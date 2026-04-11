Morgentraining vs. Abendtraining – Was wirkt besser?

Ob früh nach dem Aufstehen oder lieber nach Feierabend trainieren: Viele stehen vor der Frage, wann Sport am sinnvollsten ist. Während du dich morgens vielleicht noch müde fühlst und abends erschöpft bist, liefert die Forschung neue Erkenntnisse zur Frage, ob Morgen- oder Abendtraining besser ist.

Warum du abends oft leistungsstärker bist Sportwissenschaftler und Sportwissenschaftlerinnen untersuchen immer wieder, ob Training am Morgen oder Abend effektiver ist, mit teils unterschiedlichen Ergebnissen.

Eine Übersichtsarbeit von Chtourou und Souissi aus dem Jahr 2012 zeigt, dass es tatsächlich tageszeitliche Leistungsunterschiede gibt. Besonders bei anaeroben Belastungen wie Sprint, Schnellkraft oder intensiven Krafttests schneiden viele Probanden am späten Nachmittag oder Abend besser ab als am frühen Morgen.

Frühsport: So nutzt du den Morgen für dich Auch wenn viele Leistungsparameter abends höher sind, kann Morgentraining sehr effektiv sein – vor allem, wenn es regelmäßig stattfindet. Studien zeigen, dass sich der Körper an wiederkehrende Trainingszeiten anpasst.

Wer konsequent morgens trainiert, kann seine Leistungsfähigkeit zu dieser Tageszeit steigern.

Interessant ist, dass einige Parameter, wie arbeitsbasierte Herzfrequenztests oder bestimmte kognitive Kurzzeitgedächtnistests, ihre Tageshöchstwerte eher am Morgen erreichen. Das kann dir gerade bei technisch anspruchsvollen oder koordinativen Einheiten einen spürbaren Vorteil bringen.

Außerdem berichten viele Menschen, dass sie sich nach dem Frühsport mental wacher und strukturierter fühlen.

Abend vs. Morgen: Wann du wirklich mehr rausholst Unsere Leistungsfähigkeit folgt einem zirkadianen Rhythmus, also einer inneren 24-Stunden-Uhr. Laut der Studie Circadian variation in sports performance von Atkinson und Reilly aus dem Jahr 1996 erreichen Muskelkraft, Flexibilität und Schnellkraft häufig ihren Höhepunkt am frühen Abend.

Ein Grund dafür ist die ansteigende Körperkerntemperatur, die am späten Nachmittag ihr Maximum erreicht. Höhere Temperaturen verbessern die Elastizität der Muskeln und die Geschwindigkeit der Nervenleitung. Deshalb fühlen sich viele Sportler abends beweglicher, kräftiger und reaktionsschneller.

Das wirkt sich besonders bei intensiven Kraft- oder Intervalltrainings positiv aus.

Muskelaufbau ist keine Frage der Uhrzeit Entscheidend ist weniger die absolute Leistungsfähigkeit als deine persönliche Lebensrealität. Wenn du morgens zuverlässig trainierst und dich anschließend energiegeladen fühlst, spricht vieles für ein Training am Morgen.

Wenn du abends mental abschalten und körperlich Höchstleistungen abrufen kannst, spricht vieles für das Abendtraining. Dein Körper lernt durch Regelmäßigkeit, wann Leistung gefragt ist. Diese Anpassung an wiederkehrende Trainingszeiten ist ein zentraler Faktor der zirkadianen Rhythmik.

So passt du dein Krafttraining dem Biorhythmus an:

Chtourou und Souissi (2012) zeigen, dass es bei anaeroben Leistungen oft einen Vorteil bringt, am Abend zu trainieren. Doch bedeutet das automatisch mehr Muskelwachstum? Die Studie Effect of time-of-day-specific strength training on muscular hypertrophy in men von Sedliak et al. (2009) liefert eine differenzierte Antwort:

In der Untersuchung trainierten Männer über mehrere Wochen entweder morgens oder nachmittags.

Das Ergebnis: Beide Gruppen erzielten deutliche Zuwächse an Muskelmasse und Maximalkraft, ohne dass sich die Tageszeiten signifikant unterschieden. Muskelaufbau scheint also weniger von der Uhrzeit, als von der Qualität und Konstanz des Trainings abzuhängen.

FAQ: Die häufigsten Fragen zu Morgentraining versus Abendtraining Ist es besser morgens oder abends Krafttraining zu machen? Studien zeigen, dass Krafttraining am Morgen ebenso wie Krafttraining am Abend zu vergleichbaren Zuwächsen an Muskelmasse und Kraft führen kann. Ausschlaggebend sind dabei die Trainingsintensität, Progression und Regelmäßigkeit. Wer sich morgens leistungsfähig fühlt und konstant trainiert, kann ebenso gute Ergebnisse erzielen wie beim Krafttraining am Abend. Warum fühle ich mich abends oft stärker als morgens? Das hängt mit deinem zirkadianen Rhythmus zusammen. Körpertemperatur, Muskelkraft und Beweglichkeit erreichen bei vielen Menschen am späten Nachmittag oder frühen Abend ihren Höhepunkt. Dadurch fühlen sich intensive Einheiten wie Krafttraining oder Sprints häufig leistungsstärker an. Sollte ich immer zur gleichen Tageszeit trainieren? Ja, das kann sinnvoll sein. Der Körper passt sich an regelmäßige Trainingszeiten an und verbessert seine Leistungsfähigkeit genau zu diesem Zeitpunkt. Konstanz unterstützt also nicht nur deine Trainingsroutine, sondern auch die physiologische Anpassung.