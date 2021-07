Schulterschmerzen: So vermeidest du sie

Schulterschmerzen 5 Workout-Tricks für schmerzfreie Schultern

Mit Krafttraining stärkst du deinen Körper, du steigerst deine Fitness, förderst deine Gesundheit und erzielst eine stabile Haltung. Vorausgesetzt, du machst es richtig. Heißt, du achtest zum Beispiel auf die richtige Ausführung und wählst die Belastung so intensiv, dass sie zu deinem Trainingslevel passt. Denn Fehler begünstigen hier Schmerzen – und vor allem im Kraftsport sind die Schultern ziemlich verletzungsanfällig, weshalb es zu Schulterverletzungen kommen kann. Tipp: Hol dir den ultimativen Trainingsplan für starke, breite Schultern.

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung 8-Wochen-Plan Breite Schultern im Home-Gym Ganzkörper-Training mit Schulter-Fokus

nur Kurzhanteln, Klimmzugstange, Hantelbank nötig

für Einsteiger und Fortgeschrittene

alle Übungen in Bild und Video

32 Seiten optimiert zum Ausdrucken

Mehr Infos zum Plan 14,90 € Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an usermail@menshealth.de. Personal Coaching Coaching Zone Dein Fitness-Ziel in greifbarer Nähe Du willst Gewicht verlieren, Muskeln aufbauen oder rundum fitter werden? Dann bist du bei uns genau richtig. Unsere Top-Trainer holen dich genau dort ab, wo du gerade stehst und schreiben dir einen maßgeschneiderten Trainings- und/oder Ernährungsplan - Motivation und Rückfragen inklusive. Jetzt starten

Keine Seltenheit: Entzündungen, die durch Überbelastung entstehen, und manchmal kommt es sogar zu Gelenkverletzungen. Doch dem kannst du vorbeugen. Heiß aufs Training? So wärmst du dich optimal auf.

Men's Health Coach Nico Airone erklärt im Video, wie deine Schultern im Training gesund und schmerzfrei bleiben. Zum Nachmachen der Außenrotationsübung brauchst du, falls du nicht am Kabelzug trainierst, bloß eine Hantelscheibe oder eine Kurzhantel. Also: Schau dir unseren Clip an und halte deine Schultern stabil – ab sofort ganz ohne lästige Verletzungen.

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung 8-Wochen-Plan Breite Schultern im Home-Gym Ganzkörper-Training mit Schulter-Fokus

nur Kurzhanteln, Klimmzugstange, Hantelbank nötig

für Einsteiger und Fortgeschrittene

alle Übungen in Bild und Video

32 Seiten optimiert zum Ausdrucken

Mehr Infos zum Plan 14,90 € Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an usermail@menshealth.de. Personal Coaching Coaching Zone Dein Fitness-Ziel in greifbarer Nähe Du willst Gewicht verlieren, Muskeln aufbauen oder rundum fitter werden? Dann bist du bei uns genau richtig. Unsere Top-Trainer holen dich genau dort ab, wo du gerade stehst und schreiben dir einen maßgeschneiderten Trainings- und/oder Ernährungsplan - Motivation und Rückfragen inklusive. Jetzt starten