Schritte, mehr Motivation. Und plötzlich bewegst du im Gym weniger Gewicht als noch vor 4 Wochen. Frühlings-Stagnation ist kein Mythos. Sie ist oft ein Fehler in der Trainingssteuerung.

Der typische Fehler: Alle Regler gleichzeitig hochziehen Mit steigender Energie erhöhst du:

Satzvolumen

Trainingsfrequenz

Intensität

zusätzliche Cardio-Einheiten

Spontane Outdoor-Sessions Was logisch wirkt, kann für deinen Körper problematisch werden.

Leistungsentwicklung entsteht nicht durch maximale Belastung, sondern durch das richtige Verhältnis von Belastung und Erholung. Genau dieses Verhältnis kippt im Frühling häufig.

Die Übersichtsarbeit von Kellmann et al., 2018 im International Journal of Sports Physiology & Performance beschreibt klar: Entscheidend ist die Balance zwischen Gesamtbelastung und individueller Erholungsfähigkeit. Wird die Belastung schneller erhöht als die Regenerationskapazität, sinkt die Leistungsentwicklung – selbst bei strukturiertem Training.

Mehr Volumen bedeutet also nicht automatisch mehr Hypertrophie oder Kraftzuwachs.

Gesamtbelastung: Dein Körper zählt alles Dein Trainingsplan mag gleich geblieben sein. Dein Alltag nicht.

Im Frühling steigen oft unbemerkt:

tägliche Schrittzahl

Outdoor-Aktivitäten

Wochenend-Sport

soziale Termine

Schlafverschiebungen Für dein zentrales Nervensystem ist das alles Belastung.

Das Konsenspapier von Meeusen et al., 2013 definiert „non-functional overreaching“ als Folge kumulativer Belastung ohne ausreichende Regeneration. Nicht ein einzelnes hartes Workout ist das Problem – sondern die Summe vieler moderater Stressoren.

Typische Anzeichen:

stagnierende oder fallende Kraftwerte

ungewöhnlich hoher Ruhepuls

schlechter Pump

verlängerte Muskelkater-Phasen

gereizte Stimmung Das ist kein klassisches Übertraining. Aber es ist oft der Beginn eines Plateaus.

Warum dein Deload jetzt wichtiger ist als Progression Viele trainieren im Winter strukturiert – und verzichten im Frühling auf eine Entlastungsphase.

Das Problem: Ohne geplanten Deload fehlt dem Körper die Phase, in der Anpassung wirklich stattfindet.

Trainingslogik bedeutet:

Volumen progressiv steigern – nicht sprunghaft

Intensität nicht gleichzeitig mit Volumen maximieren

Geplante Entlastungswochen einbauen

Neue Outdoor-Belastung einkalkulieren Wenn du Hypertrophie-Volumen erhöhst und parallel dein Cardio-Pensum verdoppelst, konkurrieren Anpassungsprozesse.

Fortschritt braucht Überschuss an Regenerationskapazität – nicht nur Trainingsreiz.

Schlaf: Der limitierende Faktor im Frühling Längere Tage verändern Routinen. Mehr Abendtermine, späteres Einschlafen, weniger feste Strukturen.

Die Analyse von Fullagar et al., 2015 in Sports Medicine zeigt: Bereits moderate Einschränkungen der Schlafdauer beeinflussen Kraftleistung, Reaktionszeit und Regeneration messbar. Besonders betroffen sind intensive Trainingsreize.

Konkret bedeutet das:

Wenn du mehr trainierst, mehr unterwegs bist und weniger schläfst, reduzierst du genau die Ressource, die Anpassung ermöglicht.

Organic Media, Getty Images Du hast öfter mal kürzere Nächte oder wachst auf, ohne dich ausgeruht zu fühlen? Schlaf ist ein wichtiger Faktor für dein Training und könnte einer der Gründe sein, dass du Schwankungen bemerkst.

Frühling ist Aufbauphase – keine Peak-Phase Der größte Denkfehler: Der Frühling fühlt sich wie eine Leistungsphase an.

Physiologisch ist er eine Umstellungsphase.

Mehr Alltagsaktivität + steigende Trainingsbelastung = höhere Gesamtlast.

Wer hier aggressiv maximiert, riskiert:

Trainingsstagnation

unnötige Ermüdung

spätere Leistungsdellen im Sommer Kluge Steuerung bedeutet:

1 Variable erhöhen – nicht 3 gleichzeitig

Alltagsbewegung in die Wochenplanung einrechnen

Volumen moderat steigern

Intensität periodisieren

Schlaf bewusst stabilisieren Train smarter, nicht nur härter.

FAQ: Frühlings-Stagnation im Krafttraining Warum stagniert mein Krafttraining im Frühling? Oft steigt die Gesamtbelastung durch mehr Alltagsaktivität und zusätzliches Trainingsvolumen gleichzeitig. Ohne angepasste Regeneration entsteht ein Leistungsplateau. Ist das schon Übertraining? Nicht zwingend. Häufig handelt es sich um „non-functional overreaching“ – eine temporäre Überlastung durch kumulative Belastung ohne ausreichende Erholung. Soll ich im Frühling weniger trainieren? Nicht unbedingt weniger, aber strukturierter. Erhöhe nicht gleichzeitig Volumen, Intensität und Frequenz. Plane Deload-Phasen bewusst ein. Wie erkenne ich systemische Überlastung? Warnzeichen sind stagnierende Kraftwerte, erhöhter Ruhepuls, schlechter Schlaf und verlängerte Regenerationszeiten – trotz hoher Motivation.